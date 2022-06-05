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Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Російське командування поставило задачу для солдатів РФ захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя".

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк умовно поділений навпіл. Рашисти кинули всі сили, аби виконати завдання Дворникова (російський генерал. - Ред.) - до 10 червня або взяти обласний центр, або захопити "дорогу життя", - сказав глава ОВА.

За словами Гайдая, росіяни не очікували такого опору українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли "Азот" у Сєверодонецьку, будівлі поліції та пошти - у Лисичанську, є постраждалі, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Главное чтобы у наших патронов хватило и стволы не расплавились
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05.06.2022 11:57
+8
Кинута на допомогу москалям у взятті Северодонецька!
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05.06.2022 12:27
+7
Пєтров, бігом на срувєсну, там знову хтось домбіт бонбас...
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05.06.2022 12:19
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У Гайдая інформація з генштабу росії?
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05.06.2022 11:54 Відповісти
Так розвідка Британії уже відмітила не актуальність його анонсів
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05.06.2022 11:58 Відповісти
Нічьогісінько у московитів не вийде, як би вони того не хотіли. Бо з нами Бог, хто ж проти нас!
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05.06.2022 11:56 Відповісти
Когда пишу слово МОСКАЛЬ, всегда удаляли коммент на Ютюбе. Теперь проверяю Цензор. Удалят?..
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05.06.2022 12:11 Відповісти
Неправильно пишите москаль треба писати з дуже маленької літери. (жарт, перепрошую).
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05.06.2022 12:45 Відповісти
на ютубі в мене не пропускає "касап". Але я знайшов вихід - пишу "kacanu" - і проходить
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05.06.2022 13:37 Відповісти
дворнік йде по курсу кораблів нах
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05.06.2022 11:56 Відповісти
😂 База база дай заказа!!!!!!!
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05.06.2022 12:34 Відповісти
Главное чтобы у наших патронов хватило и стволы не расплавились
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05.06.2022 11:57 Відповісти
Так вже ж ставили - до9 травня, потім - до1 червня. І рамзанка дирка відзвітувала, що вона усе виконала
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05.06.2022 11:58 Відповісти
Как в Сталинграде. Между домов и сидя в подвалах. С фашистами только так и воюют. Не в чистом же поле ставить позиции под бурятские гаубицы.....
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05.06.2022 12:13 Відповісти
Цікаво, а хто це "разрушит оба города"?! Чи не кацапи?!
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05.06.2022 12:16 Відповісти
А если включить хоть частичку мозга и поискать причинно-следственные связи, то окажется, что до прихода русни ни один из домов и так не разрушался.
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05.06.2022 12:33 Відповісти
Скільки кацапа не превиховуй,здаля немов людина.......
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05.06.2022 12:48 Відповісти
ахахахаха, красная армия - это рекордсмен по окружениям - миллионы дидов в котлах.. куда они там отходили ?
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05.06.2022 12:53 Відповісти
Пєтров, бігом на срувєсну, там знову хтось домбіт бонбас...
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05.06.2022 12:19 Відповісти
К "празднику" (12 июня) нужно бросить кремлевскому УПЫРЮ на "алтарь победы" хоть что-нибудь (иначе на плахе придется кому-то сложить сою голову)!
Не в первой в кацапской истории за спешку к дате бросать больше пушечного мяса (а зачем их жалеть, они же ЛОХИ и ДУРАКИ - РАБЫ своих господ-БОЯР и москальского Царя)!
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05.06.2022 12:06 Відповісти
Подивимося. Але вже сьогодні відомо, що рейтинги другої армії світу був роздутий, немає там не те що другої, а і десятої. Наші хлопці і дівчата тільки з АК і ПТРК четвертий місяць стримують орків, які мають танки, літаки, ракети, РСЗВ в неописуємій кількості, навіть привезли "піони",
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05.06.2022 12:08 Відповісти
А что Безуглая? Какие задачи ставит? Что за план?
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05.06.2022 12:11 Відповісти
Кинута на допомогу москалям у взятті Северодонецька!
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05.06.2022 12:27 Відповісти
Мабуть, теж щось взяти
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05.06.2022 12:44 Відповісти
Потом будет срок до 22 июня. Для кацапов, тоже праздник.
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05.06.2022 12:37 Відповісти
Набіги орків на місто будуть до 10 числа, а потім на пару генералів стане менше в Московії.
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05.06.2022 14:09 Відповісти
Ставлю задачу раиському командованию: выдать кадырову пистолет с одним патроном.
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05.06.2022 15:33 Відповісти
Шо это они? Сам рамзанка дыров доложил: Северодонецк все. Вот станет он сцарем и посадит неверующее ему сруцькое стадо на бутылки, после обрезания и отшвабрения.
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05.06.2022 16:23 Відповісти
 
 