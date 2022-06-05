3 502 51
Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - йдеться у повідомленні.
Гетьманцев зазначив, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.
"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він.
Топ коментарі
+24 Иван Петров 7e15acdf
показати весь коментар05.06.2022 14:25
+22 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар05.06.2022 14:26
+13 valera ivolgov
показати весь коментар05.06.2022 14:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?
Це ниття про комуналку вже дістало. Починаючи з 2015 року, якщо не помиляюся, така хрінь по форумах
Виявляється, що той хто купив нову машину в кредит і користувався нею - кращий за того, хто їздив на старенькій і просто збирав на нову.
Перший не накопичував, отримав благо, а потім держава йому ще й борг за це благо списала.
Другий намагався назбирати сам, благом не користувався і залишився осторонь державної підтримки.
Аналогічно з квартирами і будинками.
Если это за счёт российских активов то флаг в руки.
Де ви такі барани розмножуєтеся. Ви просто сміття, тягар для держави.
Ти таке ж сміття як і перший бажаючий списати борг.
Пообідав в ресторані, а рахунок можна і не сплачувати. Однак логіка.
Потім покрасти ці витрати на репарації.
Якщо їх не буде, то щось думати...
Бо виходить хтось у кредитні у банку брав, а хтось у друзів/родичів. Та однім спишут, а іншим дулю з маком.