Франція веде перемовини з ОАЕ щодо заміни закупівель російської нафти – Ле Мер

Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни поставок російської нафти, які припиняться після введення заборони ЄС на російську нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Існують дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер.

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