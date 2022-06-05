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Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Іспанія готова передати Україні важке озброєння, а саме зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Leopard".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанське видання El Pais.

"Згідно з джерелами в уряді, Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці України проти російського вторгнення. Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то зараз готується постачання важкого озброєння", - йдеться у статті.

За даними видання, Міноборони Іспанії вже завершує постачання до Києва батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide, які іспанська армія замінила іншою, більш досконалою системою. Відвантаження системи, вироблених європейською ракетною компанією MBDA, очікує завершення переговорів через групу в Штутгарті, яка відповідає за координацію військової допомоги Україні.

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Уряд Іспанії також готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії. За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії, але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками. Спочатку навчання проходитиме в Латвії, де іспанська армія розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО. На другому етапі навчання українських танкістів проходитиме вже на території Іспанії, додають джерела.
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Топ коментарі
+34
Дякуємо!
Іспанія одна з небагатьох, хто мало каже і багато робить.
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05.06.2022 09:53
+26
Кожна країна вносить свій внесок в Перемогу України. Цінуйте це і бережіть добрі наміри і відносини. Як кажуть гуртом і путіна можна бить
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05.06.2022 09:56
+13
И как обычно один из производителей этой техники запретит поставки!
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05.06.2022 09:55
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Дякуємо!
Іспанія одна з небагатьох, хто мало каже і багато робить.
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05.06.2022 09:53 Відповісти
Кожна країна вносить свій внесок в Перемогу України. Цінуйте це і бережіть добрі наміри і відносини. Як кажуть гуртом і путіна можна бить
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05.06.2022 09:56 Відповісти
И как обычно один из производителей этой техники запретит поставки!
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05.06.2022 09:55 Відповісти
Саме так. Однi балачки
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05.06.2022 09:58 Відповісти
Не факт.
Не сси рюзькагаварящій Україна Переможе!
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06.06.2022 02:19 Відповісти
Готова? То чого чекаємо?
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05.06.2022 10:01 Відповісти
razrishenie Sholca na ********....
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05.06.2022 10:14 Відповісти
І сіяйрта на подстраховку, хоча він використає вето
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05.06.2022 10:23 Відповісти
Під шум війни ЄСовці один поперед одного оновлюють свій військовий парк за рахунок списування хламу до України.Та ще й поки дочекаєшся їх секонд хенд,то й війна скінчиться.
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05.06.2022 10:04 Відповісти
Той "секонд хенд" у рази краще рашисского АналоГовнета.
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06.06.2022 02:21 Відповісти
круто,
одні німці якісь засранці
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05.06.2022 10:05 Відповісти
Да еще какие...
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05.06.2022 10:22 Відповісти
Вообще, испанцы удивляют в последнее время (видимо, личная позиция Марио Драги, уважение ему за его принципиальность, ксати жена у него из легендарной семьи Медичи)!
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05.06.2022 10:06 Відповісти
Взагалі-то Маріо Драга - італієць
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05.06.2022 10:09 Відповісти
Наталі,мова йде про дружину маріо драги!
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05.06.2022 10:33 Відповісти
не звертайте уваги,це пише один з адептів партії "Зе. какая разница".так що для них що італія,що румунія-все болгарія.
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05.06.2022 10:19 Відповісти
так на всяк випадок-Драгі італієць,і до іспанії має такий стосунок,як я до китаю,а так все нормально.
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05.06.2022 10:15 Відповісти
Так може Маріо Драгі таємна дружина іспанського короля?
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05.06.2022 10:26 Відповісти
ну, ошибся! бывает! хватит стебатьсЯ!
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05.06.2022 10:30 Відповісти
в любом случаеи и испанцы удивляют и Драго тоже хорош (не дружок *****, как Берлускони)!
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05.06.2022 10:33 Відповісти
Готовы передать, но танки неисправны и когда получится отремонтировать никто не знает.
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05.06.2022 10:08 Відповісти
Тоді прийдеться воювати їм.
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05.06.2022 10:30 Відповісти
вот когда они эти танки будут в Украине и ВСУ их получит тогда и подавайте такие новости ... а то как всегда наобещают а затем продинамят под любым предлогом ..а вам бы лишь что то вбросить в ленту новостей .
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05.06.2022 10:14 Відповісти
Іспанія, на відміну від Франції і Німеччини, реально нам допомагає. Єдина країна Західної Європи, яку яб хотів бачити в оновленому ЄС, без французів і німців!

Viva España
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05.06.2022 10:18 Відповісти
Але є проблема - саме Німеччина і Франція утворюють економічний каркас ЄС, на якому все тримається.
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05.06.2022 10:45 Відповісти
Спасибо испанцам за реальную помощь. Главное, что-бы немцы не пересрали, Леопарды - их детище.
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05.06.2022 10:20 Відповісти
Лео 2А4 - норм таилла, надо брать!
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05.06.2022 10:26 Відповісти
Главное теперь Шольца поймать и где то на время припрятать, у него могут срочно найти повод для запрета передать Лео Украине в ввиде затворов для пулемета который делает Швейцария а она не велит )))
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05.06.2022 10:32 Відповісти
Давайте шапки будемо закидать коли поставлять! А то в газеті написали шо Іспанія "готова"-і понеслось: viva! Слава! А потім як завжди хтось не дозволить хтось передумає. І почались проклинання.
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05.06.2022 10:40 Відповісти
Вже навіть Іспанія готова передати Леопарди, а срана Німеччина тільки соплі жує.
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05.06.2022 10:41 Відповісти
Одна проблемка, вес танка Леопард. Много мостов под такой вес не рассчитаны.
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05.06.2022 10:53 Відповісти
Все мосты при отходе кацапы взорвут,тормозить как наши зеленожопые не будут.так что сколько бы он ни весил лишним не будет
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05.06.2022 14:17 Відповісти
Ахренеть какие радостные новости о том, что кто-то чего-то готов поставить когда-то пока *********** мрази нас убивают. Как бы интересней звучало - те то и те то поставили то то и даже столько то, в связи с чем ********* столько орков что ********* воевать не кем! А то млять вызвались гейропу от орков спсать, а гейропа по факту об этом не прсила и не просит. ***** ******* за 2 года оборону страны по оманам и буковелям и все ***** возвеличивают. Скоро как перед ****** на колени начнете ставать, как ************* свинособаки!
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05.06.2022 11:07 Відповісти
Испании, как и Германии, придётся спрашивать у Швейцарии, а они пока разрешили передать только "разоружённые" леопарды. Или я неправильно помню последнии новости здесь на эту тему?
Так что, "готов передать" в такой ситуации - это ни о чём.
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05.06.2022 11:32 Відповісти
"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це повідомляє сайт ВР.
"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - відзначив він"

Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати."
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05.06.2022 11:41 Відповісти
на очереди лазерное оружие,плазматические винтовки и антипротонная пушка.
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05.06.2022 15:22 Відповісти
Готовності вже замало, треба нарешті постачати.
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05.06.2022 11:43 Відповісти
Впевнений, великий друг України, пан шольц, дозволе їх передати
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05.06.2022 12:00 Відповісти
Готова, але знайдеться країна яка виготовила якийсь болтик на цій зброї і заблокує поставки. І так по колу вони один одного вигорожують.
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05.06.2022 12:03 Відповісти
Обучаться можно и в Украине. Инструктора оценят наш рельеф, качество топлива, ремонтную базу. Глубину модернизации можно определить на месте.
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05.06.2022 12:17 Відповісти
завжди треба читати ТЕ що після "АЛЕ".. але попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3346014
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05.06.2022 12:59 Відповісти
Штук 5 наверно, и к августу--- абаждем под дождем.
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05.06.2022 13:02 Відповісти
# "Ми ж не німці"
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05.06.2022 16:13 Відповісти
 
 