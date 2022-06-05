Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію, - Стефанчук про заяву Кевера

Спікер ВР Руслан Стефанчук наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви Спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера: увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію.

На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі - закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні.

"А це - зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди. І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - додав спікер ВР.

Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.

В МЗС очікують від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я.

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