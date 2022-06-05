Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 5 червня 2022 року більш ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинули та понад 467 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 189, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.



Так, 3 червня внаслідок влучання ворожого снаряду в будинок в м. Гірське Сєверодонецького району Луганської області зазнав поранень, несумісних із життям 13-річний хлопець.



У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.



Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 із них зруйновано повністю.

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