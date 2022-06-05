На звільнених від окупантів територіях України спостерігається збільшення кількості злочинів, - Єнін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
Крім того, він додав, що поліцейські вже розкрили щонайменше 4 тис. з 10 тис. зареєстрованих в умовах воєнного стану майнових злочинів.
Топ коментарі
+11 акаб акабіч
показати весь коментар05.06.2022 11:50
+7 акаб акабіч
показати весь коментар05.06.2022 11:53
+5 Vitalii Vitalii deca3708
показати весь коментар05.06.2022 11:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
-не так страшна війна,як те що після війни.
Складається враження, нібито під кацапам був порядок, а щойно повернулися біндери - і знов почалося. Не вистачає розіп'ятого хлопчика в трусіках
Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.
Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчиненні ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було.
"Пока был русский мир - был закон и порядок. Но только вернулась киевская хунта, и снова началось такое, что аш трисет! Доколе?"
...
Зрада!