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Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати репарацій та закінчення війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями за шкоду", - сказав він.

За його словами, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".

Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.

Також читайте: Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію, - Стефанчук про заяву Кевера

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Пристрелити ***** і весь діалог!
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05.06.2022 15:56
+12
цікаво чому з Гітлером після закінчення 2 світової війни ніхто не вів такі переговори? можливо тому що Стефанчука тоді ще не було?
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05.06.2022 16:03
+11
Путін не буде вести перемовин з Україною, він забагато поставив на цю війну і буде "дожимати".
Тому Україні слід не жити в ілюзіях, а офіційно визнати режим путіна фашистським і відмовитись вести з ним перемовини до зміни режиму в Кремлі. (окрім гуманітарних питань по обміну тіл, полонених і евакуації, що мають проводитись окремою групою переговірників).
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05.06.2022 16:32
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05.06.2022 15:56 Відповісти
Пристрелити ***** і весь діалог!
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05.06.2022 15:56 Відповісти
Да там, ще понад 100млн. таких же.
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05.06.2022 17:54 Відповісти
если не больше
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05.06.2022 18:01 Відповісти
Перша (по положенню)людина в Україні говорить розумні речі.
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05.06.2022 16:00 Відповісти
цікаво чому з Гітлером після закінчення 2 світової війни ніхто не вів такі переговори? можливо тому що Стефанчука тоді ще не було?
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05.06.2022 16:03 Відповісти
так ціаністий калій подіяв...
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05.06.2022 16:05 Відповісти
ціаністий калій - то про єву браун, аналог кабаєвої.
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05.06.2022 16:09 Відповісти
та, відповідно до фільму - вони разом.
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05.06.2022 16:26 Відповісти
А може все ж тому, що він перед поразкою в бункері зніс собі люгером башню?
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05.06.2022 16:07 Відповісти
люгером йому додали - ну, така версія. А як насправді було - треба подивитися неупереджену неміфілонізовану історографію
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05.06.2022 16:28 Відповісти
Так навіть вікі пише.
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05.06.2022 16:30 Відповісти
****** , 130000000, как их всех , пристрелишь ? Тут нужен комплексный подход , кого-то пристрелить , кого-то поджарить, кого-то прекопать, а остальные должны от страха 😱 умереть
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05.06.2022 16:08 Відповісти
...не закінчення війни, а виведення всіх орків з території України. Тому що поняття про "закінчення війни" у нас і у пуйла абсолютно різне.
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05.06.2022 16:11 Відповісти
Але пуйло має пристати на нашу точку зору з приводу "закінчення війни". Інакше "переговорювати" нічого.
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05.06.2022 16:39 Відповісти
Спочатку двоногі чорти зйобцють на кордон 2013, повертають всіх вкрадених дітей і полонених, а вже потім розмір репарацій з 2014 обговорюємо.
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05.06.2022 16:14 Відповісти
ничего с ним обсуждать не получится, потому как оно уже жарится на сковородке вместе с жириновским
а с двойниками-артистами чего обсуждать?
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05.06.2022 16:15 Відповісти
И зачем ему её заканчивать и чего то выплачивать? Что он за это получит?
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Відкат, 30%. В нас такі тарифи прийняті .
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05.06.2022 17:13 Відповісти
А міг би, домовитись з ним про зустріч і з'їсти його!, як з'їв Сівоху...
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05.06.2022 16:32 Відповісти
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05.06.2022 16:41 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D62FOKPsiyGY&ved=2ahUKEwjihcH3v5b4AhUQrYsKHeSuBXkQwqsBegQIAxAF&usg=AOvVaw3Mt2l98v_3iQpdyJDTSx5y

Ніхто не з'їв.
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05.06.2022 17:17 Відповісти
Путін не буде вести перемовин з Україною, він забагато поставив на цю війну і буде "дожимати".
Тому Україні слід не жити в ілюзіях, а офіційно визнати режим путіна фашистським і відмовитись вести з ним перемовини до зміни режиму в Кремлі. (окрім гуманітарних питань по обміну тіл, полонених і евакуації, що мають проводитись окремою групою переговірників).
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05.06.2022 16:32 Відповісти
Згоден. Він вже пішов ва-банк, тому, закінчення війни, це його смерть. Й він, це усвідомлює.
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05.06.2022 16:43 Відповісти
До стіни *****, а ще краще на шибеницю. Ніяких перемовин, ні договорняків з орками, повна капітуляція і відбудова країни полоненими і не тільки. Репарації до кінця існування оркостану.
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05.06.2022 16:48 Відповісти
Аркадій Бабченко. Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.

Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.

Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.

Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»

Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.

Вперед очереди не полезу.

Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.

Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».

Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.

Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.

Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?

Гражданство здесь при чем?

В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.

Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.

А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.

Все. Крапка. Точка.

Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?

Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?

После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!

Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.

Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.

Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??

Которые сами же и написали.

Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.
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05.06.2022 18:54 Відповісти
 
 