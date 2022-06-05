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Путін погрожує новими обстрілами України: "Завдаватимемо удари по об'єктах, які поки не чіпаємо"
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Російський диктатор Володимир Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
За його словами, Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.
"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдавали", - сказав Путін.
Топ коментарі
+143 Oksana Kolesnykova
показати весь коментар05.06.2022 12:00
+99 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар05.06.2022 12:05
+96 Алекс Германов
показати весь коментар05.06.2022 12:04
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Потопили москву і кораблі перестали обстрілювати берег із артилерії. А тому за ракети треба карати тисячами вбитих росіян і тоді ніяких обстрілів більше не буде.
Наступне ***** буде таке саме, або гірше
Є такий вислів - Мертвий хватає живого.
Знов точно прицілишся та попадеш куди попало?
Мало попадав?
Попади жаба в Грозний, ***** у Воронеж.