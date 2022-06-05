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аукціон (100) війна (56544) вишиванка (71) Зеленський (17459) США (14482) Вашингтон (70)

Вишиванку Зеленського продали за $100 тис. на презентації програми United 24 у Вашингтоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,вишиванка,аукціон

Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський надягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні в рамках презентації програми United 24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA.

Як пояснюють організатори події, яка відбулася 3 червня в Українському домі у Вашингтоні, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

"Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24, - розповіла Голосу Америки, посолка України в США Оксана Маркарова, і додала. - Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон Євробачення-2022 на благодійному аукціоні

Під час благодійного аукціону у Вашингтоні, окрім вишитої сорочки українського президента, були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.

Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино, яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.

Нагадаємо, 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
а його минулорічну косоворотку можна загнати на росії і за виручені кошти смалити орків
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05.06.2022 00:48
+29
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05.06.2022 01:07
+28
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05.06.2022 00:44
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05.06.2022 00:44 Відповісти
Пропонуєте Безглузду з аукціону продати?Було б непогано,але хто за ОЦЕ гроші дасть?
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05.06.2022 00:49 Відповісти
Ніхто не дасть, Ваша правда, бо її годувати буде потрібно безперервно, щоб жувала, та рота не розкривала... Ну або пиз*ити... А нащо купувати те, що постійно треба годувати або пиз*ити?
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05.06.2022 00:54 Відповісти
ахаха
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05.06.2022 03:02 Відповісти
а його минулорічну косоворотку можна загнати на росії і за виручені кошти смалити орків
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05.06.2022 00:48 Відповісти
ахахахаха, ага, по лопухам в коворотці на день вишиванки. зашквар.
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05.06.2022 00:51 Відповісти
а Ленка його може виставити свій кокошник - нехай дістає з шафи

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05.06.2022 00:57 Відповісти
За його косоворотку лише по печінці або по морді можуть дати.
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05.06.2022 07:18 Відповісти
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05.06.2022 00:52 Відповісти
Пожар?
Потоп?
Сарана?
...... 🤕
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05.06.2022 04:08 Відповісти
- спочатку був лохдаун, який забрав роботу у сотен тисяч громадян
- потім був короновірус, який забрав майже сто тисяч життів

- а зараз війна, яка забере понад 50 тис життів, мільйони людей залишаться без роботи і житла...
Zеленський - це презедент - смерть. І чим швидше його прибрати, тим швидше закінчаться біди для нашої держави.
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05.06.2022 06:29 Відповісти
Не дарма його називають бідоносцем
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05.06.2022 06:45 Відповісти
і бідоносцем, і Ваш вирок, і Беняносцем... Гидкий, надкушений, гнусавий, штопаний гордон.
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05.06.2022 10:27 Відповісти
а что вы ещё хотели когда нашей Украиной руководят придурковатые клоуны из 95 - квартала да ещё постоянно под коксом в наркотическом анабиозе .
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05.06.2022 10:30 Відповісти
а цей все обноски продає,а шо так просто бабла дати слабо,чи це не піар?
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05.06.2022 00:53 Відповісти
Фууууу.... я брезгую даже слушать это.. как бы сказать, чтоб опять не забанили...?... это ...бище.
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05.06.2022 00:54 Відповісти
Якщо він таким же макаром продасть своє его, ми зможемо побудувати новий космічний флот і роз'їбашити орків з космосу.
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05.06.2022 00:59 Відповісти
Зазвичай Боневтік Ботут вдягає кацаповаротку, вишиванка йому не кошерна. Чи я може щось проґавив???
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05.06.2022 00:59 Відповісти
путлер одинокий бобыль. Детищ его как мыши по свету. Даже в рф запрещено информацию об его бастардах. Семейные ценности путлера - нуль без нуля.
Зеленский в любом обличии семьи в сравнении с канцерогеном-рф - ангел.
путлер даже в индивидуальный туалет ходит что бы его кака сжигали и не моггли выделить днк.
Зеля же смело продает сорочку - респект!!!
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05.06.2022 01:03 Відповісти
В Зелі на Кіпрі на сто мільйонів таких сорочок. Це наші податки, на які можна було будувати нептуни й вільхи, але Зеля будував дороги для окупантів.
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05.06.2022 09:55 Відповісти
какую? ту шо косоворотка?! ню ню
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05.06.2022 01:05 Відповісти
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05.06.2022 01:07 Відповісти
А його обісрані труси? Бонусом?
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05.06.2022 06:23 Відповісти
Есть ещё чепчик Наполеона и 4-е повестки (клоунский нос - как бонус)..
Эх, налетай, не зевай!
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05.06.2022 01:15 Відповісти
Ну це є файно ...
Але деякі речі були продані у Фонди Боротьби з Московію - і дороще
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05.06.2022 01:41 Відповісти

вітаю нас панове - із чудовою новиною.
Слава нашим воїнам!👇

Перебийпутінуніс

@VitoMers

·
41 мин

Vano Nadiradze: "Мы отобрали Северодонецк !!!! Северодонецк полностью под контролем ЗСУ!!!!
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05.06.2022 01:16 Відповісти
Так может Зеленский и другие можновладці пусть продают вышиванки и вернут деньги которые были потрачены с бюджета на дороги и драконовские % по гос. займам .
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05.06.2022 01:41 Відповісти
З косовороткою все ясно. А балалайка за скільки пішла?
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05.06.2022 01:45 Відповісти
Ну що, попробуємо по приколу?
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05.06.2022 07:22 Відповісти
ЗеКоманда ликвидаторов Украины
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05.06.2022 03:04 Відповісти
Хто би мав сумніви?) Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі Дмитра Антипова
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05.06.2022 03:06 Відповісти
Вышиванка с ногами. На фото четко видно.
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05.06.2022 03:15 Відповісти
Аха, точно
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05.06.2022 06:47 Відповісти
Це ж треба її ще якось відіпрати після 🤡🤢🤮, бо інакше бе-е-ееее...
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05.06.2022 04:45 Відповісти
Хай ще свій обосраний памперс продасть, в якому він 24.02 записував відеозвернення
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05.06.2022 06:32 Відповісти
Лучше бы были новости-продали почку зеленского, левый глаз....на вырученные деньги запустили ракету по черноморскому флоту
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05.06.2022 06:48 Відповісти
А що він продав у Катарі?
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05.06.2022 07:04 Відповісти
Україну він продав
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05.06.2022 08:05 Відповісти
Краще Боневтіха продайте з кварталом і усіма зеленими дятлами.
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05.06.2022 07:15 Відповісти
Хто його купить?
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05.06.2022 07:23 Відповісти
Nu chjo skazatj ......zvizda , on koneshno zvizda ...a dalshe toka necenzurka .
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05.06.2022 07:24 Відповісти
Гуманитарными грузами в Украину заведует братан Зели коломойский ...но он не вор... уголовные дела в USA против Игорь Валерьевича...то фейк Генпрокуратуры США...
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05.06.2022 09:59 Відповісти
Хоть такая польза.
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05.06.2022 13:03 Відповісти
Зелені і купили за крадені гроші, щоб потішити лоха.

https://www.worldservicesgroup.com/member/law-firm/asters/10606
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05.06.2022 19:49 Відповісти
 
 