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Із Путіним можна обговорювати лише закінчення війни та виплату репарацій Україні, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що перемовини з Путіним можуть стосуватися лише питань виплати репарацій та закінчення війни.
Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, передає Цензор.НЕТ.
"Я глибоко переконаний, що з Путіним можна поговорити тільки в одному напрямі: коли він зупинить цю криваву війну і коли компенсуватиме Україні завдану шкоду репараціями за шкоду", - сказав він.
За його словами, є велика різниця між "Україна має перемогти" і "Росія не повинна перемогти".
Тому, додав Стефанчук, перемовини з Путіним можна вести лише в напрямку перемоги України.
Топ коментарі
+13 TarganRun
показати весь коментар05.06.2022 15:56
+12 Igor Shevtsov
показати весь коментар05.06.2022 16:03
+11 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар05.06.2022 16:32
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а с двойниками-артистами чего обсуждать?
Ніхто не з'їв.
Тому Україні слід не жити в ілюзіях, а офіційно визнати режим путіна фашистським і відмовитись вести з ним перемовини до зміни режиму в Кремлі. (окрім гуманітарних питань по обміну тіл, полонених і евакуації, що мають проводитись окремою групою переговірників).
Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.
Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.
Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»
Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.
Вперед очереди не полезу.
Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, *****, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.
Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».
Нет, я не спорю. Глебыч сейчас записывает правильные ролики, говорит правильные слова и на стороне Украины. Это не про него пост. Вообще не про него.
Вид на жительство? Ну, наверное. Возможно. Политическое убежище? Да. Это закон. Это международное право обязывает. Если он обратится - вытурить его нельзя.
Но «выдающиеся заслуги перед Украиной» - это какие?
Гражданство здесь при чем?
В связи с чем у меня два вопроса. То есть, их больше, но основных, если без мата, два.
Четырнадцатого марта Президент Украины подписал два указа, прекращающие действие безвизового режима для громадян країни агресора. Теперь, чтобы гражданину России въехать в Украину, ему нужна виза.
А выдача виз на время ведения боевых действий прекращена.
Все. Крапка. Точка.
Как, *****?? Как, *****, они у вас в страну попадают?
Почему я не могу пригнать машину в Харьков, а Овсянникова может, *****, выступать в Киеве? Почему я не могу въехать в Украину, чтобы переоформить свой вид на постоянное место жительства, а доверенное лицо Путина может въехать сразу за паспортом?
После того, как меня первый раз завернули на границе, мне написало очень много человек. Типа - что ж ты сразу то не сказал, порешали бы этот вопрос. Я эти месседжи читал с квадратными глазами. В смысле «порешаем»? Есть закон. По нему мне и таким как я въезд закрыт. Это точка. Это закон!
Если б я тут предложил бы что-то подобное местным жителям - а порешайте что-нить с кем-нить, чтоб мне в вашу страну в объезд закона въехать - *****, да человек просто ***** бы, потом выражение его лица сменилось бы на презрение, и этот общение вообще было бы окончено до конца жизни.
Я понимаю, что порешать можно все. Для всех можно сделать исключения. Можно не выпустить Порошенко. Можно впустить Овсянникову. Я это все понимаю. Не детеныш тоже.
Я не понимаю, почему, *****, я уважаю ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, А ЕЁ РУКОВОДСТВО - НЕТ??
Которые сами же и написали.
Почему, *****, я отношусь к Украине, как к стране, закон которой нарушать нельзя, а руководство этой страны относится к этой же стране, как, *****, как какому-то ******* заповеднику меньшевартых зверьков, закон которого - хошь, можно соблюдать, хошь, можно хер забить.