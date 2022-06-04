Глава Пентагону Остін проведе наступну зустріч формату "Рамштайн" з питань оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів.

Про це він повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Поїздка Остіна розпочнеться з вівторка, 7 червня. Найперше він відвідає Сінгапур і Таїланд. "Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з буквально усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ", - зазначив Ллойд Остін.

Також під час цього візиту він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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"Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії і продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну", - додав він.

Глава Пентагону не уточнив дату зустрічі, але з давніших анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.