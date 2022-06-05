Українські військові успішно стримують спроби окупантів оточити позиції на Луганщині, однак РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські сили все ще можуть захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєверодонецьку.
Водночас аналітики уточнюють, що українські війська, імовірно, більш виснажені, ніж випливає із заяв голови ОВА Луганщини Сергія Гайдая.
Російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на битві за Сєверодонецьк, щоб досягти скромних успіхів, натомість українські військові зберігають гнучкість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки у Сєверодонецьку.
Також зазначається, що російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.
Будь ласка, зачекайте...
Намного важнее уничтожение ракет малой (вообще это выше 500км на самом деле) дальности при Ющенко. Ведь по итогу США вышла из этого договора. Россия тоже. Но раз США вышли из него, то пускай компенсируют эти уничтоженные ракеты. Томагавками наземного базирования, которые 35 лет назад были уничтожены и сейчас производятся новые. У нас конечно были такие же ракеты, как Хуссейн бил по Израилю и не мог попасть в полкилометра круг, но тем не менее их можно было модернизировать. И ударить по Москве. А что до нарушения Будапештского меморандума кацапами, то путин исходит из того, что раз произошла революция, то здесь образовалась новая страна и в ней нет никаких договоров. Договоры были только с януковичем. Обычное извращение фактов в свою пользу, но коррумпированным европейцам, кто писал этот договорняк за деньги, этого вполне хватило для оправданий.