4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ
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За добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів: один літак (попередньо Су-34), один вертоліт (Ка-52), три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), чотири крилаті ракети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.
4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".
За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.
Будь ласка, зачекайте...
Думаю ЗСУ скоро ее таки решат.
Видно по сбитым целям. Раньше было не густо.
В любом случае это как пинг-понг - дрони ЗСУ <-> рэб рф <-> подвление рэб <->атака ЗСУ...
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇
Свободу Горловке!
@FreeGorlovka
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32 мин
В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
У Донецьку загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення в результаті вечірнього обстрілу міста з боку російських окупантів. Під час обстрілу пошкоджено дві школи, ліцей, гімназію та ясла-садок.
"Судячи по соцмережах, місцеві розуміють, що їх обстрілюють російські гармати. Називають і місце, звідки стріляють, Макіївка. Називають і мету провокації, мотивувати людей поповнити ряди окупаційної армії", - пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Росзмі напередодні розповсюджували інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".
Мине ще рік, і в України буде така ППО, що деякі партньори у ЄС по-доброму позаздрять
Німеччина у цьому може відіграти не останню роль.