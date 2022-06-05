"ЄС" підготувала запит до СБУ через візит російської пропагандистки Овсяннікової в Україну, - Ірина Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Європейська Солідарність" підготувала запит до Служби безпеки України з приводу візиту в Одесу російської пропагандистки Марини Овсяннікової.
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ті, хто притягли в Україну Овсяннікову, спецсжби, які дозволили її в’їзд, просто не усвідомлюють, наскільки це принижує пам’ять наших колег, Максима Левіна, Саши Махова. Всі без винятку російські пропагандисти безпосередньо причетні до їх вбивства. Вони десятиріччями брехали про Україну, формуючи чи цю політику ненависті і українофобії", - наголосила парламентар.
За словами Геращенко, приїзд Овсяннікової не відрізняється від приїзду в Київ журналістів тєлєканалу "Звєзда" в 2019 році.
"Немає такої міжнародноі зустрічі, де б ми не говорили про продовження гібридної інформаційної війни проти України, де б не закликали не ліпити з цієї перевертня героїні. Як тепер пояснювати німцям про неприпустимість нагородження Овсяннікової чи її працевлаштування під виглядом журналістки в пристойні видання, коли ми самі тягнемо її в Україну. Щоби що?", - запитала нардеп.
"Підготували з "Європейською Солідарністю" запит до СБУ. Ми тепер всіх "раскаявшихся" і "прозрівших" будемо прихищати? В мене немає до них жодної емпатії. Я впевнена, що ця товаришка - частина чергової КДБшної спецоперації про "хароших русскіх". В росії за пост в соцмережах можна загриміти в тюрму на 5 років, а тут пожурили і випустили з країни на гастролі… Бродячий цирк тепер приїхав в Україну. Але нам не до цирку", - наголосила Геращенко.
"Ну, й аби двічі не повертатися до теми Невзорова. Він критикує Кремль? Прекрасно. Дивіться і слухайте, шерте, коментуйте. Але в мене одне запитання: якого дива йому дали українське громадянство? За 600 секунд, без екзамену на знання мови, без жодного дня проживання в Україні, створюючи проблеми в стосунках із нашими найщирішими друзями – литовцями і естонцями. В Україні роками живуть тисячі росіян, які давно прийняли рішення про неприйняття путінського режиму. Їм немає куди повертатися. Вони ведуть свою війну з Кремлем - хто на фронті, хто на інформаційному чи юридичному фронті, і з такими ж боями отримують посвідку на проживання в Україні, яку можуть і не продовжити. А тут - що це було? І що це відбувається? Хто наступний "хороший русскій"? Чи не забагато їх останнім часом?", – зазначає Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
он очень резко критикует хутина
шютка
аланов не прикриє своїх?
наприклад, фільм, де совковий пропагандон Нєвзоров брехнею і цинізмом відбілює криваві злочини НКВД в Катині.
https://www.youtube.com/watch?v=I58_u5efYfg
ЭТО ОН СО СЛОВ УШЛЕБКА МЕДВЕДЧУКА ТИПА ВОРОВАЛ ГРОШИ И КАКУЮ ТО ТРУБУ КОТОРУЮ ПО ФАКТУ ПОХИТИЛИ ЗАДОЛГО ЛЕТ ЗА 6 ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО КАК ПРЕЗИДЕНТА... а интересно СБУ не хочет выяснить как маланский ушлебок Какломойша ******* Укрнафту Траснафту и прочие свечные заводики не стоит ли вопрос на РНБО о возврат похищенного Кало какло мойским @#ыдом имущества и стратегических предприятий в лоно Украины????!! или что что можно @#$ЫДАМ НИЗЗЯ ГОЯМ ИЛИ ТО СВЯЩЕННО ОБРЕЗАННАЯ КОРОВА.... А ВОВЧИК СВОЕГО ПАТРОНА приказано не трогать??!!!
не думаю, що Нєвзоров такий дурний.
"правду матку" він зараз ріже на отмаш, не жаліючи хла
але ж некрофіл жахливий !
більше 5-10 хвилин його слухати неможливо
Але приїзд Овсяннікової це дрiбнота в порiвняннi з кротами в ОПУ i пихатим пiдлiтком на тронi.
Да, что-то тут не то, права Геращенко - засмердело троянскими конями.
Не хотів цього писати, але вся ця гра в «хороших русскіх» та розмови про «Київ як новий центр тяжіння всього прогресивного на пост-совєтському просторі» змусили.
Дивіться. Ми з московитами екзизстенціні вороги ще до того, як з'явилися москвоити. З ХІІ століття у Києва жорстка заруба із суздальцями (протомосковитами). Це було страшне рубілово. Суздальський князь Андрєй (так званий «боголюбський») спалив Київ задовго до Батия. Спроба встановити у Києві правління суздальців завершилося Майданами та отруєннями заліських князів.
Потім чотири століття українські князівства цілком нормально існували у європейському просторі, а московити сиділи під Ордою, а потім самі стали її наступниками. Це теж був час постійних війн, але нікому тоді у Московії не здавалося, що ми «один народ», а Київ їхній. Просто була взаємна ненависть і війна.
Але у ХVII сталося жахливе. Київська інтелектуальна еліта через власні корисні інтереси та геополітичні авантюри вирішала придумати так звана «Російську імперію».
Перша науковоподібна та структурована версія так званої «російської» історії була написана у Києві. Називалася «Синопсис Київський». Автор - Інокентій Гізель, настоятель Києво-Печерської Лаври. Там все - «Київ колиска трьох братніх народів», історія перетікає від Києва до Москви, а головне - «Москва це Русь». Це катастрофа.
Потім був перший ідеолог російської імперії, киянин Феофан Прокопович та фактичний засновник ********* московського православія, галичанин Стефан Яворський.
Потім ще багато чого було - але головна драма полягає у тому, що намагання частини української еліти «зіграти у масштабну гру» і українізувати та європеїзувати Московію призвело до появи цього моторошного і невротичного Франкенштейна під фальшивою назвою «Росія».
Російську імперію придумали на Подолі. Ця у чистому вигляді геополітична та культурна чорна магія, яку тепер нам доводиться так важко долати.
Тому нарешті варто зрозуміти - всі ці спроби знову погратися у «Київ - новий центр тяжіння для всього адекватного з Росії» - це просто смертельна для нас історія.
Київ - це великий мегаполіс Заходу на Східному його фронтирі. Як і Харків, як і Дніпро. Так було і так буде. Подобається це комусь чи ні.
На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це. Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
згорнути коментар
04.06.2022 23:50
На нашому середньовічному Київському гербі зображений лук зі стрілою - що свідчить саме про це.
Ми стоїмо на кордоні Цивілізації та варварства - і якщо ми будемо загравати з варварством - воно нас знову зжере.
наразі дадуть Овсянніковій😠
Їх зомбують починаючи з дитсадків та школи.
І все, що їм вдовбили у віці 4-16 років залишається НА ВСЕ ЖИТТЯ!
І це не русофобія, це вам розкаже любий дитячий психолог.
СКАЖИТЕ МНЕ ЗАЧЕМ ЭТОТ НОВОЯВЛЕННЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ НАДЕЛ ШАПКУ ГАЙДАМАКА ????
он сполна розуму или жто проект ФСБ ???
"Я - молодец. После мощной конференции прессы в Неаполе, очень энергично выступив, (трубил, как раненый слон),я предложил президенту ассоциации прессы Италии синьору Джульетти принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов России. Синьор Джульетти ответил однозначным согласием. Все будут приняты в обход всех бюрократических процедур."
https://t.me/nevzorovtv/4973
Замість жидів тепер це путіністи і путін, а расію хочуть спасти.
Ви ж подивіться, у середині квітня Овсяннікова стала "німецькою журналісткою", а у середині травня Нєвзоров заявив, що працює над тим, щоб "принять в союз журналистов Италии всех арестованных, объявленных в розыск, преследуемых путинским фашизмом журналистов россии".
Один і той самий канал розробляють.
"Вот, все правда. Джульетти держит слово. Уже и удостоверение выдали, оно полностью легализует журналистскую работу во всей Европе и даёт в этом смысле серьёзные возможности. Составляю список всех, кто должен получить такое же. Но! Боюсь забыть или упустить кого-нибудь из достойных. Так что советуйте, пожалуйста."
https://t.me/nevzorovtv/4991
Хто знає, може на актора з Кривого Рогу поклали завдання відродити срср в
усіченому варіанті після ліквідації ліліпутіна.
Ось хай приймає на роботу в квартал95, тут ніяких притензій ніто не скаже.
Чи вже себе царем відчув, Наполеоном Боневтіком.
порошенкузелёному и Бене, могут сидеть на своих местах до пенсии. Единственная проблема для них, бабло сложно тырить теперь
он вчора буквально написав волонтер, що змушений був 20% того, що він ввозив в Україну, віддати на кордоні. і це ж не він один!
Про це в ефірі hromadської розповіла медіаекспертка Олена Романюк.
Романюк каже, що точно сказати не можна, чи була акція росіянки постановкою, але наголошує на цікавому моменті. «Якщо звернути увагу, як пані Овсяннікова з'являється у кадрі, то спочатку вона заходить за ведучу, а потім її немов підкоригували - створюється таке враження»,- каже Романюк.
Медіаекспертка зазначає: спочатку медіа розповідали, що Овсяннікова зникла, а потім виявилося, що з нею все добре - жінка лише має заплатити штраф. "Тут питань більше, ніж відповідей", - зазначає Романюк.
Вона також вважає, що ситуація з Овсянніковою спромоглася відвернути увагу від дій російських окупантів в Україні, зокрема в Маріуполі та Харкові.
«З неї роблять героїню, а в нас полонили херсонського журналіста Олега Батуріна. І чомусь про це ні пан Макрон не говорить, ні представники Німеччини, ні інших міжнародних організацій, які зараз швидко заступилися за Марину Овсяннікову»,- вважає Романюк.
Невзорова і овсяникової, план простий - після ліквідації ліліпутіна відвести війська на
лінію 24 лютого і знову всім світом дружить з расєєй.
В ЄС не пробували стосовно цього який-небуть запит до ЄС направити, а то винахідливі ньюсмейкери з цього "випадкового співпадіння" вже цілком творчо скористалися...
Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.
Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.
Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»
Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.
Вперед очереди не полезу.
Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.
Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».
Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.
Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.
Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?
Гражданство здесь при чем?
В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.
Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.
А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.
Все. Крапка. Точка.
Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?
Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?
После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!
Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.
Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.
Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??
Которые сами же и написали.
Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.