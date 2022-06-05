Через нестачу українського зерна в Африці спалахнуть нові війни, - глава МЗС Італії Ді Майо
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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що "світова хлібна війна вже почалася" через зернову блокаду в Україні, яка не дозволяє багатьом країнам отримати зерно, і через яку існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо", - сказав Ді Майо.
Він додав, що Путін "має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України".
"В українських портах російськими військовими кораблями заблоковано 30 мільйонів тонн зерна", - сказав Ді Майо, наголосивши, що "те, що ми робимо, - це робота над тим, щоб Росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, бо тепер ми самі ризикуємо тим, що у Африці спалахнуть нові війни".
Будь ласка, зачекайте...
То чого нам хвилюватись?
Якщо бути точним, то за останні роки Україна експортувала від 32 до 57 млн тон зерна на рік, в залежності від врожаю.
https://www.slovoidilo.ua/2022/02/22/infografika/ekonomika/skilky-zernovyx-eksportuye-********
"У 2021-2022 маркетинговому році, станом на 21 лютого, експортовано 42,6 млн тонн зернових: 17,8 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 160,1 тис. тонн жита, 18,7 млн тонн кукурудзи, 66,3 тис. тонн борошна."
Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати", або "десь там виникне війна"- без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.
Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
Их волнует какой-то призрак чего-то в Африке, который может и НЕ случится.
Просто итало-зомби какие-то.
😠
Дураков нет!
От ці мавпи і скимлять про приипинення вогню і розмінування.
Щоб ***** облаштувалося на нових позиціях, а як пощастить, ще й в Одесу та Миколаїв залізло, як тільки міни приберуть.
Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например, соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на востоке Украины".
Резюмируя, с его слов можно сделать вывод, что сама война в Украине ему до ватиканской лампады, главное "перестать стрелять" и накормить страждущих в Африке, пока они не рванули в Европу, или не стали жарить шашлык из из своих соседей, или, что скорее, из откормленных европейцев.
Территориальная целостность Украины для него вообще пустой звук. Ну подумаешь, несколькими областями больше, несколькими меньше. Главное "мирный договор" подписать, а на каких условиях - не важно. А потом можно и санкции снять, и с мокшалендом взасос целоваться. В общем жить как прежде, торгуя и в куй не дуя...
И как то бы донести смердячему макаронщику, что такая ситуация происходит благодаря продажным ГЕЙрошлюхам, в т.ч. и самим макаронщикам
Замість того, щоб вже сьогодні ввести нафтове та газове ембарго проти кацапів, та надати Україні зброю, лише ниєте як базарні баби!
Африканці не в Україну полізуть: "сервіс" не той, да і занадто далеко.
Так що, самі і викручуйтесь, миротворці нікчемні.
Это напомнило мне анекдот, когда матрос потонувшего корабля чудом спасся и, выбравшись на берег одного из островов и угощаясь кокосом, спросил вождя:
-- Как вы добываете кокосы на такой большой высоте?
-- А мы их не добываем. За нас это делает ветер.
-- А если ветра долго нет?
-- Ну... тогда у нас неурожай.
беженцы?
Нет закона-нет беженцев
Слабо?
Или торговать чужими землями и договариваться посередине с диктаторами умеете?
Подарите путену и его олигофренам вашу Сицилию, от которой вы так "устали". Сардинию. Озеро Гарда и Комо впридачу. Это все очень нравится кремлевской гопоте.
Голод и войны их в Африке забеспокоил, видите ли. Да там уже 60 лет голод и войны, как ушли колонизаторы. Только сейчас забеспокоились?
Уже были такие белорусские африканцы в январе.