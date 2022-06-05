На території ДВРЗ немає військової техніки, про яку розповідає Міноборони РФ, - голова "Укрзалізниці" Камишін. ВIДЕО
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На території Дарницького вагоноремонтному заводу у Києві, який сьогодні обстріляли крилатими ракетами рашисти, не було військової техніки.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - написав Камішін. Він запросив ЗМІ переконатися у цьому, відвідавши підприємство.
Нагадуємо, у Міноборони РФ заявили, що ціль удару по ДВРЗ - "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та інша бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства".
Топ коментарі
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Але є ті хто кожного дня за них мовчать.Вважають,що люди забудуть...
І на удар по Києву змовчать .По росії гатити не можна! Путін розсердиться!Тєрпіли,***....
13.02.2019 06:06
В Украине запущены в серию сотни ракет «ВИЛЬХА»: Генеральный конструктор Олег Коростелев
- Мы занимаемся ремонтом и продлением сроков эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", "Оса", "Стрела", С-300. Украина имеет все возможности для того, чтобы разработать свой зенитный ракетный комплекс средней дальности, то есть с радиусом поражения до 100 км. Работая над "Вільхой" и "Нептуном", мы закладываем хорошую базу для создания отечественного ЗРК.
- Если начать финансирование уже сейчас, то в течение 2-3 лет. Сейчас на любую такую систему сразу же появляется иностранный заказчик. А значит затраты на такой проект окупятся через самое непродолжительное время.
Яке воно кончене, офіційно відзвітувало Ху*лу.
Курва ти ще запроси з ТБ Рашка 24 і Рашатудей. Овсяннікова вже правда приїжджала.
Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор.
Цитируем: 'Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, - это и есть цели. Неважно, где они расположены - в Украине или России».
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Если даже нет, то зачем об этом триндеть кацапам?
Чтобы они продолжили поиски и стреляли по другому месту, подвергая опасности жителей Киева?
Этот Голова без головы. Полезный идиот для кацапстана.