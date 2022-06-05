Росія регулярно "збиває" літаки ЗСУ, стільки їх просто не було в України, - ЗМІ
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Міністерство оборони Росії 4 червня в черговий раз заявило про збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, це вже третя аналогічна заява за останні півтора місяця. Попередні були 26 травня і 17 квітня.
Жодних доказів подібних влучань російське Міноборони не оприлюднює.
Загалом, підрахувало оборонне відомство країни-агресора, з початку війни РФ "знищила" вже 187 українських літаків.
Слід зауважити, що, за даними міжнародного аналітичного центру Global Firepower, станом на 2021 рік Збройні сили України усього мали 172 літаки.
Міноборони Росії не вказує, які саме українські літаки регулярно "збиває" в Одеській області, крім того, що вони є військово-транспортними.
"Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Це вже не перша така їх заява, яка просто на голову не налазить. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації. Це саме ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі", - сказав ВВС News Україна речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Інформацію про збиття літака в Одеській області спростували також в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Це фейк. Якщо вірити їх заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили", - сказав ВВС News Україна речник командування Юрій Ігнат.
Братчук також вказує на ще одну обставину, яка спростовує заяви Росії про збиті українські літаки.
За його словами, в цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.
Будь ласка, зачекайте...
Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
я понимаю-- к сожалению что это говно кушает аж присмаккивает само Хло ну воно понятно с вавокй в бошке... и давно..... а что в ********** все также с вавкой мозга... глобуса нет, карты, Интернета, книг- чтобы посмотреть-- где Одесса, а где Россия ..хотя уже скулила одна маманя россиянка когда жаловалась мол пропал сыночек с крейсера "Москва"..... они же не воевали...... они просто шли на Одессу высаживать десант....... но это же не военные действия........ правда ей в бошку никак не достучится простой вопрос --- из частей---Одесса чей город, чья страна, как называется страна , где находится город Одесса и как там оказался, да еще с каким то десантом крейсер России- Москва??!!
Страшно им там летать, только что и остается сказки рассказывать.
Зачем ее вообще слушать, это помои для собственного ЛОХТОРАТА (рабов москальской ымперии, у которых мозгов нет)!