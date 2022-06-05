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Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай
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Російське командування поставило задачу для солдатів РФ захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя".
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Сєверодонецьк умовно поділений навпіл. Рашисти кинули всі сили, аби виконати завдання Дворникова (російський генерал. - Ред.) - до 10 червня або взяти обласний центр, або захопити "дорогу життя", - сказав глава ОВА.
За словами Гайдая, росіяни не очікували такого опору українських захисників.
Топ коментарі
+9 Valter Valter
показати весь коментар05.06.2022 11:57
+8 Игорь Наумчук
показати весь коментар05.06.2022 12:27
+7 ПП Уксусов
показати весь коментар05.06.2022 12:19
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Не в первой в кацапской истории за спешку к дате бросать больше пушечного мяса (а зачем их жалеть, они же ЛОХИ и ДУРАКИ - РАБЫ своих господ-БОЯР и москальского Царя)!