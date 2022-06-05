Ворожі ДРГ активізувались у Києві та області, але результати їхньої роботи зводяться до нуля, - Денисенко

Останнім часом відзначається посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, щодо затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька (і Луганська. - Ред.) області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - зазначи він.

Денисенко додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля", - наголосив Денисенко.

За його словами, головні цілі ДРГ - сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Тож радник міністра закликав громадян "не розслаблятися, бо війна триває", і бути пильними та за необхідності звертатись до поліції.

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