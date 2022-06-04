4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ

За добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів: один літак (попередньо Су-34), один вертоліт (Ка-52), три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), чотири крилаті ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.

4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок ЗРК С-300ПТ збив крилату ракету Х-59МК та надзвукову ракету Х-31П. ВIДЕО