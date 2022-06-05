Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Іспанія готова передати Україні важке озброєння, а саме зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Leopard".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанське видання El Pais.

"Згідно з джерелами в уряді, Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці України проти російського вторгнення. Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то зараз готується постачання важкого озброєння", - йдеться у статті.

За даними видання, Міноборони Іспанії вже завершує постачання до Києва батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide, які іспанська армія замінила іншою, більш досконалою системою. Відвантаження системи, вироблених європейською ракетною компанією MBDA, очікує завершення переговорів через групу в Штутгарті, яка відповідає за координацію військової допомоги Україні.

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Уряд Іспанії також готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії. За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії, але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками. Спочатку навчання проходитиме в Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО. На другому етапі навчання українських танкістів проходитиме вже на території Іспанії, додають джерела.