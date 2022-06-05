Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії проти України, закликавши до справжніх переговорів, щоб спинити моторошне знищення міст і сіл нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"В день П’ятидесятниці здійснилася Господня мрія щодо людства: через 50 днів після Пасхи народи, що говорять різними мовами, зустрічаються і розуміють одні одних. Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав понтифік.

Глава католицької церкви закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів: "Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України".

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