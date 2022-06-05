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Краматорськ (510) обстріл (21130) ракети (2815)

Російські війська завдали ракетного удару з літака по Краматорську, пошкоджено підприємства, - мер Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У ніч на 5 червня російські війська вдарили по Краматорську ракетами з літака, є пошкодження на двох підприємствах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Нічний авіаракетний удар по Краматорську.

"Звільняють" нас від промисловості.

За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста", - зазначив він.

Також читайте: Вокзал у Краматорську обстріляли з окупованих Старобешевого або Шахтарська, - результати експертизи

Автор: Наталя Джума
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наверное, ракет 30, как минимум, выпустили сегодня по Украине
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05.06.2022 07:35 Відповісти
Я думаю, що оце підприємство коштує більше ніж вартість 50 кімотрів побудованою Володькою дорогою. Якби за ці кошти побудували декілька дивізіонів, то літак тільки піднявся би в небо на рашці був би помічений і при перетині кордону - збитий. А так маємо дороги і атаки літаків міст, які знаходяться далеко від кордону.
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05.06.2022 07:43 Відповісти
Сподіваюсь що його вивезли, разом з робітниками і кресленнями
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05.06.2022 09:02 Відповісти
«Краматорский завод тяжелого станкостроения» . Стволы до Гвоздик. Если не эвакуировали то значит зрада зрадная и тупость зеленая
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05.06.2022 13:31 Відповісти
Не кацапами считати скільки чого коштуе самі розберемся
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05.06.2022 07:56 Відповісти
 
 