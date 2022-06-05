Путін побоїться завдавати ядерних ударів, це потрібно доносити до наших закордонних друзів, - радник глави МВС Денисенко
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Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Путін ніколи в житті він не випустить ядерної ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Коментуючи заяву, яку зробив у неділю Путін в інтерв'ю, яке з'явилося буквально після ранкового обстрілу Києві, у якому він починає погрожувати світу "адекватними відповідями", якщо Україні буде надана зброя, Денисенко сказав, що вважає це для нас "насправді дуже поганим сигналом".
"Бо я дуже переживаю, що наразі низка країн почне сумніватися, чи надавати нам зброю, чи ні, коли, у яких кількостях", - поінформував радник міністра.
На переконання Денисенка, саме тому дипломатичний фронт насправді стає одним із визначальних взагалі для України. Він вважає, що Путін блефує.
"З моєї точки зору, він бреше - ніколи в житті він не випустить ядерної ракети. Але, на жаль, багато хто у світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки. І, на жаль, у нас є застороги щодо того, що певні країни, певні лідери можуть почати достатньо довго думати і довго обговорювати правду чи неправду говорить Путін", - уточнив Денисенко.
"Насправді він побоїться робити будь-які ядерні удари. І це треба доносити до наших закордонних друзів", - сказав він.
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Вспомните, сколько слёз было пролито на форуме по поводу утери своего арсенала ЯО и сколько призывов было к его восстановлению. Вот только враг у нас не за океанами, а совсем рядом. И его можно сдерживать от ядерного суицида более дешевыми средствами, а конечный результат тот же. Как бы события не повернулись...
Да у нас сейчас нет ядерных вооружений, но фактор сдерживания от их применения московией против нас есть. И как ни странно кое кому покажется, но он расположен на территории самой московии. Это десяток АЭС, расположенных в её европейской части. И достаточно мощное и дальнобойное оружие найдётся. Вполне обычное и совсем не ядерное. Тем не менее способное превратить все эти АЭС в источник ядерного армагеддона для размахивающего ядерной дубиной рашистского гопника.
местные штирлицы доконают.
"... будем применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим" Источник: https://censor.net/ru/n3346035
Вся істерія пуйла про розширення НАТо це порятунок жопи пуйла щоб встигнути здриснути в укриття.
Народу парашії що 30 хвилин до вибуху, що 5 - все одно піпець (може деякі орки і хотять цього щоб гуманітарку почали давати).
Але це звичайні страшилки, бо коли в Украині будуть такі ракети росіяни двічі подумають. Вони бояться таких ракет.
А в приклад наводити те як легко Україна бомбила нафтобази, склади, солдатів і т.п. на території рф.
І коли всі росіяни будуть боятись атомної зброї, то ніхто її застосувати навіть якщо захоче то не зможе. Бо зараз тупе російське бидло думає що атомна зброя це залог перемоги, а не їх самознищення і в цьому є небезпека.