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Франція веде перемовини з ОАЕ щодо заміни закупівель російської нафти – Ле Мер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція,мінфін

Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни поставок російської нафти, які припиняться після введення заборони ЄС на російську нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Існують дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер.

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А потім до ОАЕ позвонить Макрон і буде просити не продавати...
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05.06.2022 12:59 Відповісти
Треба лице ***** зберегти ж бо ...
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05.06.2022 13:27 Відповісти
в еміратах немає смачних жаб.. а є нафта.. от макроша і розриваеться
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05.06.2022 13:14 Відповісти
 
 