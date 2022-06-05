Ворог обстрілює Харківщину з важкої зброї. Є поранені. Найгарячіше - у районі Ізюму, - Синєгубов

Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляні Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка", - йдеться у повідомленні.

Також Олег Синєгубов зазначив, що на Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції українських захисників та втримати раніше захоплені території.

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"У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси. У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля. Наші збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - додав він.