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Спікер парламенту Угорщини Кевер про Зеленського: Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно, а не вимагає чи погрожує

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кевер

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно - звінсо, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", -  вважає Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+78
Немає НЯКОЇ "Батьківщини" Угорців на території України!!!
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05.06.2022 00:42
+68
Те, що в України є проблеми через Зеленського, не відміняє того факту, що в Угорщини є і будуть проблеми через Орбана, тебе та інших сасатєлєй кацапських брудних грошей. Я вже казав - угорці грають у надзвичайно небезпечну для них гру, яка, у разі іх поразки, може обернутися величезними проблемами, порівняно з якими розпад Австро-угорської імперії може здатися невеличким непорозумінням.
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05.06.2022 00:47
+55
пашол нах. підорбанний під..уйловнику, тебе щось простити? себе принижувати ніхто не стане.
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05.06.2022 00:40
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"Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни"

Он верит в нашу победу?
Или нет?
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05.06.2022 14:26 Відповісти
Венгр - манкурт, работающий за русские деньги, и вообще мадьяры - чуждый для Европы народ. Наверное, финнов оскорбляет родство в этими ублюдками. Но венгр прав в том, что Зеля дипломат хреновый. Никто никому ни чем не обязан и вся помощь Украине добровольная. Каждое государство и каждый народ сам решает ради чего оказывать эту помощь - то ли братские чувства, то ли моральные принципы, то ли ненависть к рашке, то ли страх.
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05.06.2022 15:25 Відповісти
Цей вусатий довбень, звик глибоко та дуже ввічливо просити язиком, про поблажки від *****. Йому не звикати.
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05.06.2022 16:09 Відповісти
Про Зеленського та його манери угорець правий повністю. Коли людина з нікого стає всім, ми знаємо чим це закінчується. А угорців з України ніхто не виганяє і не притісняє.
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05.06.2022 21:34 Відповісти
******---одні з основних попрошайок в ЄС. Але, коли діло доходить до якихось зобов'язань, то тут вони перші на відказ.
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06.06.2022 02:03 Відповісти
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