УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14821 відвідувач онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Війна
15 921 25
війна (56544) Київ (13849) обстріл (21130) Укрзалізниця (2039) Камишін (77)

На території ДВРЗ немає військової техніки, про яку розповідає Міноборони РФ, - голова "Укрзалізниці" Камишін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ,обстріл

На території Дарницького вагоноремонтному заводу у Києві, який сьогодні обстріляли крилатими ракетами рашисти, не було військової техніки.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство.

Нагадуємо, у Міноборони РФ заявили, що ціль удару по ДВРЗ - "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".

Також читайте: Ракети по Києву випустили з акваторії Каспійського моря, - Повітряні сили. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе
показати весь коментар
05.06.2022 15:23
+20
показати весь коментар
05.06.2022 15:19
+20
Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
показати весь коментар
05.06.2022 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2022 15:19 Відповісти
Не забуваю про Азовців ні на хвилину.Кожного дня.
Але є ті хто кожного дня за них мовчать.Вважають,що люди забудуть...
І на удар по Києву змовчать .По росії гатити не можна! Путін розсердиться!Тєрпіли,***....
показати весь коментар
05.06.2022 17:14 Відповісти
Знову якісь дурнуваті виправдання? Це замість того щоб обвинувачувати кацапню у всіх смертних гріхах.🤦
показати весь коментар
05.06.2022 15:20 Відповісти
Это не оправдание, а доказательства что кацапы идиоты, в 18.00 для журналистов будут показывать куда кацапы слили десятки миллионов долларов для картинки в своих СМИ
показати весь коментар
05.06.2022 15:27 Відповісти
Зеленський! Де моє ППО? Мені, що по ракетам асфальтом жбурляти?

13.02.2019 06:06

В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.

- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
показати весь коментар
05.06.2022 15:21 Відповісти
Слуга #народа была создана российскими спецслужбами для розвала Украины из нутри в 2018м. Но они прокололись, когда зарегистрировали после партии #Медведчука"За життя",слуга народа по одному и тому же адресу, в одном кабинете и 100% в одном сейфе
показати весь коментар
05.06.2022 15:23 Відповісти
бинокль отцю павлу з окулярами обновите...
показати весь коментар
05.06.2022 15:24 Відповісти
"Офіційно заявляю - на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство. Джерело: https://censor.net/ua/n3346059


Яке воно кончене, офіційно відзвітувало Ху*лу.
Курва ти ще запроси з ТБ Рашка 24 і Рашатудей. Овсяннікова вже правда приїжджала.
показати весь коментар
05.06.2022 15:28 Відповісти
Бальзам на душу будет когда прочитаю в новостях с фронта - "на территории врага ВСУ уничтожили критически важные для него предприятия."
показати весь коментар
05.06.2022 15:37 Відповісти
Кучно прилетели. Может стояли установленные заранее маячки?
показати весь коментар
05.06.2022 15:39 Відповісти
Прокацапские жители столицы работающие путлеровскими корректировщиками, что деньги за наводку взяли и ******* рашистов? Оказалось нет там танков! Ну теперь вы, как не крути, враги и рашистам(за *********) и нам украинцам за предательство. В плен мы вас больше брать не будем, уничтожаемна месте!!!
показати весь коментар
05.06.2022 15:50 Відповісти
Тир такой тир. Все разговоры о ПРО - просто треп. Летят куда надо и сколько хотят.
показати весь коментар
05.06.2022 16:09 Відповісти
То есть ,когда ПВО сбивало большинство ракет -это не было трепом ?А может вы лично от зебобы все 2,5года усовершенствования того ПВО требовали или вас устраивали идиотские видосы и зрелища от зелени ,в войну ?
показати весь коментар
05.06.2022 16:16 Відповісти
Клоуны, на хрена дороги строили, если ПВО толкового нет???
показати весь коментар
05.06.2022 16:13 Відповісти
Что б танки с сумщины до Киева быстрей доехали.😢
показати весь коментар
05.06.2022 17:03 Відповісти
Российская артиллерия, ведущая огонь по Украине с территории России, будет оправданным объектом для уничтожения ракетными системами HIMARS.

Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор.

Цитируем: 'Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, - это и есть цели. Неважно, где они расположены - в Украине или России».
показати весь коментар
05.06.2022 16:18 Відповісти
"Цей завод ремонтував ... зерновози, які ми використовуємо для вивозу..." Так пуйло вцілив туди, куди хотів - щоб не було на чому вивозити залізницею збіжжя! Пазлик складається. Пуйло зараз робить все, щоб Україна не вивезла своє зерно: нищить ДЗРВ, в Миколаєві палить склад зі шротом. Потім почнуться ракетні обстріли елеваторів?
показати весь коментар
05.06.2022 16:20 Відповісти
На території ДВРЗ немає військової техніки, ... - голова "Укрзалізниці" Камишін.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Если даже нет, то зачем об этом триндеть кацапам?
Чтобы они продолжили поиски и стреляли по другому месту, подвергая опасности жителей Киева?
Этот Голова без головы. Полезный идиот для кацапстана.
показати весь коментар
05.06.2022 16:24 Відповісти
Офіційно бла бла бла. Поцілили у прихований ешелон з допомогою. А потім звісно, ляляля в нас вже добре.
показати весь коментар
05.06.2022 16:31 Відповісти
"Поцілили у прихований ешелон з допомогою". Доведи... і давай без бла бла бла
показати весь коментар
05.06.2022 17:17 Відповісти
За ракетний удар по Києву треба було негайно відаповісти ударом по теріторії росії.Але дехто пасує.Хлопці на кордоні кажуть що в них наказ: в теріторію росії не стріляти!
показати весь коментар
05.06.2022 17:10 Відповісти
гнила відмазка рашистів, бо танкам на ті ракети похрін, звісно якщо не пряме попадання
показати весь коментар
05.06.2022 17:18 Відповісти
А где Киевское ПВО? То есть Киев беззащитен?
показати весь коментар
05.06.2022 17:37 Відповісти
Проти іскандерів так беззахисний , крилатки ще можуть збити
показати весь коментар
05.06.2022 22:21 Відповісти
ві все врети...там база нато там полськие негрі на песочніх абрамсах там гейропа в трусиках...
показати весь коментар
05.06.2022 19:49 Відповісти
 
 