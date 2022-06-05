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Новини Війна в Україні
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армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) Росія (47244) техніка (1324) втрати (3824)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02 по 05.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1381 (+5) од,

бойових броньованих машин - 3392 (+13) од,

артилерійських систем - 686 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),

крилаті ракети - 122 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,

спеціальна техніка - 53 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
в саму жару на луганщині +100 орків.

мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
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05.06.2022 10:20
+3
По посадках и лесах мавзолейное быдло не считают...сгоревших заживо от Джавелинов и Стингеров тоже...Вагнеры пригожина тоже по сводкам не проходят...был Иван..и нет его...
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05.06.2022 10:31
+1
Надеюсь после смерти они все вернутся в раисю где их опять подарят. День сурка, *****!
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05.06.2022 10:53
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Чому кількість цапольотів не змінилися?
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05.06.2022 10:12 Відповісти
Так и К-52 вроде вчера на Донбассе завалили ?
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05.06.2022 10:14 Відповісти
в саму жару на луганщині +100 орків.

мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
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05.06.2022 10:20 Відповісти
По посадках и лесах мавзолейное быдло не считают...сгоревших заживо от Джавелинов и Стингеров тоже...Вагнеры пригожина тоже по сводкам не проходят...был Иван..и нет его...
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05.06.2022 10:31 Відповісти
Пояснення так собі: 24, 25, 26, 27 лютого, коли орки перли на всіх напрямках, а наши відступали по декілька десятків кілометрів на день, втрати орків якось встигали рахувати.
І нараховували по 1000 орків на добу.
А зараз, на етапі переважно позиційних боїв, припинили рахувати?
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05.06.2022 23:10 Відповісти
Це з сайту МО:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24-26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БпЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
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05.06.2022 23:21 Відповісти
Надеюсь после смерти они все вернутся в раисю где их опять подарят. День сурка, *****!
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05.06.2022 10:53 Відповісти
31 тысяч - завышенная цифра. Лично у меня инфа(собранная по сусекам рунета) о 22 тысячах(в среднем) двухсотых орков. Но всё равно эта цифра для ВС РФ просто катастрофична. Для сравнения: за 9 лет Афганской войны погибло 15 тысяч, в Первую чеченскую - 4500, во Вторую чеченскую - 2000. А тут всего за три с лишним месяца такие потери.
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05.06.2022 11:54 Відповісти
думаю эта цифра с мобиками и наемниками
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05.06.2022 13:07 Відповісти
Аваков має кінці в генштабі орків і доповідав днів тиждень тому, що вже було знищено 42,5тисячі їхніх.
22тисячі - це, можливо - тільки з касапської армії, без вагнерівців і без м'яса з ордло? Тоді ще так сяк - співставимо...
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05.06.2022 13:26 Відповісти
Загальні бойові втрати - це безповоротні і санітарні разом?
Чи лише безповоротні?
Бо у військовій літературі терміну "загальні бойові втрати" немає. То не зовсім зрозуміло, про що у зведеннях ГШ йдеться.
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05.06.2022 22:55 Відповісти
А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.
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06.06.2022 01:48 Відповісти
 
 