За добу 4 червня на Донеччині війська РФ вбили 6 і поранили 9 цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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У суботу внаслідок військових дій РФ у Донецькій області загинули 6 мирних мешканців, 9 зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі.
Ще 9 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.06.2022 09:51 Відповісти Мені подобається 1
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