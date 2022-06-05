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Ворог обстрілює Харківщину з важкої зброї. Є поранені. Найгарячіше - у районі Ізюму, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляні Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв населені пункти Чугуївського району. В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка", - йдеться у повідомленні.

Також Олег Синєгубов зазначив, що на Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції українських захисників та втримати раніше захоплені території.

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"У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси. У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля. Наші збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - додав він.
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05.06.2022 11:45 Відповісти
Как же так. Байден же говорил что не будет нам давать дальнобойные HIMARS и эскалации не будет. Как то односторонне идет политика Запада. Все равно что полицейские приехавшие на драку гопника и студента, вместо застрелить нападающего, уговаривают студента не сопротивлятсья а дать гопнику пырнуть его ножом чтобы небыло эскалации и сохранить лицо гопника перед дворовой босотой
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05.06.2022 11:48 Відповісти
По делам их, а не по словам их, судите их... Байден говорил-говорил, а потом дал нам HIMARS и не только эти РСЗО, а еще кучу всяких "вкусняшек", чтобы москальню "угощать", на миллиарды долларов. А вот ЗЕленый предатель с его промоскальской шоблой, на словах первый "патриот", он из телека уже 3 месяца не вылазит, рассказывает всем, как он Родину "любит", да так "любит", что аж "не втік!!!" Все три года ЗЕленая шобла лила грязь на наших западных партнеров, рушила все те кропотливые дипломатические наработки "папередников", которые позволили нашей стране с 2014 по 2019 заручиться поддержкой и Штатов и Европы. Все последние 3 года ЗЕленая шобла рассказывала народу, что НАТО нам не надо, заводила уголовные дела, в том числе на Джо Байдена, искала "мир" в очке у ху..ла, рассказывала, что войны не будет, а будут шашлычки, уничтожала нашу оборонку, срывала один за другим гособоронзаказы.... А теперь, видите-ли ЗЕшобла заявляет что запад нам медленно поставляет оружие, запад опять не хороший, не такой, бла-бла-бла... А покаяться перед народом Украины ЗЕшобла не желает??? Ибо все, что мы получили 24.02.2022. все это результат планомерного развала страны в турборежиме по всем параметрам, начиная с 2019 года...
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05.06.2022 12:24 Відповісти
Захід дав зброю тількі середньоі дальності, яка все рівно буде в зоні ураження точками у та іскандерами. Це боротьба на виживання.
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05.06.2022 13:09 Відповісти
 
 