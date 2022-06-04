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війна (56511) крилаті ракети (891) ППО (1833) літак (1996)

4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

За добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів: один літак (попередньо Су-34), один вертоліт (Ка-52), три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), чотири крилаті ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.

4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок ЗРК С-300ПТ збив крилату ракету Х-59МК та надзвукову ракету Х-31П. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



Свободу Горловке!

@FreeGorlovka

·
32 мин

В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
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04.06.2022 23:50
+20
Неплохой улов.
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04.06.2022 23:43
+17
Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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04.06.2022 23:44
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Неплохой улов.
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04.06.2022 23:43 Відповісти
РЭБ рф - большая проблема.
Думаю ЗСУ скоро ее таки решат.
Видно по сбитым целям. Раньше было не густо.
В любом случае это как пинг-понг - дрони ЗСУ <-> рэб рф <-> подвление рэб <->атака ЗСУ...
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05.06.2022 00:14 Відповісти
Непоганий. Тому й рашисстка Овсяннікава приперлася в Україну на розвідку де ППО. Питання хто її впустив?
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05.06.2022 00:39 Відповісти
Тут и без Овсяниковой есть кому сливать где ПВО - Ермак, Татаров, Подоляк, Арахамия....
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05.06.2022 08:39 Відповісти
геращенко знов уж таки.
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05.06.2022 09:22 Відповісти
Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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04.06.2022 23:44 Відповісти
Обнести колючим дротом і спалити. Класика.
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04.06.2022 23:48 Відповісти
вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



Свободу Горловке!

@FreeGorlovka

·
32 мин

В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
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04.06.2022 23:50 Відповісти
Чим меньше вати, тим краще.
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04.06.2022 23:57 Відповісти
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05.06.2022 00:12 Відповісти
Даунбасянє стільки років завивали про "нас бамбят" і ось нарешті дочекались.
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05.06.2022 00:24 Відповісти
Теж дещо знайшов:

У Донецьку загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення в результаті вечірнього обстрілу міста з боку російських окупантів. Під час обстрілу пошкоджено дві школи, ліцей, гімназію та ясла-садок.
"Судячи по соцмережах, місцеві розуміють, що їх обстрілюють російські гармати. Називають і місце, звідки стріляють, Макіївка. Називають і мету провокації, мотивувати людей поповнити ряди окупаційної армії", - пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Росзмі напередодні розповсюджували інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".
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05.06.2022 00:50 Відповісти
Good job...
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04.06.2022 23:53 Відповісти
Другий день поспіль збивають усі ракети! Випадковість? Не думаю..
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04.06.2022 23:55 Відповісти
Ні, не випадковість.

Мине ще рік, і в України буде така ППО, що деякі партньори у ЄС по-доброму позаздрять

Німеччина у цьому може відіграти не останню роль.
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05.06.2022 01:48 Відповісти
Повітряним Силам ЗСУ , РЕСПЕКТ 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2022 00:38 Відповісти
А чим знищiли?
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05.06.2022 01:27 Відповісти
Из винтовки Мосина обр.1892г., все остальное "уничтожено" 3 месяца назад.
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05.06.2022 02:33 Відповісти
 
 