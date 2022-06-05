Минулої доби рятувальники Краматорського району на Донеччині тричі виїжджали на розбір завалів та ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС

За минулу добу вогнеборці Краматорського району Донецької області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж та розбір завалів внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Так, через обстріл населених пунктів Дружківської громади рятувальники виїжджали на розбір завалів у приватному секторі. В ході проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено загиблу жінку та ще одну постраждалу.

Від Головного управління залучено 13 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

На території міста Краматорськ внаслідок обстрілу ворога виникло дві пожежі. До місць пожеж оперативно були направлені вогнеборці Краматорської громади. Під час гасіння пожежі та розбору завалів було виявлено тіло чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів продовжуються.

Від Головного управління залучено 27 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки. Від Краматорської міської ради був залучений автокран.

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