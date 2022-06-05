На звільнених від окупантів територіях України спостерігається збільшення кількості злочинів, - Єнін

Правоохоронці фіксують збільшення кількості злочинів на деокупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Ми спостерігаємо певне зростання кількості злочинів, які фіксують органи Національної поліції. Це є певним чином природнім процесом, оскільки люди повертаються до своїх помешкань, вони бачать сліди певних пограбувань. Наразі до кінця не зрозуміло, чи вчиненні ці злочини окупантами, чи в той період, коли цих людей просто не було. Ми ретельно фіксуємо всі ці заяви і скеровуємо наші зусилля на якомога швидше розкриття цих злочинів", - сказав Єнін.

Крім того, він додав, що поліцейські вже розкрили щонайменше 4 тис. з 10 тис. зареєстрованих в умовах воєнного стану майнових злочинів.

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