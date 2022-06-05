Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію, - Стефанчук про заяву Кевера
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Спікер ВР Руслан Стефанчук наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо заяви Спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера: увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію.
На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі - закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко", - йдеться в повідомленні.
Стефанчук наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні.
"А це - зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди. І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - додав спікер ВР.
Раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через його манеру вимагати у партнерів підтримку.
В МЗС очікують від спікера парламенту Угорщини довідку про його психічне здоров'я.
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13.02.2019 06:06
В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.
- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
Досить з ******** возитися Сумму десь в 100 млрд.долларів їм направити для початку.Поляки мають підтримати.
какая там территория у мадяр?...... может венгров пересилить в лугандон если они так хотят в русский мир........
но в конкретном случае т.н. hipe, т.е. наглость и бычество Зe-команды зашкаливают.
а злятся мадьяры потому как расчитывали оторвать от Украини Закарпатье, которое обещал им *****, да не вышло.
мрази редкостные, подонки и фашисткие прихвостни .. всегда ими были
Загинули 2652 угорських громадян і було поранено 19226.
Угорці все забули. Коротка пам'ять. Як у гуппі.
Потім щось йде не так і ****** венгерські та "зелені-йБобіки" борються хто з них більший неадекват.
А вас попереджали
****** хамят Зеленскому за то что, как они говорят, он требует в Запада оружие. Какое сраное дело *******, если у ******* никто оружие не требует и даже не просит.
Венгрия то защищена НАТО, а хамство со стороны воюющей Украины ,- это против себя плевать.
Де-юро второе лицо в государстве не может позволить себе становится в позу облечителя другой
страны, а вдруг придётся стать первым лицом, и тогда будет очень неловко.
В Одессе говорят "следите за базаром"!
Посмотрим что запоют /им можно все а нам нельзя/
Про це повідомив член Європарламенту від Польщі.
Для порівняння, партія «Європейська солідарність» є членом «Європейської Народної Партії».
https://t.me/knputhebest/21640
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.