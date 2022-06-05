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війна (56544) злочинність (500) Єнін (337)

На звільнених від окупантів територіях України спостерігається збільшення кількості злочинів, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Крім того, він додав, що поліцейські вже розкрили щонайменше 4 тис. з 10 тис. зареєстрованих в умовах воєнного стану майнових злочинів.

Також читайте: Нацполіція відкрила понад 1 100 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовими РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
от біда, це ж працювати треба, а не коноплі студентам у кишені підкладати
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05.06.2022 11:50
+7
розумних туди не беруть. беруть керованих та зашкварених
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05.06.2022 11:53
+5
Сьогодні говорив з жінкою (65 років). Передаю її слова які казала її мама :
-не так страшна війна,як те що після війни.
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05.06.2022 11:56
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от біда, це ж працювати треба, а не коноплі студентам у кишені підкладати
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05.06.2022 11:50 Відповісти
Вичерпна характеристика наших ментів. А прикинь якщо ще й зброю дозволять, чи не дай боже легалайз? Їм тоді хоч звільняйся.
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05.06.2022 12:13 Відповісти
ще проституцію. тоді будуть на зп жити, або таксувати
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05.06.2022 13:15 Відповісти
Як розцінювати таку заяву ?-Щоб повернути Донбас, необхідно зайти на територію РФ - радник голови МВС Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що для того, щоб повернути контроль над усією територією Донбасу, Україні доведеться зайти на територію РФ.Про це він сказав в ефірі 24 каналу.За словами Андрусіва, зараз усім очевидно, що Україна веде оборонну війну, проте захід на територію РФ може мати небажані наслідки.Читайте також:«Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, щоб його відбивати з тактичного погляду, треба розуміти, що ми маємо зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків», - пояснив він.
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05.06.2022 11:51 Відповісти
розумних туди не беруть. беруть керованих та зашкварених
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05.06.2022 11:53 Відповісти
Сьогодні говорив з жінкою (65 років). Передаю її слова які казала її мама :
-не так страшна війна,як те що після війни.
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05.06.2022 11:56 Відповісти
У мами твоєї жінки після війни кацапські фашисти встановили владу. Звісно, що це страшніше за війну.
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05.06.2022 15:12 Відповісти
Всих мусорів з тилу відправити для наведення порядку ...
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05.06.2022 11:56 Відповісти
то часом не той Єнін, що передавав расєє наших АТОвців?
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05.06.2022 12:08 Відповісти
"Мистецтво заголовку": коли в ньому йдеться про збільшення злочинності після деокупації, а в тексті - в період окупації. Може, не варто вводити читачів в оману? Тим більше, що багато хто далі заголовка не читає.
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05.06.2022 12:15 Відповісти
Ага, зраду в заголовку помітив цьому я.
Складається враження, нібито під кацапам був порядок, а щойно повернулися біндери - і знов почалося. Не вистачає розіп'ятого хлопчика в трусіках
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05.06.2022 12:32 Відповісти
насправді правильний третій варіант

Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.

Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчиненні ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було.
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05.06.2022 12:32 Відповісти
Пердіння в калюжу зараховано.
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05.06.2022 12:29 Відповісти
Так, Єнін це той виродок який видавав Добровольців України паРащі -

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05.06.2022 12:34 Відповісти
ну не воював той чурбан, ні секунди, хотіло там пересидіти, але стриляють, і у нього вже був на той час запобіжний. Україна не відстійник для всякого сміття.
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05.06.2022 16:42 Відповісти
Агов! Цензоре! Заголовок що, ************ писала?

"Пока был русский мир - был закон и порядок. Но только вернулась киевская хунта, и снова началось такое, что аш трисет! Доколе?"
...
Зрада!
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05.06.2022 12:38 Відповісти
Раздайте продайте короткоствол по паспорту! Завтра уголовники и мародёры у вечеру лягут на веки! А вот послезавтра и 5 колона ляжет. Но я бы с нее начал. Ущучил е-енин? Поспеши. А то..... Ну понял.
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05.06.2022 12:55 Відповісти
 
 