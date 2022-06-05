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"ЄС" підготувала запит до СБУ через візит російської пропагандистки Овсяннікової в Україну, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

геращенко

"Європейська Солідарність" підготувала запит до Служби безпеки України з приводу візиту в Одесу російської пропагандистки Марини Овсяннікової.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ті, хто притягли в Україну Овсяннікову, спецсжби, які дозволили її в’їзд, просто не усвідомлюють, наскільки це принижує пам’ять наших колег, Максима Левіна, Саши Махова. Всі без винятку російські пропагандисти безпосередньо причетні до їх вбивства. Вони десятиріччями брехали про Україну, формуючи чи цю політику ненависті і українофобії", - наголосила парламентар.

За словами Геращенко, приїзд Овсяннікової не відрізняється від приїзду в Київ журналістів тєлєканалу "Звєзда" в 2019 році.

"Немає такої міжнародноі зустрічі, де б ми не говорили про продовження гібридної інформаційної війни проти України, де б не закликали не ліпити з цієї перевертня героїні. Як тепер пояснювати німцям про неприпустимість нагородження Овсяннікової чи її працевлаштування під виглядом журналістки в пристойні видання, коли ми самі тягнемо її в Україну. Щоби що?", - запитала нардеп.

Читайте також: "Указ дійсно підписаний, коментувати не можемо", - ДМС про надання Невзорову громадянства України

"Підготували з "Європейською Солідарністю" запит до СБУ. Ми тепер всіх "раскаявшихся" і "прозрівших" будемо прихищати? В мене немає до них жодної емпатії. Я впевнена, що ця товаришка - частина чергової КДБшної спецоперації про "хароших русскіх". В росії за пост в соцмережах можна загриміти в тюрму на 5 років, а тут пожурили і випустили з країни на гастролі… Бродячий цирк тепер приїхав в Україну. Але нам не до цирку", - наголосила Геращенко.

"Ну, й аби двічі не повертатися до теми Невзорова. Він критикує Кремль? Прекрасно. Дивіться і слухайте, шерте, коментуйте. Але в мене одне запитання: якого дива йому дали українське громадянство? За 600 секунд, без екзамену на знання мови, без жодного дня проживання в Україні, створюючи проблеми в стосунках із нашими найщирішими друзями – литовцями і естонцями. В Україні роками живуть тисячі росіян, які давно прийняли рішення про неприйняття путінського режиму. Їм немає куди повертатися. Вони ведуть свою війну з Кремлем - хто на фронті, хто на інформаційному чи юридичному фронті, і з такими ж боями отримують посвідку на проживання в Україні, яку можуть і не продовжити. А тут - що це було? І що це відбувається? Хто наступний "хороший русскій"? Чи не забагато їх останнім часом?", – зазначає Геращенко.

Також читайте: Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+96
Підтримую, не можна одночасно воювати і ворога в гості пускати.
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05.06.2022 12:43
+76
Оце правильно! А то зелені дебіли ще і громадянство їй дадуть...
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05.06.2022 12:43
+57
Спочатку нацист Невзоров тепер ця ***** з плакатом,СБУ ЩО НАФІГ ПРОІСХОДИТЬ В НАС В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ З КАЦАПАМИ? Що за проходний двір свинособаки шастають як в себе в дома,а потім дивуємось щ обстріли((((
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05.06.2022 12:45
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Підтримую, не можна одночасно воювати і ворога в гості пускати.
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05.06.2022 12:43 Відповісти
- Бойка , на калили "марафону" вже вивели зелені . Схоже почали легалізувати , певно підтягнуть і Рабіновича і Шуфрича з "православною сук...ю" Новінським ...
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05.06.2022 13:26 Відповісти
Оце правильно! А то зелені дебіли ще і громадянство їй дадуть...
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05.06.2022 12:43 Відповісти
А після неї Гіркіну
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05.06.2022 13:04 Відповісти
Когда задвухсотится и станет воистину "харошим уззким".
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05.06.2022 13:18 Відповісти
зря вы так про стрелкова!
он очень резко критикует хутина

шютка
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05.06.2022 13:26 Відповісти
дебіли вважають ворогів дебілами...
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05.06.2022 14:22 Відповісти
А сенсу? Невже гадаєте Бакаланов не прикриє своїх?
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05.06.2022 12:44 Відповісти
Хоча мовчати теж не можна.
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05.06.2022 12:45 Відповісти
Осталось обменятся двум Вовам Указами о награждении друг друга Звездой Героя России и Украины-- для высшей степени сюрреализма... увы -увы шоумен Вова Зеленский так и не стал Президентом Зеленским...... пока он репетирует эту роль.. три года оно выкаблучивалось- набивая ряху гонораром с 6-7-10-12 нулями и в итоге прилетели ракеты .и пришлось с репетиции прямо на поле боя-- а не на парад...
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05.06.2022 13:06 Відповісти
Ну да.. Коля Патрубок вже ж нагороджений орденом Хмельницького, за кучмівських часів.
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05.06.2022 13:52 Відповісти
Прикроет? Будет ещё один эпизод в расследование его деятельности на должности друга по песочнице владимсаныча боневтика.
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05.06.2022 13:17 Відповісти
малороси фізично не можуть існувати без "старшего брата"
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05.06.2022 12:45 Відповісти
Спочатку нацист Невзоров тепер ця ***** з плакатом,СБУ ЩО НАФІГ ПРОІСХОДИТЬ В НАС В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ З КАЦАПАМИ? Що за проходний двір свинособаки шастають як в себе в дома,а потім дивуємось щ обстріли((((
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05.06.2022 12:45 Відповісти
Не знаю, який там той нєвзоров "нацист", але сраку ху*лу лизав привселюдно. Скоріше за все, подався в опозиціонери бо доступ до годівниці втратив.
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05.06.2022 13:10 Відповісти
Нєвзоров - справді старий КГБ-іст, от тільки він не допомагав розвалювати совок, а навпаки - був на боці совєтських силовиків, які душили протести у країнах Балтії у 90-их.
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05.06.2022 14:06 Відповісти
підозрюю, ви мали на увазі не "Помогал конторе разваливать Союз", а "Помогал конторе удержать совок"

наприклад, фільм, де совковий пропагандон Нєвзоров брехнею і цинізмом відбілює криваві злочини НКВД в Катині.
https://www.youtube.com/watch?v=I58_u5efYfg
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05.06.2022 14:17 Відповісти
СБУ ЗАНЯТО ПОРОШЕНКО ЭТО ЖЕ ПО ЕГО ВИНЕ РОССИЯ ПУТИН НАПАЛИ НА УКРАИНУ
ЭТО ОН СО СЛОВ УШЛЕБКА МЕДВЕДЧУКА ТИПА ВОРОВАЛ ГРОШИ И КАКУЮ ТО ТРУБУ КОТОРУЮ ПО ФАКТУ ПОХИТИЛИ ЗАДОЛГО ЛЕТ ЗА 6 ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО КАК ПРЕЗИДЕНТА... а интересно СБУ не хочет выяснить как маланский ушлебок Какломойша ******* Укрнафту Траснафту и прочие свечные заводики не стоит ли вопрос на РНБО о возврат похищенного Кало какло мойским @#ыдом имущества и стратегических предприятий в лоно Украины????!! или что что можно @#$ЫДАМ НИЗЗЯ ГОЯМ ИЛИ ТО СВЯЩЕННО ОБРЕЗАННАЯ КОРОВА.... А ВОВЧИК СВОЕГО ПАТРОНА приказано не трогать??!!!
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05.06.2022 13:11 Відповісти
Тут думку підерасів ніхто нее запитував
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05.06.2022 15:51 Відповісти
А чого всі бунтують?Ви ж маєте купу історичних прикладів,коли в Другу світову совєти їздили до німців й навпаки.Чи ні?))
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05.06.2022 12:48 Відповісти
і їздили і паради разом проводили
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05.06.2022 13:01 Відповісти
і Європу разом розпиляли за пактом Молотова-Ріббентропа.
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05.06.2022 18:35 Відповісти
- нехай московити собі "бдят" свою "історію" , нам таких історичних реалій не потрібно.
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05.06.2022 13:30 Відповісти
...от буде прикол, як накопаємо, що сьогоднішній ракетний залп по Дарниці й Броварах - це забезпечення "сильної переговорної позиції" цій московській медіакурві
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05.06.2022 12:49 Відповісти
Поки не буде жорсткого візового режиму з бульбостаном і *********** - з поліграфом, допитом СБУ, проходження хояча б мінімального тесту з Історії України, і мови (літературу потім, другим тестом через пару місяців) немає ніякої України - є тільки вшива малоросія
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05.06.2022 12:50 Відповісти
Підтримую
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05.06.2022 12:51 Відповісти
Так то ж своя приїхала, Володя готує країну до харошії руцькіх, а виходить до капітуляцію, до "миру". То Пуйло поганий, а ріцькі, що нас вбивають пропагандою і зброєю харошіє, бо навіть Володя для них знімає кіно і на їх мові і точно такі самі повторював фейки перед виборами і вже будучи на посаді. Та і навколо Володі в ОП точно такі, всі бувші данєцькіє і риги - татаров, єрмак, смірнов, подоляк, портнов (який складав списки патріотів і передав кацапам, а данні брав з баз МВС, МО), арахамія (абхазський "патріот").
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05.06.2022 12:51 Відповісти
є версія, що Нєвзорова взяв Зєлєнський для свого піару.

не думаю, що Нєвзоров такий дурний.
"правду матку" він зараз ріже на отмаш, не жаліючи хла

але ж некрофіл жахливий !
більше 5-10 хвилин його слухати неможливо
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05.06.2022 12:51 Відповісти
Пані Ірина - молодець. Як завжди, змістовно і виключно по суті. Гарні кацапи - це ті, які вже годують хробаків.
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05.06.2022 12:52 Відповісти
Не совсем корректно сравнивать Невзорова и эту шлюшку пропагандонскую, но приехала она, скорее всего, как корреспондент немецкого издания, куда ее взяли на работу....
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05.06.2022 12:53 Відповісти
а віза? Яким чином отримала?
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05.06.2022 13:40 Відповісти
дуже навіть коректно - вони кацапи і цього достатньо
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05.06.2022 18:09 Відповісти
вони обоє не просто кацапи, вони - будівничі російського фашизму, пропагандистсько-агентурна еліта рашистів.
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05.06.2022 18:40 Відповісти
І це не просто дурочка "говорящая голова" а редактор. З під її особистого пера зявлялись "мальчікі в трусіках", "бомбьожкі бімбасу" і т.д. Саме з цим лайном у голові зараз "бойові ваньки" калічать, убивають, гвалтують українців. Невже не ясно, що це консерва кремля - поскакала з плакатиком, відмазалась штрафом і зразу на підготовлений "аеродром в Європі".
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05.06.2022 12:53 Відповісти
" приїзд Овсяннікової не відрізняється від приїзду в Київ журналістів тєлєканалу "Звєзда" в 2019 році."(с)
Але приїзд Овсяннікової це дрiбнота в порiвняннi з кротами в ОПУ i пихатим пiдлiтком на тронi.
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05.06.2022 12:53 Відповісти
У Невзорова сомнительное прошлое, Овсянникова как-то подозрительно отделалась и свалила в Украину.
Да, что-то тут не то, права Геращенко - засмердело троянскими конями.
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05.06.2022 12:55 Відповісти
Андрій Іллєнко
Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.

Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.

Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.

Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».

Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.

Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.

Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».

Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.

Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.

Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.

На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.

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04.06.2022 23:50
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05.06.2022 12:58 Відповісти
‼️‼️‼️

На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це.
Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
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05.06.2022 12:59 Відповісти
це герб Київського магістрату

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05.06.2022 13:36 Відповісти
Стосовно герба, то насправді ці символи досить поширені і я не тлумачив би їх так однозначно, а от щодо вашої тези про те, що ми знаходимося на краю цивілізації та варварства - тут повністю з вами згідний. Історично так склалося, що на схід та північний-схід від нашої держави лежали дикі території, звідки постійно чинили напади вороги. Це були вже не слов'янські землі і на них відбувалися зовсім інші історичні, етнічні, культурні та економічні процеси. Тоді навіть вірили, що ці народи приходять із потойбіччя - через їхню агресивність та разючу відмінність. Як бачимо, вірування наших предків не були безпідставними - навіть у 21 столітті рашка є плацдармом дикості та агресії.
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05.06.2022 19:04 Відповісти
Правильно , так як Невзорову і його жіночці вже дали громадянство ,
наразі дадуть Овсянніковій😠
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05.06.2022 12:55 Відповісти
По поводу сегодняшнего обстрела Киева - Баканову пора идти в отставку , т к не охраняют инфраструктуру Киева ‼️‼️
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05.06.2022 12:57 Відповісти
"ХАРОШИХ РЮСЬКИХ" - НЕ БУВАЄ!!!
Їх зомбують починаючи з дитсадків та школи.
І все, що їм вдовбили у віці 4-16 років залишається НА ВСЕ ЖИТТЯ!
І це не русофобія, це вам розкаже любий дитячий психолог.
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05.06.2022 12:58 Відповісти
Я фигею от этой фото - украинцы не пиарятся на своей истории , а этот уже надел ШАПКУ ГАЙДАМАКИВ НИЧЕГО СВЯТОГО У НЕВЗОРОВА НЕТ
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05.06.2022 13:01 Відповісти
ГАЙДАМАКИ воевали с поляками и турками, но не с московитами
СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЭТОТ НОВОЯВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ НАДЕЛ ШАПКУ ГАЙДАМАКА ????

он сполна розуму или жто проект ФСБ ???
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05.06.2022 13:06 Відповісти
- схоже , що теж- просто "по пріколу" ...
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05.06.2022 13:37 Відповісти
Він засланий козачок, якому дав громадянство єрусалимський козак.
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05.06.2022 15:36 Відповісти
Жи ди завди без жалю роздавали чуже своїм. "гарант" роздає своїм наше-українське. Питання чому, чому україноненависник і ******** проліз у гаранти. Запитання до українців, чому?
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05.06.2022 12:59 Відповісти
зараз фашистські пропагандони мертведчука ведуть національний телемарафон. Про яку авсяннікову може йти мова, коли довпойоп Ze є організатором цієї національної ганьби.
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05.06.2022 12:59 Відповісти
Невзоров:
"Я - молодец. После мощной конференции прессы в Неаполе, очень энергично выступив, (трубил, как раненый слон),я предложил президенту ассоциации прессы Италии синьору Джульетти принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов России. Синьор Джульетти ответил однозначным согласием. Все будут приняты в обход всех бюрократических процедур."

https://t.me/nevzorovtv/4973
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05.06.2022 13:03 Відповісти
Бєй жидов, спасай расію, нічого нового.
Замість жидів тепер це путіністи і путін, а расію хочуть спасти.
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05.06.2022 13:31 Відповісти
Цікава цитата. У ній можна побачити, що Овсяннікова і Нєвзоров працюють на спільною справою - десантування фсб-шної агентури "в обход всех бюрократических процедур".

Ви ж подивіться, у середині квітня Овсяннікова стала "німецькою журналісткою", а у середині травня Нєвзоров заявив, що працює над тим, щоб "принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов россии".
Один і той самий канал розробляють.
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05.06.2022 19:19 Відповісти
Невзоров:
"Вот, все правда. Джульетти держит слово. Уже и удостоверение выдали, оно полностью легализует журналистскую работу во всей Европе и даёт в этом смысле серьёзные возможности. Составляю список всех, кто должен получить такое же. Но! Боюсь забыть или упустить кого-нибудь из достойных. Так что советуйте, пожалуйста."

https://t.me/nevzorovtv/4991
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05.06.2022 13:04 Відповісти
- он воно що , "хороший руський" вже заліз в журналістику Європи , та затягне "своїх" туди-ж...
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05.06.2022 13:40 Відповісти
При чому, зверніть увагу(!), вони не просто хочуть отримати тимчасовий політичний притулок, а моментально намагаються влізти у європейську журналістику по самі помідори!
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05.06.2022 19:27 Відповісти
Бакланов, уступи место профессионалам, патриотам Украины.. и посоветуй поступить так же другим, подельникам из вашей КоЗе Ностры.. не для "порохоботов" - для Украины..(
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05.06.2022 13:05 Відповісти
Він тягне русню до Европи. і в Україну притягне. це його завдання.
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05.06.2022 13:06 Відповісти
Невзоров и эта Овсяникова - очередная провокация из ОПы. Вброс для прощупывания реакции лохтората. Потом начнут закидывать про ,,хороший русский мир где-то посередине" и перемирие
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05.06.2022 13:10 Відповісти
Не забуваєм про дружбу трьох "братських" народів.
Хто знає, може на актора з Кривого Рогу поклали завдання відродити срср в
усіченому варіанті після ліквідації ліліпутіна.
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05.06.2022 13:37 Відповісти
Когда россиянин погладит по головке малоросса, он счастлив. Понабирали тупых слабоумных в Интернете на должности и теперь у них "какая разница".
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05.06.2022 13:15 Відповісти
Підтримую ЄС!
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05.06.2022 13:20 Відповісти
А хто Бубочці дозволив давати наше громадянство кому воно захоче?
Ось хай приймає на роботу в квартал95, тут ніяких притензій ніто не скаже.
Чи вже себе царем відчув, Наполеоном Боневтіком.
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05.06.2022 13:20 Відповісти
Сама втікла і тепер вилізла тоже мені геройка. Але ситий голодному не віре
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05.06.2022 13:21 Відповісти
Зе может забыть о второй каденции. Придурок.
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05.06.2022 13:23 Відповісти
А кто сказал вам, что у нас будут віборі ? Все!
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05.06.2022 14:09 Відповісти
Затяжная война выгодна порошенку зелёному и Бене, могут сидеть на своих местах до пенсии. Единственная проблема для них, бабло сложно тырить теперь
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05.06.2022 17:54 Відповісти
бабло сложно тирить? ви жартуєте чи що. так, як тирять на кордоні і як тирить єрмак міжнародну допомогу, вони ще ніколи не тирили.
он вчора буквально написав волонтер, що змушений був 20% того, що він ввозив в Україну, віддати на кордоні. і це ж не він один!
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05.06.2022 18:11 Відповісти
Ждем на каналах в информационом марафоне
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05.06.2022 13:27 Відповісти
Війна ще не закінчилась, а до нас вже везуть різне російське лайно. Навіть не помітимо як знову почнуть розповідати про "братскіє народи" та "ущімленіє русскоязичних".
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05.06.2022 13:29 Відповісти
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05.06.2022 13:29 Відповісти
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05.06.2022 13:33 Відповісти
Ситуація з редактором російського «Першого каналу» Мариною Овсянніковою, яка виступила проти війни у прямому ефірі, викликає багато питань та відволікає від злочинних дій росіян в Україні.
Про це в ефірі hromadської розповіла медіаекспертка Олена Романюк.
Романюк каже, що точно сказати не можна, чи була акція росіянки постановкою, але наголошує на цікавому моменті. «Якщо звернути увагу, як пані Овсяннікова з'являється у кадрі, то спочатку вона заходить за ведучу, а потім її немов підкоригували - створюється таке враження»,- каже Романюк.
Медіаекспертка зазначає: спочатку медіа розповідали, що Овсяннікова зникла, а потім виявилося, що з нею все добре - жінка лише має заплатити штраф. "Тут питань більше, ніж відповідей", - зазначає Романюк.
Вона також вважає, що ситуація з Овсянніковою спромоглася відвернути увагу від дій російських окупантів в Україні, зокрема в Маріуполі та Харкові.
«З неї роблять героїню, а в нас полонили херсонського журналіста Олега Батуріна. І чомусь про це ні пан Макрон не говорить, ні представники Німеччини, ні інших міжнародних організацій, які зараз швидко заступилися за Марину Овсяннікову»,- вважає Романюк.
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05.06.2022 13:36 Відповісти
Бо треба Кацапії зберегти обличчя, тому Зе клоун і підбирає хороших "рашистів" типу
Невзорова і овсяникової, план простий - після ліквідації ліліпутіна відвести війська на
лінію 24 лютого і знову всім світом дружить з расєєй.
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05.06.2022 13:40 Відповісти
Щодо Овсянникової - згода! Однак для чого в такому контексті згадувати Невзорова?
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05.06.2022 13:41 Відповісти
- логічно , що вони йдуть у парі , так більше шансів , що хтось з них таки займе потрібне місце для московитів в європейських ЗМІ . Надалі будуть просувати росо-інтереси , можливо навіть з іншим кремлівським "хазяином" ...
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05.06.2022 13:47 Відповісти
на раші людину на вулиці з плакатом проти війни садять до тюрми. а ця овся-кова з'являється на цілому ТВ. і нічого, її випускають за кордон. дивно
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05.06.2022 13:51 Відповісти
Геращенко права
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05.06.2022 14:01 Відповісти
Колись і на Новинського та на Арахамію аудиторія дивилася як на безневинних хлопчиків, котрі хочуть отримати українське громадянство. А хто знає вони співробітники ФСБ чи ні?
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05.06.2022 14:03 Відповісти
А звідкіля та Овсяннікова приїхала в Україну, кудою пробралася?



В ЄС не пробували стосовно цього який-небуть запит до ЄС направити, а то винахідливі ньюсмейкери з цього "випадкового співпадіння" вже цілком творчо скористалися...
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05.06.2022 14:24 Відповісти
Це все фотомонтаж.Там справа насправді стояв сивочолий "гетьман".
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05.06.2022 14:26 Відповісти
Закликаю також розібратися і з українськими гнидами,які не менш страшніші за кацапські воші!
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05.06.2022 14:24 Відповісти
два роки до війни ніяким чином не цікавився шо робиться в світі та Україні. Ніяких новин. Випав із соціуму. А от зараз починаю розуміти яку гидоту винесло на верхівку української політики та до влади. Це ж ворожа зграя, яка шкодить Україні не менше ***** з його видлядками. Zе!льона шмаркля вихолощує все українскье з України - так це ж та "денацифікація", яку заявляє кремль
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05.06.2022 14:25 Відповісти
Вся история с гражданством непонятная была всегда. Граждане Украины могут иметь много других гражданств. в том числе и кацапское. Но граждане других стран когда захотят украинское гражданство, должны отказываться от предыдущего. Что то в законодательстве не то. Так сколько гражданств может иметь гражданин Украины? Что сказано в законе?
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05.06.2022 14:26 Відповісти
Гугла в допомогу
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05.06.2022 14:58 Відповісти
за Украину воюют люди разных национальностей имеющие уже гражданства, но когда они хотят взять гражданство Украины, их заставляют отказаться от предыдущего. А сепары всея Украины имеют по несколько паспортов
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05.06.2022 15:15 Відповісти
Не бачу жодних "заслуг" Невзорова перед Україною для того щоб ламати через коліно Конституцію України і "дарувати" феесбешному холопу в масці "хорошєго рускаго" громадянство України. Потрібно звернення в Конституційний Суд України! Хай нам пояснять звідти дії блазнів! Навіть цікаво що за хрінь вони нестимуть на виправдання БоНеВтіка.
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05.06.2022 15:17 Відповісти
Зеля очень много вещает о патриотизме а на деле обычный любитель рузького мира,поклонник Киркорова а теперь еще будет другом Овсяниковой а через месяц подарит ей паспорт Украины и две награды в придачу
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05.06.2022 18:22 Відповісти
Аркадій Бабченко. Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.

Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.

Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.

Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»

Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.

Вперед очереди не полезу.

Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.

Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».

Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.

Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.

Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?

Гражданство здесь при чем?

В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.

Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.

А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.

Все. Крапка. Точка.

Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?

Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?

После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!

Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.

Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.

Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??

Которые сами же и написали.

Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.
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05.06.2022 18:56 Відповісти
Овсянникова, Невзоров . Думаю шоу продолжится. Будем встречать скабееву.
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05.06.2022 20:47 Відповісти
Бляха наше СБУ скоро Баширову і Петрову дозволять заїхати. бо своїх колаборантів і наводчиків ракет мало.
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05.06.2022 22:04 Відповісти
 
 