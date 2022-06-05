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Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - "Енергоатом". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Про це у Telegram повідомляє "Енергатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 05 червня 2022 року, росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.

"Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - додали в "Енергоатомі".

Також читайте: Це призведе до ядерної катастрофи, - Енергоатом застерігає від вимкнення Запорізької АЕС

Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 01
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 02
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 03
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 04
Ракета окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, це черговий акт ядерного тероризму, - Енергоатом 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Вангую, сейчас Макрон с Шольцем вместо давить *****, будет визжать на Украину что нельзя сбивать ракеты летящие в Киев чтобы не упали на АЕС. Да и вообще низзя сбивать росийские ракеты ато у путена их мало осталось, дайте им долететь до цели чтобы сохранить путену лицо.
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05.06.2022 09:25
+9
Какой терроризм. Не унижайте путена, Макрону его еще в жопу целовать
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05.06.2022 09:21
+6
Магете, як і інші організації, нічого зараз не варті.
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05.06.2022 09:19
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Ось і буде ядрьона бімба.
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05.06.2022 09:18 Відповісти
Атомщики давно уже руських проінформували,що не потрібна кнопочка,достатньо якусь станцію зірвати
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05.06.2022 09:53 Відповісти
Курська АЕС напряглася..
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05.06.2022 09:18 Відповісти
Цей факт крім чергової стурбованості нічого не викличе, допоки "грім не гряне"
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05.06.2022 09:18 Відповісти
Магете, як і інші організації, нічого зараз не варті.
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05.06.2022 09:19 Відповісти
Какой терроризм. Не унижайте путена, Макрону его еще в жопу целовать
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05.06.2022 09:21 Відповісти
Вы думаете они знают что такое АЭС? Это же варвары.Если они в рыжий лес полезли без остановки,что им АЭС. Они унитаза в жизни не видели. Призывать их до цивилизации, пустое. Их суть жизни: Внутренняя политика-Не жили богато. нечего и начинать.А суть внешней политики- никто не должен жить лучше нас. А как известно они привыкли жить в полном дерьме. Отсюда все их и беды и войны.
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05.06.2022 09:23 Відповісти
Вангую, сейчас Макрон с Шольцем вместо давить *****, будет визжать на Украину что нельзя сбивать ракеты летящие в Киев чтобы не упали на АЕС. Да и вообще низзя сбивать росийские ракеты ато у путена их мало осталось, дайте им долететь до цели чтобы сохранить путену лицо.
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05.06.2022 09:25 Відповісти
Зверніть увагу на такий цікавий момент: того рудого виродка, який підписав на туалетному папері будапештський меморандум, за яким Україна подарувала кацапам тисячі ракет, які вже три місяці знищують наші міста, до сих пір не відправлено за грати по статті держзрада!
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05.06.2022 09:29 Відповісти
А тут писали що це був найкращий президент.
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05.06.2022 09:33 Відповісти
Скільки вже можна звинувачувати когось у всіх негараздах. Що Ви особисто зробили щоб завадити? Чи ви не бачили як, наприклад, ваші сусіди в 90ті разкрадають заводи? І т.д. Чи як би особисто вчинили? Чи які були обставини?
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05.06.2022 10:02 Відповісти
Тактические ядерные бимбы сдал Кравчук вначале 1992 г.,а стратегический потенциал сдавал Кучма в Будапеште...
Тут важно отметить что украинскими ракетами управляли из Мацковии...кнопок запуска этого дерьма в Украине не было...
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05.06.2022 09:40 Відповісти
Не несите херни. Миф что кнопка и что украинскими ракетам и управляли из Мацквы запускали из кремля враги Украины которые хотели нас разоружить еще и выставить ето перемогой. Украина обслуживала даже росийские ядерные ракеты. К тому же любую ракету всегда можно перепрограммировать. Главное в ядерном оружии ето ядерная боеголовка и ракетоноситель.
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05.06.2022 10:38 Відповісти
Еще нам пропаганда постоянно втирала что это была очень выгодная сделка. Мол ЯО дорого содержать и еще дороже утилизировать. А у нас ЯО забрали бесплатно да еще дали окорочка Буша. Хочется спросить сейчас этих уродов, как вам экономия вышла когда вся Украина разрушена, и десятки миллионов украинцев оказались или в окупации или в беженцах? И чтобы все это восстановить понадобятся не только триллионы долларов а еще десятилетия и поколения. Это если мы еще вернем нашу землю которая сейчас под окупацией.
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05.06.2022 11:07 Відповісти
Эти уроды и их дети щас забугром яйца почухивают и им насрать на Украину
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05.06.2022 13:50 Відповісти
Ну как раз "кнопки" были конкретно на обьектах
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05.06.2022 11:04 Відповісти
убей русского нацистко-фашистского унтерменшевского зверька ! спаси цивилизацию !
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05.06.2022 10:14 Відповісти
Дірява ПВО. Ракета летить високо і добре помітна. А збить нема чим, навіть над АЕС. Де ж Петріоти?
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05.06.2022 10:40 Відповісти
Ну ПВО в нашей области отработало нормально, ракету сбило. Почему на юге ПВО нет - это вопрос к *********, которые не почесались за 100 дней войны защитить стратегически важные объекты.
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05.06.2022 12:40 Відповісти
До войны каждый ядерный объект прикрывала ПВО,щас ее не видно. Маршрут ракеты проложен не случайно. Будет приказ ***** она уже мимо не пролетит и тактического Яо никакого не надо
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05.06.2022 13:58 Відповісти
Да и F-16 то никаких не надо. Достаточно воинов запускать на дельтапланах с автоматами, и так смогут с воздуха отстреливать орков. Ну или с теми же стингерами, чтобьі в воздухе сбивать крьілатьіе ракетьі еще на подлете...
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05.06.2022 16:36 Відповісти
Да ты *****
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05.06.2022 13:55 Відповісти
 
 