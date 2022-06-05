Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 150 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1381 танк та 3392 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02 по 05.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1381 (+5) од,
бойових броньованих машин - 3392 (+13) од,
артилерійських систем - 686 (+6) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+0) од,
літаків - 210 (+0) од,
гелікоптерів - 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
крилаті ракети - 122 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,
спеціальна техніка - 53 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
мабуть немає часу їх рахувати...їх підрахуюють
І нараховували по 1000 орків на добу.
А зараз, на етапі переважно позиційних боїв, припинили рахувати?
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24-26 лютого) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
22тисячі - це, можливо - тільки з касапської армії, без вагнерівців і без м'яса з ордло? Тоді ще так сяк - співставимо...
Чи лише безповоротні?
Бо у військовій літературі терміну "загальні бойові втрати" немає. То не зовсім зрозуміло, про що у зведеннях ГШ йдеться.
Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
Ані пари з вуст!!!
Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
Тут можна й рейтинги свої ********.