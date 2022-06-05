МЗС очікує від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я, - Ніколенко
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В МЗС відреагували на слова спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" у президента Володимира Зеленського.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.
А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - зазначив Ніколенко.
Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.
Будь ласка, зачекайте...
Европа радушно приоткрыла нам двери, несмотря на злобный лай из-за поребрика. Но когда бешеная собака сорвалась с цепи и набросилась, испуганая Европа захлопнула двери перед самым нашим носом.
И теперь, когда свинособаки нас буквально рвут, мы должны, вежливо поскуливая скрестись к ним в двери?
Нет!
Именно молотить кулаками и ногами!
Европа должна отвечать за свои поступки!!!1
типа "дурак - сам дурак" как на базаре или в подворотне, не проходит, или, в тон Вам, не канает.
Мне казалось, как обыкновенному гражданину, что в МИД попадают по какому то элитному отбору, а не чьи то безработные родственники или соседи по клубу. Корпоративная верность?
Но отвечает то потом каждый за себя. Да и президенты иногда меняются.
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур.
Масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, уродженця Будапешту. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, родом із німецького міста Кассел.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..
- Хуже Нє Будєт (с)
Неадекватнісь Зе багаторазово доведена самим Зе