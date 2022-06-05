Українські військові успішно стримують спроби окупантів оточити позиції на Луганщині, однак РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Російські сили все ще можуть захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєверодонецьку.

Водночас аналітики уточнюють, що українські війська, імовірно, більш виснажені, ніж випливає із заяв голови ОВА Луганщини Сергія Гайдая.

Російські військові зосередили всі наявні в них ресурси на битві за Сєверодонецьк, щоб досягти скромних успіхів, натомість українські військові зберігають гнучкість, щоб не лише проводити локальні контратаки в інших місцях (наприклад, на північ від Херсона), а й проводити ефективні контратаки у Сєверодонецьку.

Також зазначається, що російські війська розпочали серію невдалих наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

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