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МЗС очікує від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я, - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кевер

В МЗС відреагували на слова спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" у президента Володимира Зеленського.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці.

А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - зазначив Ніколенко.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Щось подібне вже бачили на стадіоні... Від самої зелені також довідку потрібно, хоча результат там ясний і так.
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05.06.2022 13:31
+39
Хамство во внешней политике во всеуслышание не приемлемо ни в одной цивилизованной стране. Клован постоянно хамит европейским партнерам, пытаясь поднять свой рейтинг в Украине и одновременно заглядывает в шоколадный глазик путлера. Спасибо 73% гражданам Украины, которые устали от войны. Теперь полегче стало? Второе дыхание открылось?
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05.06.2022 13:45
+38
При всій моїй зневазі до мад'ярського керівництва, не можу не погодитися з тим, що донедавна манера бикування була притаманна, виключно, кацапам.
І ось зараз найвеличніВшивий лідер всесвіту і його пліснява паства, в манері ******** прихвостнів, робить все для того, щоб Україна втратила підтримку Заходу, і можливість членства в ЄС та НАТО.
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05.06.2022 13:38
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Вот напрасно он так. Счас мадьяры пришлют предвыборные ролики зеленского, где он явно под воздействием, его стиль разговора с разбойниками, пробежки в фонтанах и т.д. Это будет почище любой справки, а главное, уже ведь не докажешь обратное. Зеленский - тип с явновыраженными поведенческими расстройствами. А неспособность связно высказывать свои мысли выдает в нем человека не шибко разумного: то ли высказываться не умеет, то ли мыслей не на бумажке нет(что более вероятно). Все это компенсируется безграничным хамством, мстительностью, исключительной мелочностью и позерством. Так каких вам справочек еще не хватает?
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05.06.2022 14:37 Відповісти
Мадяры - это такая недонация посреди Европы , что вокруг себя их полностью либо недолюбливают либо непереваривают
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05.06.2022 14:54 Відповісти
Jobiki jobikami , no na narcisizm i na nekatorije naklonnasti ZE mozhna zapadozritj , tut treba atnestis s astarozhnostju
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05.06.2022 14:54 Відповісти
Такою і має бути дипломатія! А то позвикали або соплі імпотентні брехливі жувати!
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05.06.2022 14:55 Відповісти
Ну те що мадяри-ублюдки, то це не дивно, всю історію такими були.
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05.06.2022 14:56 Відповісти
Каждый хочет хорошо кушать. В случае Венгерского правительства, хорошо кушать-- значит лизать очко путлеру.
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05.06.2022 15:01 Відповісти
Мадьяры не довольны, что путьку остановили. А ведь ждали, что он захватит всю Украину и на радостях отдаст им Закарпатье. А тут облом случился, вот уральские фины и бесятся, суки.
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05.06.2022 16:05 Відповісти
Ага. Конешно.
Европа радушно приоткрыла нам двери, несмотря на злобный лай из-за поребрика. Но когда бешеная собака сорвалась с цепи и набросилась, испуганая Европа захлопнула двери перед самым нашим носом.
И теперь, когда свинособаки нас буквально рвут, мы должны, вежливо поскуливая скрестись к ним в двери?
Нет!
Именно молотить кулаками и ногами!
Европа должна отвечать за свои поступки!!!1
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05.06.2022 16:22 Відповісти
Ти ще накакуняй під двері, москворотий. Тобі Європа щось винна? Може Європа тобі, розумнику, обирала то комуняк, то зеків, то клоунів, вбоге?
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05.06.2022 18:07 Відповісти
+5
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05.06.2022 22:19 Відповісти
Гражданин Николенко, Вы не от себя лично выступаете, а от Державы. И поэтому перепалка
типа "дурак - сам дурак" как на базаре или в подворотне, не проходит, или, в тон Вам, не канает.
Мне казалось, как обыкновенному гражданину, что в МИД попадают по какому то элитному отбору, а не чьи то безработные родственники или соседи по клубу. Корпоративная верность?
Но отвечает то потом каждый за себя. Да и президенты иногда меняются.
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05.06.2022 17:16 Відповісти
что он не так сказал, придуро*ная???!
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05.06.2022 22:49 Відповісти
А в чому в даному випадку Кевер не правий? МЗС щось КОНКРЕТНЕ по факту може заперечити? ЗЕля часто поводиться як останнє хамло з підворотні на міжнародному рівні - хіба не так? Всі йому щось винні, один він "нікаму нічаво нє должєн" і він "в 42 годіка нє лох". Згадати хоча б Штайнмаєра (я вже мовчу про висловлювання "великого дипломата" Мельника і "ліверну ковбасу") - відразу Німеччина "трошки" скоротила список озброєнб. А хто б не скоротив після такого відвертого хамства?
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05.06.2022 18:05 Відповісти
Ага, дипломатія, коли та срана Німеччина і вашим, і нашим. Щаз!
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05.06.2022 18:43 Відповісти
вы там совсем мозгами поехали?
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05.06.2022 22:50 Відповісти
ещо про "Zелену дипломатію".

З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.

Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
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05.06.2022 19:22 Відповісти
Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.
Масштаби трагедії - виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 - чеське Лідице, у 12 - французький Орадур.
Масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, уродженця Будапешту. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, родом із німецького міста Кассел.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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05.06.2022 19:41 Відповісти
он же не идиот как ему врач в справе написал
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05.06.2022 19:54 Відповісти
Бачили очі, за що голосували...
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05.06.2022 21:56 Відповісти
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)

Неадекватнісь Зе багаторазово доведена самим Зе
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05.06.2022 23:29 Відповісти
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06.06.2022 00:10 Відповісти
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