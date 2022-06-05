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Путін погрожує новими обстрілами України: "Завдаватимемо удари по об'єктах, які поки не чіпаємо"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

Російський диктатор Володимир Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За його словами, Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдавали", - сказав Путін.

Також читайте: Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+143
Щоб ти здох швидше
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05.06.2022 12:00
+99
Там у кацапов запасных хутиных , як в Бразилии обезьян 🤣🤣🤣
Надо уничтожать гнездо в целом
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05.06.2022 12:05
+96
Какой страшный)) Можно подумать, шо до этого он не стрелял по чему мог.
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05.06.2022 12:04
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Украине нужно много ПВО и ПРО, чтобы сбивать все ракеты! Больше нужно систем Пэтриот.
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05.06.2022 22:28 Відповісти
Ні. Українцям треба максимально сильно бити у відповідь чи навіть наносити превентивні удари. І тоді ніяке пво та про не знадобиться так як обісраний ворог не ризикне атакувати боячись атомних бабахів на складах, пускових чи навіть аес. Росія обстрілює лиш тому що відчуває себе безкарною.

Потопили москву і кораблі перестали обстрілювати берег із артилерії. А тому за ракети треба карати тисячами вбитих росіян і тоді ніяких обстрілів більше не буде.
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06.06.2022 10:17 Відповісти
українці, а давайте всі разом зберемо гроші на гонорар кіллеру, який відправить путлера на той світ...
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05.06.2022 22:30 Відповісти
І чим то допоможе?
Наступне ***** буде таке саме, або гірше
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06.06.2022 09:17 Відповісти
а разве призывы эти не являются статьей уголовного кодекса о терроризме?
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05.06.2022 23:17 Відповісти
для початку потрібно цього терориста доставити в Гаагу в кайданках
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06.06.2022 10:43 Відповісти
Господи, да когда же это исчадие ада сдохнет!
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05.06.2022 23:53 Відповісти
***** бункерний. Все.
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05.06.2022 23:56 Відповісти
Тупо больное животное!
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06.06.2022 00:01 Відповісти
Страшно, аш жуть. Новой эсэсэсэре все равно не суждено возродиться. А расия недосверхдержава сдохнет
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06.06.2022 01:04 Відповісти
паРаша - імперія, що помирає в агонії.
Є такий вислів - Мертвий хватає живого.
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06.06.2022 08:57 Відповісти
Киев Москву крестил,Киев Москву и отпоёт!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!
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06.06.2022 03:25 Відповісти
Как же хочется придушить эту паскуду, только бы дотянуться!
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06.06.2022 09:09 Відповісти
Потрібно будувати свої ракети середньої дальності до 2500 км. Застосовувати свої технології і запозичити в наших союзників. Орки повинні знати, що на приліт з території паРаші ракети у відповідь прилетить 5-10 наших. Причому високоточних.
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06.06.2022 09:10 Відповісти
Не з цією владою.Але все буде Україна.Борімося і переможемо.
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06.06.2022 09:33 Відповісти
та пышов ти найух
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06.06.2022 09:18 Відповісти
Путлер думает что мы решим, что бери нас только не стреляй. Фашистские мерзавцы.
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06.06.2022 10:08 Відповісти
Ну тоді у відповідь українці будуть вимушені завдати удари по об'єктах які теж поки ще не чіпали. Інтересно буде весело росіянам вмирати від атомних вибухів та радіаційного забруднення чи не дуже.
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06.06.2022 10:14 Відповісти
Курва!
Знов точно прицілишся та попадеш куди попало?
Мало попадав?
Попади жаба в Грозний, ***** у Воронеж.
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06.06.2022 13:12 Відповісти
удавись чорнотою падло і соси *** моль пітєрська
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06.06.2022 13:32 Відповісти
Зеленский хватит клянчить ЗРК ти можешь купить, Франция за деньгт продаст и Южная Корея и Япония в кредит, в Киеве заводи бомбят ти нихе.а не делаешь, ти кто?????
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06.06.2022 13:40 Відповісти
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