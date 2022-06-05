УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6249 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 397 10
армія РФ (13497) війна (56544) Луганщина (4419) Сєверодонецьк (474) Лиман (198)

Українські військові успішно стримують спроби окупантів оточити позиції на Луганщині, однак РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Російські сили все ще можуть захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєверодонецьку.

Водночас аналітики уточнюють, що українські війська, імовірно, більш виснажені, ніж випливає із заяв голови ОВА Луганщини Сергія Гайдая.

Російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на битві за Сєверодонецьк, щоб досягти скромних успіхів, натомість українські військові зберігають гнучкість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки у Сєверодонецьку.

Також зазначається, що російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Також читайте: Найгарячішими точками на фронті залишаються Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок, - радник глави МВС Денисенко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Надо отправить в Северодонецк Марфу Безмозглую , тогда оркам точно не сдобровать
показати весь коментар
05.06.2022 07:42
+5
Не забуваємо....завдяки кому наші ночі мирні...
показати весь коментар
05.06.2022 08:46
+3
переконали Украiну вiдмовитись вiд ядерноi зброi,пiдписавшись за гарантiю ii безпеки.а зараз ведуть дослiдження,коли вiд безпеки незалишилось,навiть,назви...
показати весь коментар
05.06.2022 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
переконали Украiну вiдмовитись вiд ядерноi зброi,пiдписавшись за гарантiю ii безпеки.а зараз ведуть дослiдження,коли вiд безпеки незалишилось,навiть,назви...
показати весь коментар
05.06.2022 07:27 Відповісти
Ядерное оружие хотели не кацапы, а хотела Европа чтобы их не было. Никто в России в тот год особо не хотел его назад, его надо обслуживать и недешево. Армия без денег сидела. Это исключительно проект Европы. Не отдали бы бесплатно, то могли получить санкции, вот и все. На тот момент просто не могло быть иного политика, полная нищета и все готовы за любые деньги на все, ну и им немного дали на политическую деятельность. И за счет нее они потом стали миллиардерами и все у них хорошо, дети разумеется в Лондоне и сейчас отдыхают в клубах.

Намного важнее уничтожение ракет малой (вообще это выше 500км на самом деле) дальности при Ющенко. Ведь по итогу США вышла из этого договора. Россия тоже. Но раз США вышли из него, то пускай компенсируют эти уничтоженные ракеты. Томагавками наземного базирования, которые 35 лет назад были уничтожены и сейчас производятся новые. У нас конечно были такие же ракеты, как Хуссейн бил по Израилю и не мог попасть в полкилометра круг, но тем не менее их можно было модернизировать. И ударить по Москве. А что до нарушения Будапештского меморандума кацапами, то путин исходит из того, что раз произошла революция, то здесь образовалась новая страна и в ней нет никаких договоров. Договоры были только с януковичем. Обычное извращение фактов в свою пользу, но коррумпированным европейцам, кто писал этот договорняк за деньги, этого вполне хватило для оправданий.
показати весь коментар
05.06.2022 07:46 Відповісти
Переконати віддати зброю можуть тільки того, хто переконується і не потрібно тут звинувачувати якісь інститути. Не вони здавали ядерну зброю і ракети, а Україна. Не вони затверджували програму вивчення історії в школах, а Україна, а якби вчили історію, то бачили б, скільки горя принесла нам московія і що з ними нічого не можна підписувати. Але нас довго переконували, що московит брат і ми маємо такі результати. І навіть сьогодні космополіти, які сьогодні є владою, але мають паспорти інших держав і тут на заробітках намагаються нас переконати, що росіяни хороші, то пуйло поганий.
показати весь коментар
05.06.2022 07:51 Відповісти
счас можно обвинять кого угодно но по правде говоря в то время никто из украинцев и подумать не мог - что епнутая рашка будет бомбить города Украины - это просто не вкладывается ни в какие рамки ни в какой здравый смысл ..
показати весь коментар
05.06.2022 08:35 Відповісти
от прям. голодомор, значить, вони могли нам влаштувати, а бомбити міста від них годі було очікувати.
показати весь коментар
05.06.2022 09:04 Відповісти
Надо отправить в Северодонецк Марфу Безмозглую , тогда оркам точно не сдобровать
показати весь коментар
05.06.2022 07:42 Відповісти
Правильна назва міста - Сіверськодонецьк.
показати весь коментар
05.06.2022 07:59 Відповісти
Не забуваємо....завдяки кому наші ночі мирні...
показати весь коментар
05.06.2022 08:46 Відповісти
Дивна аналітика, якщо виснажені, то є резерви. Та Безугла там щось вивчає і контролює.
показати весь коментар
05.06.2022 09:11 Відповісти
 
 