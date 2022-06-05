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Через нестачу українського зерна в Африці спалахнуть нові війни, - глава МЗС Італії Ді Майо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

африка

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що "світова хлібна війна вже почалася" через зернову блокаду в Україні, яка не дозволяє багатьом країнам отримати зерно, і через яку існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо", - сказав Ді Майо.

Він додав, що Путін "має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які знаходяться під російськими бомбами на сході України".

"В українських портах російськими військовими кораблями заблоковано 30 мільйонів тонн зерна", - сказав Ді Майо, наголосивши, що "те, що ми робимо, - це робота над тим, щоб Росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, бо тепер ми самі ризикуємо тим, що у Африці спалахнуть нові війни".

Також читайте: Італія готова допомогти з розмінуванням Чорного моря для експорту зерна з України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Нехай негри беруть зброю і вперед на росію - зерно здобувати.
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05.06.2022 15:09
+45
Наша величезна стурбован1сть
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05.06.2022 15:10
+34
Спалахнуть, кажете. А в Україні палає!
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05.06.2022 15:12
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пох ... и *** вам ане припинення вогню.
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05.06.2022 15:08 Відповісти
Негри ж не в Україну провалять!

То чого нам хвилюватись?
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05.06.2022 15:14 Відповісти
Блін ... Не пишить єрунди про дружину Макрона, у неї 3 дітей від першого шлюбу.
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05.06.2022 22:05 Відповісти
насправді, Україна вже відвантажила біля 42,5 млн тон зерна з минулого врожаю, ще до повномасштабної агресії росії. - І це середня цифра зерна, яку Україна продає щороку.
Якщо бути точним, то за останні роки Україна експортувала від 32 до 57 млн тон зерна на рік, в залежності від врожаю.

https://www.slovoidilo.ua/2022/02/22/infografika/ekonomika/skilky-zernovyx-eksportuye-********

"У 2021-2022 маркетинговому році, станом на 21 лютого, експортовано 42,6 млн тонн зернових: 17,8 млн тонн пшениці, 5,6 млн тонн ячменю, 160,1 тис. тонн жита, 18,7 млн тонн кукурудзи, 66,3 тис. тонн борошна."

Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати", або "десь там виникне війна"- без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.

Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
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05.06.2022 15:25 Відповісти
Италяшек не волнует, что война, нестабильность, смерти тысячи людей УЖЕ в Украине?
Их волнует какой-то призрак чего-то в Африке, который может и НЕ случится.
Просто итало-зомби какие-то.
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05.06.2022 15:38 Відповісти
перейдуть на піццу і спагетті-велико діло
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05.06.2022 16:14 Відповісти
Отож,висновок такий,сам пан ***** ,запропонував 200 тищь у місяць,тоб-то 10 долярів,хай йдуть гроші заробляти ,балакав з Аретріі,хлопцем 21 рік ,шо мамка робе ,прибирати ходе ,шо тато ,тато з двома синами воює,чого бо там гроші платять,а шо ви робите ,спимо коли жарко
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05.06.2022 16:32 Відповісти
аякже зараз , їм тая Африка нижче пояса - їх більше турбує шо всі біженці через "голод" до них через море повалять -ото їм буде катастрофа...
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05.06.2022 17:07 Відповісти
негры для них - это святое. А украинцев они и за людей не считают.
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05.06.2022 22:37 Відповісти
Так а зачем ваш президент всё пытается сохранить морду лица ботоксному?
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05.06.2022 15:08 Відповісти
Проблеми африканців та італійців шерифа не хвилюють!
😠
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05.06.2022 15:09 Відповісти
Ніяких перемирій для закріплення орків на тимчасово окупованих територіях та відновлення війська

Дураков нет!
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05.06.2022 15:11 Відповісти
Нехай негри беруть зброю і вперед на росію - зерно здобувати.
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05.06.2022 15:09 Відповісти
Наша величезна стурбован1сть
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05.06.2022 15:10 Відповісти
Коли б ще й послухали макаронників. Ну так робіть щось,а не пи#діть. Україні абсолютно насрати на проблеми в Африці,тому що своїх вистачає. Всі питання до *****. Берлусконі-фас. Нічого крадене кримське вино хлестати просто так.
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05.06.2022 15:11 Відповісти
Вообще пох..или мы русские сапоги должны лизать, что бы в Африке переворотов не было????
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05.06.2022 15:11 Відповісти
Как в Марьинке обстановка?
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05.06.2022 16:32 Відповісти
Спалахнуть, кажете. А в Україні палає!
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05.06.2022 15:12 Відповісти
будет куды слугам лендлиз пихать..
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05.06.2022 15:14 Відповісти
а цього американці і не допустять
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05.06.2022 16:24 Відповісти
***,они за негров больше переживают чем за нас.
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05.06.2022 15:15 Відповісти
Они больше переживают, что потом эти голодные негры массово ломанутся в Европу, в Италию в частности. Но с первопричиной активно бороться все никак не хотят.
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05.06.2022 17:03 Відповісти
Хай під африкою море мінують або патрулюють і до крабів
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26.08.2022 05:15 Відповісти
ну, негры и китайцы это будущее человечества (вроде как, по количеству).
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05.06.2022 18:07 Відповісти
Не знаю за китайців.а от японці щось згадують Китай винятково в гарному настрої.та й Індія щось не те про Китай може подумати.і Австралія.а за негрів зразу згадується як Меркель на гальмах спускала їхній розбій коли вони по всій Германії до жінок чіплялися,а поліція казала ми ж не можемо порушувати права негрів при затриманні,а тому не встигаємо.сказали б таке поліції 20-60 хх Германії,то там би зразу гестапо відновили,причому спершу до своїх.
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26.08.2022 05:22 Відповісти
Нехай французи і Італія поділяться зерном.
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05.06.2022 15:15 Відповісти
війна? серйозно? ми ох#еть як стурбовані...
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05.06.2022 15:15 Відповісти
Дуже шкода.Ви ще трохи почухайтесь і скоро вони з африки до вас полізуть.Драгі флот направляйте в чорне море щоб куйло не дьоргалось,бо інакше чорне море негрітосів полізе до вас.
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05.06.2022 15:17 Відповісти
будуть біженці з Африки в Франції та Німеччині, че краще ніж з України, які працюють і платять за житло.
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05.06.2022 15:17 Відповісти
Україна має продавати продовольство тім хто нам допомогають.Сша Британія Польщі прибалтиці та інші.А потім висловимо стурбованість тим хто голодувати.
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05.06.2022 15:17 Відповісти
Коли вже Українці виростять яйця, і будуть не стоят и на колінах, а Вимагати. дали ракету на 500 км - ось вам кілограм зерна. а то ***** розумні! піх уй нам на вашу Африку, самі її годуйте виродки
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05.06.2022 15:18 Відповісти
у нігрів немає таких ракет, а американцям і бритам зерно не треба, свого вистачає
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05.06.2022 16:26 Відповісти
то пусть принимают миллионы голодающих негров тогда
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05.06.2022 22:39 Відповісти
Это кажется всем до лампочки
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05.06.2022 15:18 Відповісти
Маленька Естонія передала зброї і допомоги більше ніж Італія або Франція,ось що потрібно знати про справжніх друзів.
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05.06.2022 15:20 Відповісти
Почему с этим зерном прицепились к Украине?! Украина готова отправлять зеро, хоть вчера. Пожалуйста, заходите в одесский порт загружайтесь. Украина дает все разрешения. Почему переживающие за голодающих этого не делают? Вам кто-то мешает?
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05.06.2022 15:21 Відповісти
Це ж все прихвостні *****: а ***** потрібне припинення вогню, розмінування.
От ці мавпи і скимлять про приипинення вогню і розмінування.
Щоб ***** облаштувалося на нових позиціях, а як пощастить, ще й в Одесу та Миколаїв залізло, як тільки міни приберуть.
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05.06.2022 15:50 Відповісти
Орки сказали, що в такому випадку будуть супроводжувати ті судна. Такий собі хитренький хід конем. А це призведе до того, що кацапси на свої кораблях безперешкодно увійдуть до нашого порту.
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05.06.2022 18:03 Відповісти
у них там и в урожайный год голод, не привыкать
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05.06.2022 15:23 Відповісти
странно. а почему именно "украинского зерна", а не итальянского, французского, немецкого или еще какого? там может этим надо пользоваться в обмен на освобождение оккупированных территорий
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05.06.2022 15:26 Відповісти
Тому що в "європейського" зерна вище якість і вища ціна, африканці не можуть його купувати в великих обсягах.
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05.06.2022 16:06 Відповісти
Про вищу якість Ви збрехали.
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05.06.2022 16:17 Відповісти
Передайте им, что мы очень озабочены.
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05.06.2022 15:26 Відповісти
Скорее всего нигеры побегут во Францию и Германию. Париж и сейчас уже больше жопу напоминает и криминальную столицу из отбросов со всего мира. А что дальше будет даже не представляю.
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05.06.2022 16:05 Відповісти
"Мировая хлебная война уже началась, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотами: к этому может привести зерновый кризис, который мы переживаем", - сказал Ди Майо.

Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например, соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на востоке Украины".

Резюмируя, с его слов можно сделать вывод, что сама война в Украине ему до ватиканской лампады, главное "перестать стрелять" и накормить страждущих в Африке, пока они не рванули в Европу, или не стали жарить шашлык из из своих соседей, или, что скорее, из откормленных европейцев.
Территориальная целостность Украины для него вообще пустой звук. Ну подумаешь, несколькими областями больше, несколькими меньше. Главное "мирный договор" подписать, а на каких условиях - не важно. А потом можно и санкции снять, и с мокшалендом взасос целоваться. В общем жить как прежде, торгуя и в куй не дуя...
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05.06.2022 15:31 Відповісти
У итальянцев неурожай макарон.
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05.06.2022 15:38 Відповісти
Африка, исламские войны обострятся. Потом наступит череда турков и Китая, которые не вывезут проблемы связанные с экономическими войнами, которые создал Путин. Это то что на поверхности, а разрешить это всё можно было просто дав Украине оружие на пару миллиардов в декабре.
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05.06.2022 15:40 Відповісти
Тоді як і Китай зачепить було б дуже непогано.вони крайніх тоді активно у Сибіру пошукають
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26.08.2022 05:26 Відповісти
Пускай немытые макаки сами научатся прокармливать себя.

И как то бы донести смердячему макаронщику, что такая ситуация происходит благодаря продажным ГЕЙрошлюхам, в т.ч. и самим макаронщикам
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05.06.2022 15:46 Відповісти
Лийте далі з пустого у порожнє.
Замість того, щоб вже сьогодні ввести нафтове та газове ембарго проти кацапів, та надати Україні зброю, лише ниєте як базарні баби!
Африканці не в Україну полізуть: "сервіс" не той, да і занадто далеко.
Так що, самі і викручуйтесь, миротворці нікчемні.
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05.06.2022 15:47 Відповісти
голод в Афріці це одне, а незадоволення властного населення геть інше. Як завжди подвійні стандарти. Поки Україні воює з Мордором, страні ЄС продовжують з ним торгувати. І нічого ніхто з голодом це не пов'язує
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05.06.2022 15:54 Відповісти
хай ідуть на Московію Чи з вимонами чи зі зброєю
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05.06.2022 15:49 Відповісти
Хорошо. А если в Украине неурожай? Тогда как? В Африке война и голод?

Это напомнило мне анекдот, когда матрос потонувшего корабля чудом спасся и, выбравшись на берег одного из островов и угощаясь кокосом, спросил вождя:
-- Как вы добываете кокосы на такой большой высоте?
-- А мы их не добываем. За нас это делает ветер.
-- А если ветра долго нет?
-- Ну... тогда у нас неурожай.
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05.06.2022 15:50 Відповісти
Нема питань. Африканці і інші десь там войнушку хочуть? Так вона в нас є. Чекаємо всіх зі зброєю воювати проти рашистів і на території рашистів. Їжею забезпечимо.
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05.06.2022 15:54 Відповісти
то продовжуйте давати бабки ***** і "не принижувати" його...
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05.06.2022 15:58 Відповісти
Да насрать. Большую озабоченность им вышлите. Или можем выслать им горелое зерно которое сожгла Рашка ракетами потому что Запад не дал нам истребители и ПВО для защиты украинских предприятий и зернохранилищ.
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05.06.2022 16:00 Відповісти
Ниче страшного. Главное чтобы небыло эскалации. Пускай Макрон с Байденом покажет им как надо лизать ***** между ног и сохранять литсо.
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05.06.2022 16:03 Відповісти
Байден лижет Путину? Как интересно
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05.06.2022 16:22 Відповісти
Треба розповідати Африканцям правду що рашиссти винні у відсутності їжи.... й як вступитидо лав ЗСУ.
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05.06.2022 16:14 Відповісти
ні ніграм треба розповідати, що на рашці всього дуже багато і безкоштовно, а ніграм взагалі безкоштовно дають і з доплатою.
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05.06.2022 16:34 Відповісти
они на стороне кацапов воюют. Эритрея например
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05.06.2022 22:43 Відповісти
Не доходит,что укр.беженцы находятся в ЕС по тому же закону,по которому могли бы быть приняты африканские
беженцы?
Нет закона-нет беженцев
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05.06.2022 16:24 Відповісти
Из-за нехватки оружия гибнут десятки тысяч украинцев.
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Та путін саме цього і добивається - спровокувати світову кризу (через голод) в надіі що вона відверне увагу від України. Єдиний шанс уникнути цього - допомогти Україні зброєю. А ці тормоза намагаються "мір в глазах" знайти. Один вже намагався шукати, кілька років тому - спитайте у нього хоча б, чи вийшло з того хоч щось хороше.
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05.06.2022 16:27 Відповісти
у кацапов руки коротки. проблема только во внезапности и отсутствии запасных транспортных вариантов. так что год-два максимум будут перебои, а там капитализм победит. даже сейчас если смогли даже частично отказаться от краденных халявных кацапоресурсов (три месяца всего то прошло) то дальше и подавно разрулят - ждать пока гнилой банан упадет не станут. хотя конечно всегда найдутся среди так называемых "политиков" те которым немного заляпанное кровью подойдет больше если дешевле, но их не должно быть прям много, уж очень вонюче, имхо, и надолго.
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05.06.2022 18:20 Відповісти
так закройте небо над Украиной, чо.
Слабо?
Или торговать чужими землями и договариваться посередине с диктаторами умеете?
Подарите путену и его олигофренам вашу Сицилию, от которой вы так "устали". Сардинию. Озеро Гарда и Комо впридачу. Это все очень нравится кремлевской гопоте.
Голод и войны их в Африке забеспокоил, видите ли. Да там уже 60 лет голод и войны, как ушли колонизаторы. Только сейчас забеспокоились?
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05.06.2022 16:30 Відповісти
Пусть искандеры летящие на Киев вместо тротила ,заправят зерном и запустят в Африку
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05.06.2022 16:31 Відповісти
Надайте неграм автомати та хліба та нехай їдуть на даунбас душити кацапів. Чому в Африці даремно битись? Хліба не прибуде
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05.06.2022 16:32 Відповісти
ЕС свободно закроет свои границы ,предварительно отправив украинцев на Родину,отменивши безвиз.
Уже были такие белорусские африканцы в январе.
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05.06.2022 16:42 Відповісти
не вопрос. А мы дадим кацам коридор, чтобы они вышли на границу ЕС. Представляю как вы там обка*етесь.. так что рот закрой придурок.
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05.06.2022 22:46 Відповісти
Убейте ***** и будет вам хлеб, а нам мир.
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05.06.2022 17:06 Відповісти
Це проблеми Африки.По суті вона вже всіх ця африка за@бала своїми війнами і своїми проблемами.Там не хочуть їх верішувати а тільки і ждуть допомоги Европи сотнями і сотнями років.А европі нічого не треба робити хай займеться природа самовизначенням.
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05.06.2022 17:11 Відповісти
Ми страшенно стурбовані, і закликаємо терміново, в найкоротші строки, вирішити проблему з коричневим фашизмом, який роз'їдає світ, бажано - ядерними ракетами по мацквє, підєру, владіку, і всім іншим мокшанським коровнікам з населенням більше за 1000 орків.
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05.06.2022 17:14 Відповісти
И этот хочет заморозить текущее положение
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05.06.2022 17:53 Відповісти
Кстати вопрос - а нахера африканцы сами не может позаботится о своей судбе? Закончить с коррупцией у себя. Поставить в главе своих стран адекватных личностей, которые заботится сначала об интересах своих граждан а не набывает у себя карманы. Кончить воевать между собой. И перестать размножатся как кролики. Тогда и окажется что сами может запастись едой в нужном количестве и не надо искать зерно по всему миру.
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05.06.2022 18:18 Відповісти
Це він натякає Україні здатись кацапам,і щоб українці в кацапському рабстві,годувати росію,Африку та весь світ????
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05.06.2022 18:27 Відповісти
Їзжай та розповідай їм про доброго путлера, а ще краще приймайте біженців з Африки, щоб не принижувати московію.
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05.06.2022 18:28 Відповісти
А де ж би були, такі розумні раніше?
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05.06.2022 22:04 Відповісти
Працювати треба, а не банани х сбивати
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05.06.2022 22:57 Відповісти
 
 