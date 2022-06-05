Франція веде перемовини з ОАЕ щодо заміни закупівель російської нафти – Ле Мер
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Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни поставок російської нафти, які припиняться після введення заборони ЄС на російську нафту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Існують дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер.
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Mykola Trofimenko
показати весь коментар05.06.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 0
Роман Єжов
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Alex Sav 8157c114
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