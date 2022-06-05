Енергетики ДТЕК та комунальні служби повернули світло у Слов'янськ, - голова ВЦА Лях
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Енергетики компанії ДТЕК разом із міськими комунальними службами відновили електропостачання Слов'янська.
"Дякую високовольтникам ДТЕК та працівникам наших комунальних підприємств за відновлену електрику! У більшій частині міста світло є. Нині бригади усувають несправності, які виникли через вчорашню грозу", - повідомив голова Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що на цей час головною комунальною проблемою залишається відсутність водопостачання.
"Сподіваюся, що і з нею ми впораємося. Це складний процес, оскільки селища розташовані у зоні бойових дій. А технологія ремонту потребує, щоб фахівці перебували там постійно. Проте люди, ризикуючи життям, виконують своє завдання. Низький їм за це уклін", - наголосив Вадим Лях.
Нагадаємо, минулої доби енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 50 тис. сімей у Донецькій області, чиї будинки були знеструмлені через ворожі обстріли.
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