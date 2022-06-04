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Глава Пентагону Остін проведе наступну зустріч формату "Рамштайн" з питань оборони України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остин

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів.

Про це він повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Поїздка Остіна розпочнеться з вівторка, 7 червня. Найперше він відвідає Сінгапур і Таїланд. "Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з буквально усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням РФ", - зазначив Ллойд Остін.

Також під час цього візиту він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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"Серед іншого, ми обговоримо заявки на вступ Швеції та Фінляндії і продовжимо наш діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну", - додав він.

Глава Пентагону не уточнив дату зустрічі, але з давніших анонсів відомо, що вона запланована на 15 червня.

Автор: Анна Судак
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04.06.2022 22:58 Відповісти
Думаю, уже пора начинать делить Парашу между странами-победительницами, пока Китай её всю не захапал.
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04.06.2022 23:00 Відповісти
Сподіваюся, що Рамштайн не перетвориться в Будапешський меморандум.
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04.06.2022 23:14 Відповісти
Склалося враження, що з кожним новим Рамштайном, країнам - союзникам, усе важче вдається надавати Україні озброєння. Мовчу вже за так званий ленд - ліз, який мав діяти з наступного дня, після підписання.
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05.06.2022 10:26 Відповісти
если верить Википедии, то у одних лтшь США и Италии на хранении 800 штук M109 ... а нам бюргеры уже как 2 месяца не могут 12 САУ передать
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04.06.2022 23:21 Відповісти
Не могут передать 7 САУ), "нет возможности"(с) Шольц.
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04.06.2022 23:24 Відповісти
С немцами уже давно все ясно ... тут вот есть еще итальянцы, которые ничем не лучше
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05.06.2022 00:02 Відповісти
Ze попросит еще 40 ярдов на карманные расходы братану коломойскому..
.
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04.06.2022 23:43 Відповісти
Летний сезон закончился:ЛАКДАУН.. УКРАИНА (вернись к жизни)понад усе...
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05.06.2022 02:17 Відповісти
 
 