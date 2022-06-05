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житло (474) законопроєкт (1780) майно (200) кредит (589) списання боргів (11) Гетманцев (431)

Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бородянка

Розробляється законопроєкт про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили майже 38 тис. житлових будинків в Україні, - Денісова

Гетьманцев зазначив, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він.
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Топ коментарі
+24
Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
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05.06.2022 14:25
+22
похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
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05.06.2022 14:26
+13
Оце так одолжєніє.
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?

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05.06.2022 14:36
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Больше всех пострадали громадяни Фирташ и Коломойский. Понять и простить.
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05.06.2022 14:25 Відповісти
І громадянин Ахметов...
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05.06.2022 14:32 Відповісти
Он подаст в лондонские суды и выиграет их.
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05.06.2022 14:45 Відповісти
Краще хай Коломойшу пробачають в США, треба його депортувати для повного прощєнія.
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05.06.2022 14:39 Відповісти
похоже рабиновичи опять нащупали золотую жилу...
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05.06.2022 14:26 Відповісти
За чий кошт банкет?
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05.06.2022 14:27 Відповісти
кредиторов понятное дело
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05.06.2022 15:00 Відповісти
платників податків
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05.06.2022 16:42 Відповісти
зраднык Украины Гетьманцев ещё не в СИЗО?
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05.06.2022 14:32 Відповісти
ахмет и беня - первые в очереди. а вас тут не стояло..
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05.06.2022 14:32 Відповісти
Ще гірший піз.......дєц ніж до війни був...
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05.06.2022 14:34 Відповісти
ой ***, ну что не делают, а получается для олигархов. ну что за народ
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05.06.2022 14:34 Відповісти
Оце так одолжєніє.
А за борги за комуналку безробітних українців теж будуть висиляти з квартир чи
знову продавати собаку?

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05.06.2022 14:36 Відповісти
плати по 1 гривны за каждый вид услуг
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05.06.2022 14:46 Відповісти
Ну так не користуйся водою послугами комунальних компаній. Ти ж чомусь в магазині платиш за товар, за інтернет ось бачу платиш. То чим комуналка відрізняється від інших товарів і послуг?

Це ниття про комуналку вже дістало. Починаючи з 2015 року, якщо не помиляюся, така хрінь по форумах
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05.06.2022 15:00 Відповісти
а ти тут роткіВ, ще з 15-го?
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05.06.2022 15:16 Відповісти
чим відрізняється? хоча б тим, що магазини можна вибрати, а на комунальні послуги у нас, це чи монополія, чи олігополія.
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05.06.2022 18:42 Відповісти
Уверенна ,что Запад не забыл,что за последних 2,5года коррупция у нас увеличилась в 8раз и отследит каждый цент помощи....
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05.06.2022 14:38 Відповісти
А хто втратив житло без кредитів?
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05.06.2022 14:38 Відповісти
Гетьманцевы и Ермаки доведут Зелебобу до цугундера.
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05.06.2022 14:39 Відповісти
Вони доведуть його до "Мірного соглашєнія" з рашею, як і було задумано.
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05.06.2022 14:40 Відповісти
не получиться. но до цугундера доведут.
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05.06.2022 14:59 Відповісти
Якщо це каже мудуак Гетьманцев, то може виявитися так що зруйноване житло буде лише в "слуг" та їх родичів.
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05.06.2022 14:39 Відповісти
і Італіях та Каліфрпніях... ***** зе!лені 73%, ви вже наржались?
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05.06.2022 15:18 Відповісти
Как то неправильно опять делить население на тех кто взял кредиты чтобы жить сразу красиво и тех кто все своим горбом зарабатывал по копейке. Если компенсировать то всем.
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05.06.2022 14:49 Відповісти
не ведіться, бо це для титульної нації, що G2...
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05.06.2022 15:20 Відповісти
Гетьманцев ще ніколи щось доброго для людей не зробив
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05.06.2022 14:51 Відповісти
*** буду, зебобики набрали в кредит жилье в прибрежной зоне. Не зря же разминировали Чонгар и уничтожили 5 линий оборонительных сооружений от Крыма до Мариуполя. Кстати, в зоне ООС русня нигде не продвинулась кроме как зайдя в тыл обороняющимся со своей, любезно разминированной и расчищенной стороны.
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05.06.2022 14:52 Відповісти
А жилье им восстановят по плану Маршала. Как окуенно.
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05.06.2022 14:53 Відповісти
Х...й на комір їм, а не відновлення житла. Або нехай переходить у власність державі чи банку
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05.06.2022 14:56 Відповісти
Це несправедливий Закон.

Виявляється, що той хто купив нову машину в кредит і користувався нею - кращий за того, хто їздив на старенькій і просто збирав на нову.
Перший не накопичував, отримав благо, а потім держава йому ще й борг за це благо списала.
Другий намагався назбирати сам, благом не користувався і залишився осторонь державної підтримки.

Аналогічно з квартирами і будинками.
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05.06.2022 14:55 Відповісти
Как будто кто-то будет платить за уничтоженное имущество. Такие кредиты преимущественно под залог самого имущества. То есть, если за него не платишь банк его забирает. В данном случае забирать нечего. Все вопросы к оркам. Можете туда даже коллекторов направить. В результате этого, внешне правильного, закона долги могут переписать на государство, то есть на нас с вами. Как мне кажется, банки и всякие МФО -- последние инстанции, которым надо помогать вследствие невыплат по таким кредитам
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05.06.2022 14:59 Відповісти
Если имущество нельзя взыскать, то долг остается на кредиторе.
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Хотелось бы уточнить источник такой " щедрости".
Если это за счёт российских активов то флаг в руки.
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05.06.2022 15:00 Відповісти
Гєтьманцев? Я надіявся,що його вже давно ліквідували,як кредитні канікули.
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05.06.2022 15:00 Відповісти
ну как всегда "бедные заплатят за багатых..." ((
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05.06.2022 15:03 Відповісти
Гетьманцев, зроби найкращий подарунок усім українцям, піди геть! Вже давно усю націю нудить від цього покидька який заважає жити людям
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05.06.2022 15:12 Відповісти
А комуналку не думаєте списати? Люди повиїжджали, а батареї гріли без потреби, рахунки шли
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05.06.2022 15:13 Відповісти
І що? Твоє майно? - Твоє. От і плати за нього. І неважливо, живеш ти в ньому чи не живеш.

Де ви такі барани розмножуєтеся. Ви просто сміття, тягар для держави.
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05.06.2022 15:15 Відповісти
люди - це сміття та тягар для держави?
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05.06.2022 17:30 Відповісти
хорий чи шо? як заборонити інд. опалення то перші.а як списати борги за ***** не потрібну послугу,бо **** у нас тепло по півроку і *** вимкнуть,навіть якщо надворі можна вже загаряти,то нє,бо то халяву захтіли,їбать логіка,тобі череп не тисне?
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05.06.2022 17:56 Відповісти
Звичайно у них по інд. опалення цілі наукові центри розповідають як це шкідливо, про страшне розбалансування і що краще центрального опалення нічого не придумали, ага, розкажіть про найкраще рішення жителям Закарпаття, де вже давно (с 2011р) немає центрального опалення, і як їм не пощастило платити тільки за те, що використав, а не як теплокоменерго за вас вирішить коли і скільки.
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05.06.2022 18:35 Відповісти
ну звичайно,а як будуть грітись хробаки і кроти від розривів теплотрас)))всі ті втирання про навантаження на газові та електромережі блаж,тому що якби захотіли то спокійно пламірно їх розвивали,супутньо видаючи реально "теплі" кредити на інд.опалення,але ж там уже не спишеш і не вкрадеш
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05.06.2022 18:40 Відповісти
Я правий і всі притомні люди це знають. Є послуга - має бути оплата. Крапка. Не подобається ЦО? То продай квартиру і купи будинок або квартиру в новобудові. Будеш мати індивідуальне опалення.

Ти таке ж сміття як і перший бажаючий списати борг.
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05.06.2022 21:06 Відповісти
Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав він Джерело: https://censor.net/ua/n3346053
Пообідав в ресторані, а рахунок можна і не сплачувати. Однак логіка.
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05.06.2022 15:21 Відповісти
вам никто ничего не должен
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05.06.2022 15:23 Відповісти
А може спочатку зібрати інфо чого і скільки кредитного спалено/знищено?
Потім покрасти ці витрати на репарації.
Якщо їх не буде, то щось думати...
Бо виходить хтось у кредитні у банку брав, а хтось у друзів/родичів. Та однім спишут, а іншим дулю з маком.
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05.06.2022 16:11 Відповісти
Можно было этого не писать о списании , работы нет, а что будет завтра никто не знает. Главное выжить , и победить эту мразь, вот о чем нужно думать каждый день ..Психика не выдерживает вой сирен ,потери каждый день и ночь человеческих жизней. Все на паузу ,до окончание войны ..
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05.06.2022 16:31 Відповісти
По перше рухоме і нерухоме майно держава повинна компенсувати щоб людям було де жити як було.По друге кредити вони в новій норухомості повинні сплачувати.Життя триває..Едине списати кредити якщо сім'ї втратили годувальника і також всім воєнним.Не треба робити негатив в суспільстві.
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05.06.2022 17:17 Відповісти
Под себя бенины суки закончики готовят, мрази квартальные.
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05.06.2022 18:23 Відповісти
 
 