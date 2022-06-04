Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО заважатиме РФ діяти у Балтійському морі, - Міллі
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Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО обмежить дії Росії у Балтійському морі.
Про це заявив голова Комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Приєднання країн до Альянсу означатиме, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточене країнами-членами НАТО.
"З точки зору Росії це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це дуже вигідно для НАТО. Балтійське море надзвичайно важливе стратегічно, це один із найбільших морських шляхів світу", - наголосив Міллі під час візиту до Стокгольма 4 червня.
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон описала приїзд американського військового як пряму демонстрацію тих запевнень, які президент Джо Байден висловив їй та лідеру Фінляндії Саулі Ніїністе у травні.
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Але у результаті саме Фінляндія змогла зберегти незалежність, а от Польща опинилася під радянською окупацією. І сьогодні за ВВП на душу населення Фінляндія 25, а Польща 45…
Я вважаю, що цей приклад говорить про те, наскільки наша доля залежить від нас самих, а не від Заходу чи Росії. Саме те, наскільки ми будемо витривалі у війні та наполегливі у реформах після неї, і визначить наше майбутнє положення у світі.