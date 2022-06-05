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Отримано нову інформацію стосовно 28 загиблих осіб на окупованих територіях Ізюмського району на Харківщині, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"В перелік загиблих додано оновлені дані. Стосовно 28-ми загиблих осіб отримана нова інформація з окупованих територій Ізюмського району за невизначений термін", - повідомив Болвінов.

За його даними, за 4 червня зареєстровано загалом інформацію про загибель 33 людей, в тому числі – дитини.

Станом на вечір 4 червня в області, за даними поліції, зареєстровано загибель унаслідок агресії РФ 791 особи, з них 39 – діти.

Отримано нову інформацію стосовно 28 загиблих осіб на окупованих територіях Ізюмського району на Харківщині, - Нацполіція 01

Також дивіться: У Лисичанську поліцейські ховають загиблих громадян у тимчасових братських могилах. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Бабуся казала, ПолтавщИна, А не ПолтАвщина. Може, з Харковом теж так?
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05.06.2022 14:02 Відповісти
ну всё,то край...теперь лыйтинант бакланов просто обязан супруге минимум молдавский паспорт.
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05.06.2022 14:07 Відповісти
Эти ничтожества будут гореть в Огненном озере на развилке Истории. Это будет скорее, чем думают эксперты.
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05.06.2022 14:11 Відповісти
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе! Думали мы тупые и не заметим
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05.06.2022 14:14 Відповісти
типа бубу сб оун создавало..оно лично подбирало кровосись в свою партию.
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05.06.2022 14:22 Відповісти
Партію ригів створив Порошенко, до того СДПУо (таж муйня тільки в профіль). Він же дав громадянство ******* новінському. Він же підірвав всі великі склади зброї в Україні (тепер війна, повно дрг, безпілотників, але ні один склад не підірваний). А стосовно того чи ти тупий - можеш собі сам відповісти.
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05.06.2022 20:35 Відповісти
Успокойте нервы. Это необязательно так.
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05.06.2022 14:20 Відповісти
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05.06.2022 22:22 Відповісти
 
 