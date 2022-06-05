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Ворожі ДРГ активізувались у Києві та області, але результати їхньої роботи зводяться до нуля, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрг

Останнім часом відзначається посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, щодо затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька (і Луганська. - Ред.) області, це люди, які як мінімум розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою, для того щоб потім їх перекидати у інші регіони України і робити тут ті чи інші теракти", - зазначи він.

Денисенко додав, що був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі вони знову активізувалися, їх затримують "відносно регулярно".

Радник міністра зазначив, що стосовно затримання диверсантів проводиться величезна оперативна робота.

"І наразі, насправді, результати роботи ДРГ абсолютно мінімальні, а то і зводяться до нуля", - наголосив Денисенко.

За його словами, головні цілі ДРГ - сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Тож радник міністра закликав громадян "не розслаблятися, бо війна триває", і бути пильними та за необхідності звертатись до поліції.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
для такой категории на период военного положения ввести высшую меру - расстрел.
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05.06.2022 11:15
+4
Srazu glotku rezat6 ! ******* ordynskim !
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05.06.2022 11:15
+4
Та ви що, ми ж найгуманніша країна в світі! Яке розстрілять! Помашем пальчиком, скажем ай-яй-яй, і відпустимо. Або ще гірше, будемо 5-10 років годувати, одягати, доглядати за наші з вами гроші в тюрмі...
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05.06.2022 11:17
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для такой категории на период военного положения ввести высшую меру - расстрел.
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05.06.2022 11:15 Відповісти
Та ви що, ми ж найгуманніша країна в світі! Яке розстрілять! Помашем пальчиком, скажем ай-яй-яй, і відпустимо. Або ще гірше, будемо 5-10 років годувати, одягати, доглядати за наші з вами гроші в тюрмі...
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05.06.2022 11:17 Відповісти
Чем там Баканов занимается ?
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05.06.2022 11:18 Відповісти
А ты, порохобот, чем?
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05.06.2022 11:28 Відповісти
"Дорого - да мило, дёшево - да гнило"
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05.06.2022 11:36 Відповісти
на місці... й прикопувати, щоб менше писанини було.
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05.06.2022 12:00 Відповісти
Srazu glotku rezat6 ! ******* ordynskim !
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05.06.2022 11:15 Відповісти
Надо проверять банковские оплаты - кацапы платят колоборантам на украинские карты
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05.06.2022 11:17 Відповісти
Цікаво, як орки можуть таке робити в умовах відключення від свіфта? Впевнений що там виключно готівка.
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05.06.2022 11:18 Відповісти
Есть способы переводить деньги в обход санкций. Тем более маленькими не приметными трансакциями
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05.06.2022 11:26 Відповісти
Будьте пильними!
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05.06.2022 11:22 Відповісти
А комендатські години вже не існують?Вже кінець війни?
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05.06.2022 11:43 Відповісти
Так у нас безвиз з РФ, вот и едут кто хочет.
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05.06.2022 12:14 Відповісти
это граждане Украины донецкая падаль такое делает, а не "едут кто хочет".
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05.06.2022 14:43 Відповісти
завжди е "ліки" - отих хто на землі...- під стіну , і іменем України -Військовий Трибунал - і по всіх каналах....- багато хто передумае чи служити кацапні....- а так граемся у гребаний лібералізм - сьогодні маем весь результат
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05.06.2022 12:58 Відповісти
А где лужица крови возле каждого? А? Так дело не сделается! У нас война!
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05.06.2022 12:59 Відповісти
посилити покарання,
замах на масове вбивство,
хіба немає якогось жорсткого юр визначення

інакше це не припиниться ще довго
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05.06.2022 14:59 Відповісти
 
 