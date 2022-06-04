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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО заважатиме РФ діяти у Балтійському морі, - Міллі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО обмежить дії Росії у Балтійському морі.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Приєднання країн до Альянсу означатиме, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточене країнами-членами НАТО.

"З точки зору Росії це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це дуже вигідно для НАТО. Балтійське море надзвичайно важливе стратегічно, це один із найбільших морських шляхів світу", - наголосив Міллі під час візиту до Стокгольма 4 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн сприяти просуванню України до Альянсу

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон описала приїзд американського військового як пряму демонстрацію тих запевнень, які президент Джо Байден висловив їй та лідеру Фінляндії Саулі Ніїністе у травні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Що й вимагалося доказати! Далі буде.
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04.06.2022 23:12
+4
Колись Фінляндії так само, як і Україні зараз, не захищали великі країни, а лише давали їй озброєння. Польщі ж надали реальні безпекові гарантії, які призвели до оголошення війни Німеччині зі сторони Великої Британії та Франції.
Але у результаті саме Фінляндія змогла зберегти незалежність, а от Польща опинилася під радянською окупацією. І сьогодні за ВВП на душу населення Фінляндія 25, а Польща 45…
Я вважаю, що цей приклад говорить про те, наскільки наша доля залежить від нас самих, а не від Заходу чи Росії. Саме те, наскільки ми будемо витривалі у війні та наполегливі у реформах після неї, і визначить наше майбутнє положення у світі.
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04.06.2022 23:15
+2
та Турцію "Пінгвіни" потрібні
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04.06.2022 23:22
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Що й вимагалося доказати! Далі буде.
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04.06.2022 23:12 Відповісти
Колись Фінляндії так само, як і Україні зараз, не захищали великі країни, а лише давали їй озброєння. Польщі ж надали реальні безпекові гарантії, які призвели до оголошення війни Німеччині зі сторони Великої Британії та Франції.
Але у результаті саме Фінляндія змогла зберегти незалежність, а от Польща опинилася під радянською окупацією. І сьогодні за ВВП на душу населення Фінляндія 25, а Польща 45…
Я вважаю, що цей приклад говорить про те, наскільки наша доля залежить від нас самих, а не від Заходу чи Росії. Саме те, наскільки ми будемо витривалі у війні та наполегливі у реформах після неї, і визначить наше майбутнє положення у світі.
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04.06.2022 23:15 Відповісти
Фінляндія втратила свої землі біля Пітера, та на півночі- включно з вихідом до Баренцевого моря, і цінними покладами (здається нікелю).
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05.06.2022 00:01 Відповісти
а Турция против...
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04.06.2022 23:17 Відповісти
та Турцію "Пінгвіни" потрібні
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04.06.2022 23:22 Відповісти
Швеція вже погодилась за всіма пунктами. Лишилось поторгуватись з фіннами
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05.06.2022 00:06 Відповісти
В Балтийском море какого то маневра у рашки и так нет, что для так называемого флота финского залива, что для авиации, тем паче сейчас с потерей такого количества летного состава. А вот как они будут объяснять своему народу защиту санкт-петербурга со всем свои военно промышленным комплексом, когда до границы с НАТО и его авиацией меньше 150 км., не говоря уже о мурманске и североморске?
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04.06.2022 23:42 Відповісти
Многоходовочка, а куле. опять путен всех переиграл. ))
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04.06.2022 23:48 Відповісти
Трішки неправильно. В Балтійському морі флоту Московії взагалі не буде.
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04.06.2022 23:54 Відповісти
UGE W4ERA NADO
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05.06.2022 03:30 Відповісти
 
 