Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай

Російське командування поставило задачу для солдатів РФ захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя".

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк умовно поділений навпіл. Рашисти кинули всі сили, аби виконати завдання Дворникова (російський генерал. - Ред.) - до 10 червня або взяти обласний центр, або захопити "дорогу життя", - сказав глава ОВА.

За словами Гайдая, росіяни не очікували такого опору українських захисників.

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