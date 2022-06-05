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Росія регулярно "збиває" літаки ЗСУ, стільки їх просто не було в України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Міністерство оборони Росії 4 червня в черговий раз заявило про збиття українського військово-транспортного літака біля Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, це вже третя аналогічна заява за останні півтора місяця. Попередні були 26 травня і 17 квітня.

Жодних доказів подібних влучань російське Міноборони не оприлюднює.

Загалом, підрахувало оборонне відомство країни-агресора, з початку війни РФ "знищила" вже 187 українських літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ

Слід зауважити, що, за даними міжнародного аналітичного центру Global Firepower, станом на 2021 рік Збройні сили України усього мали 172 літаки.

Міноборони Росії не вказує, які саме українські літаки регулярно "збиває" в Одеській області, крім того, що вони є військово-транспортними.

"Ми це спростовуємо і над цим сміємося. Це вже не перша така їх заява, яка просто на голову не налазить. Вони такими заявами намагаються для своєї аудиторії компенсувати успіхи українських Збройних сил саме в плані протидії ворожій авіації. Це саме ми збиваємо їх гелікоптери, літаки, знищуємо російські ракети в повітрі", - сказав ВВС News Україна речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Інформацію про збиття літака в Одеській області спростували також в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Також читайте: За добу збито російські літак Су-35, вертоліт Ка-52 та БПЛА "Орлан-10", - Повітряні сили

"Це фейк. Якщо вірити їх заявам, то вони вже як мінімум дві українські армії знищили", - сказав ВВС News Україна речник командування Юрій Ігнат.

Братчук також вказує на ще одну обставину, яка спростовує заяви Росії про збиті українські літаки.

За його словами, в цьому регіоні РФ не має відповідної військової техніки ППО, щоб збивати повітряні цілі в небі над Одесою.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
хрюсия: - Мы сбили 187 самолетов ВСУ!
Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
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05.06.2022 00:11
+17
- Сынок, я тебе положила в школу бутерброд и килограмм гвоздей...
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
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05.06.2022 00:19
+13
ми як потопили "мацкву" так про це знає весь Світ.... кацапи "збивають" наші літаки, ми про ці втрати даже не підозрюємо....
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05.06.2022 00:18
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хрюсия: - Мы сбили 187 самолетов ВСУ!
Украина: - Но у нас нету столько самолетов!
хрюсия: - Потому что мы их сбили!
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05.06.2022 00:11 Відповісти
Волк, а почему у тебя такие большие глаза! 👀😲 Не мешай Красная Шапочка, я сру!
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05.06.2022 03:00 Відповісти
eTOJ SLUHE DAGE BI W ROT NE NASAL !
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05.06.2022 03:25 Відповісти
ми як потопили "мацкву" так про це знає весь Світ.... кацапи "збивають" наші літаки, ми про ці втрати даже не підозрюємо....
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05.06.2022 00:18 Відповісти
- Сынок, я тебе положила в школу бутерброд и килограмм гвоздей...
- Мам, а зачем?
-Ну, бутерброд скушаешь...
- А килограмм гвоздей?!
- Ну так вот же - положила!
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05.06.2022 00:19 Відповісти
Кацапів послухати, то вони взагалі - втарая армія міра. А їх наші програмісти і комбайнери чавлять, як бліх.
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05.06.2022 00:20 Відповісти
так сегодня там сам ***** таким же высером отличился - "их наши системы пво щелкают как орехи. уничтожены десятки". мну напомнило хрущёва, который тоже рассказывал, что штампуют ракеты, ну как сосиски. а как потом оказалось "сосисок" было всего аж 2 в реале )) теперь вот ещё второй сосисочник явно отсасывает.
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05.06.2022 00:25 Відповісти
угу,але царь-бомбу він все таки їбанув,не на 100 мегатон як хотів,а так тільки на 50)))
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05.06.2022 00:35 Відповісти
Скоро тоже полетят на солнце и стануть ЧМ по футболу.
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05.06.2022 00:31 Відповісти
вот наглость кацапов не знает границ интересно-- каким боком Одесса и Россия по территориальности..нет я понимаю--- что кацапы, которые пока живые сидят как придурки в мышеловке на Острове Змеиный могут пердеть про то- что вокруг острова это территория **********.... и все же.. где именно у них ПВО..возле Одессы.... где вообще кацапы- а где Одесса..
я понимаю-- к сожалению что это говно кушает аж присмаккивает само Хло ну воно понятно с вавокй в бошке... и давно..... а что в ********** все также с вавкой мозга... глобуса нет, карты, Интернета, книг- чтобы посмотреть-- где Одесса, а где Россия ..хотя уже скулила одна маманя россиянка когда жаловалась мол пропал сыночек с крейсера "Москва"..... они же не воевали...... они просто шли на Одессу высаживать десант....... но это же не военные действия........ правда ей в бошку никак не достучится простой вопрос --- из частей---Одесса чей город, чья страна, как называется страна , где находится город Одесса и как там оказался, да еще с каким то десантом крейсер России- Москва??!!
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05.06.2022 00:34 Відповісти
Кацапд детектед. Сегодня зарегистровался, чтобы высеры тут делать
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05.06.2022 01:55 Відповісти
Вправе то вправе. Только Одесса худо-бедно прикрыта ПВО, истребители кацапов могут там летать, конечно, но недолго и в основном вниз. Кацапы весной и про то, что они надо Львовым летают басни рассказывали, но теперь даже им стыдно такое говорить, а где кацап, и где стыд.

Страшно им там летать, только что и остается сказки рассказывать.
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05.06.2022 02:19 Відповісти
Э,нет. Для Украины война. А для кацапской срани-"спецоперация".
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05.06.2022 05:30 Відповісти
Це так само, як ми намагалися "напасти" на них, тому вони перші на нас напали... А нам навіть захищатися, як треба, було нічим... Зате пшениці -- на півсвіту... Такі вже з нас "нападуни" куйові...
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05.06.2022 00:51 Відповісти
Чому радіємо кріпаки, фейкам про літаки? кацапи знищили купу міст і сіл під нуль, і далі нищать. І це вже не фейк. Вони нам влаштовують чорнобаївки кожен день, по всій території України, херачать ракетами із за свого кордону по сумщині, чернігівщені, київщині, і не отримують відповіді. Бо зелений поц сказав ніззя. Так що наші втрати неспідставні, з тою каплею що ми нанесли москалопітекам.
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05.06.2022 02:03 Відповісти
І що нам тепер робити, ну так, нищать міста та села, і що? Як уміємо і можемо воювати, так і воюємо. Ти взагалі знаєш, скільки ресурсів, насамперед ***********, потрібно, щоб відповідати на кожен постріл кацапів? А вони у нас є?
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05.06.2022 02:25 Відповісти
А еще они Киев за три дня, Украину за неделю и всю Европу за месяц... И где кацапы такую забористую наркоту находят ?
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05.06.2022 03:02 Відповісти
KON4ENNIE UBLUDKI ))))
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05.06.2022 03:24 Відповісти
Ну "збили" так "збили"...армії "немає"... а ППО то взагалі-на другий день було "знищене"...і воюють вони з НАТО...-от що ще пиз...ти, щоб свою вату потішити?
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05.06.2022 04:55 Відповісти
А 24-го березня, кацапська потвора Канашенкав, чи як його там, на весь світ прокукарікав про те, що "украінскіє ВВС пєрєсталі сущєствовать", що ж вони до сих пір "збивають " тоді, у своїй уяві?
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05.06.2022 06:03 Відповісти
Скоро кацапам прийдеться постачати нам свої літаки.Бо не буде шо збивати.
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05.06.2022 06:43 Відповісти
А летающие тарелки чего не сбиваете у нас тоже есть, аниматори нарисуйте и запустите в сеть, пусть сбивают)
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05.06.2022 07:31 Відповісти
Комментировать БРЕХНЮ - себя не уважать!
Зачем ее вообще слушать, это помои для собственного ЛОХТОРАТА (рабов москальской ымперии, у которых мозгов нет)!
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05.06.2022 09:21 Відповісти
 
 