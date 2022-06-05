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Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

франциск

Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії проти України, закликавши до справжніх переговорів, щоб спинити моторошне знищення міст і сіл нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"В день П’ятидесятниці здійснилася Господня мрія щодо людства: через 50 днів після Пасхи народи, що говорять різними мовами, зустрічаються і розуміють одні одних. Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав понтифік.

Глава католицької церкви закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів: "Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України".

Також дивіться: Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Ало, Папа, прокинься, ти обісрався. Ми не народи, що вбиваемо один одного, ми взагалі нікого не вбиваємо, ми лише захищаемось від ворога, яких прагне знищити укрїнську націю та Україну. До яких преговорів ти закликаешь Україну, ти шо, зглузду зїхав?
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05.06.2022 16:25
+31
заодно хай опрылюдныть скоко ******** хранят в банках ватикана...
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05.06.2022 16:21
+25
*ну хахли, ну мілінькіє, ну здайтєс, бізнєс гаріт, гешефт тєряєтся, транши з бункєра нє пріходят новиє, на плоть і кровь хріста опохмєлітся ні хватаєт, на чорненького хлопчіка на вечір не вистачає грошенят, ну українчікі, ну ви ж мої рідненькі. здайтесь, христом богородіцей молю* (с) латіно-ділдо Папа
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05.06.2022 16:21
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заодно хай опрылюдныть скоко ******** хранят в банках ватикана...
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05.06.2022 16:21 Відповісти
ложа на санкции..
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05.06.2022 16:27 Відповісти
*ну хахли, ну мілінькіє, ну здайтєс, бізнєс гаріт, гешефт тєряєтся, транши з бункєра нє пріходят новиє, на плоть і кровь хріста опохмєлітся ні хватаєт, на чорненького хлопчіка на вечір не вистачає грошенят, ну українчікі, ну ви ж мої рідненькі. здайтесь, христом богородіцей молю* (с) латіно-ділдо Папа
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05.06.2022 16:21 Відповісти
закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3346069
яких лідерів, яких країн ?
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05.06.2022 16:21 Відповісти
Переговоры ? С кем? С антихристом? Они возможны только когда кацапов выгнать с територии Украины, ИСКЛЮЧЕТЕЛЬНО СИЛОЙ.
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05.06.2022 16:22 Відповісти
Тільки "на сході України"?
А все остальные норм живут?
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05.06.2022 16:22 Відповісти
Може ще і південь з Донецькою та Луганською областями віддати? Переговорникі хрєнові...
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05.06.2022 16:23 Відповісти
от таких призывов, ара хамлия, сидящая на плече дерьмака, начала весело попискивать выпрашивая ещё один банан.
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05.06.2022 16:25 Відповісти
Ало, Папа, прокинься, ти обісрався. Ми не народи, що вбиваемо один одного, ми взагалі нікого не вбиваємо, ми лише захищаемось від ворога, яких прагне знищити укрїнську націю та Україну. До яких преговорів ти закликаешь Україну, ти шо, зглузду зїхав?
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05.06.2022 16:25 Відповісти
Папа заклич путіна забиратися на**й з України. Ще один переговорщик блін. І де вас таких "миротворців хрєнових" стільки береться?
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05.06.2022 16:26 Відповісти
Війну веде путін, а сісти за стілл перемовин мають якісь "лідери країн". Діду, ти сліпий і не бачиш одного виродка, який може зупинити цю війну, бо він її почав? Чи тобі російські гроші зір зіпсували?
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05.06.2022 16:28 Відповісти
Доллари в очах світяться.
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05.06.2022 16:28 Відповісти
Краще б цей "папа" римський,потягнув чарку,трахнув маму римську та й заспокоївся! Всього світу було б спокійніше.
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05.06.2022 16:32 Відповісти
судя по всему этот старпер собрался вести такие переговоры?
сколько там уже тяжеловесов ездило к карлику на поклон, пытаясь докричаться до негоп за тем столом?
у Ватикана много земель, пусть подарит кое что из своих запасов, умиротворит путена.
а пробовать сговориться с ним, за счет украины, ее не спрашивая - т.н "папа", плюс все западные трусливые лицемеры пусть идут вслед за русским кораблем.
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05.06.2022 16:35 Відповісти
Жодного слова з конкретним засудженням москалів.А з таких дідів,роблять надлюдей і покланяються і лижуть руки їм.Бо папа то вважається,намісником бога на Землі.
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05.06.2022 16:37 Відповісти
Папа иди к *** к своей маме
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05.06.2022 16:38 Відповісти
Ну так оголоси анафему бункерному чорту за вбивство тисяч невинних людей в Україні, Грузиї, Сирії , постійні погрози світу ядерною зброєю. Заяви, що кожен хто допомагає цьому чорту зберегти лице - посібники диявола, а не закликай українців укласти угоду із сатаною.
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05.06.2022 16:38 Відповісти
І оголоси хрестовий похід на кацапію
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05.06.2022 16:50 Відповісти
Ну разрешите пускай гопник уже пырнет вас ножом и помиритесь ради мира. И не вспоминайте что гопник сжег ваш дом и убил вашу семью. Типо вот так?
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05.06.2022 16:40 Відповісти
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги (с)
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05.06.2022 16:43 Відповісти
Пора в Ватикане, провести обряд экзарцизма , Или поменять папу . Как можно, с убийцей, насильником, террористом, вести переговоры, о чём?????. У Папы судя по всему , моральные ориентиры совсем отсутствуют, или доступ к достоверной информации. Хватит нести дичь , Украина ни на кого не нападала ,
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05.06.2022 16:44 Відповісти
Папа иди ты к…. Гундяю! Вы с ним два чобота одинакові
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05.06.2022 16:44 Відповісти
Ну так яви нам приклад "человеколюбія для падражанія" - приєднай Ватикан до рашки, щоб напряму впливати на рашистів!
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05.06.2022 16:45 Відповісти
"Ребята, давайте жить дружно". Правильно, нужно себе морду лица делать, чтобыне выпасть их мейнстрима, а там хоть трава не расти. Говорим одно,подразумеваем другое.
Так что папа, иди ты лучше к аллаху.
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05.06.2022 16:45 Відповісти
І шо ,помігло ?
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05.06.2022 16:46 Відповісти
нормальні люди давно вже зрозуміли, що будь-які договора з касапами не варті того паперу, на яких стоїть їх підпис ; і саме тому будь-які переговори з ними, з ****** - це окозамилювання.
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05.06.2022 16:51 Відповісти
Папа простил Кремлю оккупацию Крыма. Оно легко прощать врагов, особенно если это не твои враги. В остальном, стремясь к логичной нейтральности, папа валяет дурака, умолчав о причинах.Печаль. И ведь встречался в 2016 году с Кириллом, в Гаване, где за нашей спиной обсуждал "церковный раскол на Украине". Что ж промолчал тогда...
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05.06.2022 16:51 Відповісти
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05.06.2022 18:14 Відповісти
хйло задействовало лагиднЫх зубров мировой политики?
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05.06.2022 16:53 Відповісти
Він, або не розумний , ябо негідник.
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05.06.2022 16:59 Відповісти
Папан, Северодонецк стоит мессы, - поторопись!
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05.06.2022 17:00 Відповісти
Папа рідкісний лівак і комуняга а вся ліва нечесть за пуйла і насильство а і де ця навіжена грета тумберг
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05.06.2022 17:08 Відповісти
Крестовый поход на кремлевскую сатану в этом случае был бы уместней.
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05.06.2022 17:16 Відповісти
Це попівське чмо триндить про "переговори" з агресором та вбивцею та якесь"прийнятне вирішення", а не про негайне припинення вогню та виведння окупаційних, кацапських військ з території суверенної держави. Гріють криваві, кремлівські бабки.
Дати б йому кадилом по голові з усієї сили.
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05.06.2022 17:22 Відповісти
Вот папу ещё не посылали .
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05.06.2022 17:27 Відповісти
пошёл он ***** миротворец сраный вместе с другим попом гундяем!ни пяди своей земли УКРАИНЦЫ не отдадут!
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05.06.2022 17:32 Відповісти
Здається, що Франціск і Кіріл діють як одне ціле по принципу: поділяй та володарюй. А супротив України не входив у їх плани, і тому вони бояться, що їхні церковні імперії можуть похитнутись. Один освячує ракети, другий закликає не чинити опору.
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05.06.2022 17:34 Відповісти
Та ти, папа римський, долб-ой-******!!!!
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05.06.2022 17:39 Відповісти
Папа содержит кассу банды путлера...около 20 ярдов долларов...
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05.06.2022 17:47 Відповісти
Хочет заморозить текущее положение
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05.06.2022 17:49 Відповісти
Як щодо обміняти мир на собор Св. Петра у Ватикані? Я думаю що ***** погодиться.
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05.06.2022 17:50 Відповісти
сперва вывод вражеских войск со всех оккупированых территорий Украини, освобождение Крима и Донбаса
потом пепеговоры о прекращении огня
все остальное - от лукавого
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05.06.2022 17:53 Відповісти
Римське довбунько знов забуло, хто на кого напав.
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05.06.2022 17:53 Відповісти
Нах*й - це оооось туди.
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05.06.2022 18:04 Відповісти
Знает ли Франциск что такое орда и как с ней бороться? Это не несколько робких голосов против воюющей гомосятины, а толпа из подворотни, которым всё равно. И которые понимает только когда им даёт лопатой по роже. Жаль что Иоанн Павел II уже под землёй. Тот папа был знаком с ордой напрямую через его родную Польшу и знал от первого лица, как себя вели и гитлеровцы и советская орда. Его сейчас тоже не хватает.
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05.06.2022 18:11 Відповісти
ПЦУ ему объяснит, где он неправ?
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05.06.2022 18:20 Відповісти
пшов за караблем...жаль что не витекан анексировали...а так класно ну ежели ви так расстроились из - за чего то там, ну подумаешь Украина, Польша, Литва...пока до италии доплендаються может успокоится уже...але ж ні...
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05.06.2022 18:34 Відповісти
Папик Франциск из разряда импотентов-миротворцев. Еще такой Гуттериш в ООН есть и другие разные долбоебы, распоряжающиеся украинскими Свободой и территорией. Самое полезное папик , что ты можешь сделать - это поехать к ***** и запустить в него через длинный стол какой-то тяжелой болванкой в лоб, чтобы тот копыта откинул раз и навсегда
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05.06.2022 18:50 Відповісти
Франциськ то як у нас зе- ************ такий собі, маріонетка. Крайнім справжнім Понтифіком був Кароль Войціла. А по ньому то все шушера продажна.
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05.06.2022 18:56 Відповісти
Пошел он нахер,маразматик старый.Задрал уже.
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05.06.2022 19:08 Відповісти
Папа тупий старый бовдур.
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05.06.2022 19:32 Відповісти
хай кадилом своїм занімається.папи ще тут не хватало,нема нічого святого ніде....тільки гроші,гроші....
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05.06.2022 19:41 Відповісти
...закликати не допомагати.... Ватікан може тільки домовлятися про свої інтереси ...
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05.06.2022 20:01 Відповісти
А ми закликаємо провести "справжні переговори" папи із сатаною
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05.06.2022 20:30 Відповісти
Ще не дзвонив путіну?
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05.06.2022 20:43 Відповісти
Рахунки ***** в свому банку заблокуй для початку "папа"
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05.06.2022 20:52 Відповісти
ООН, папа римский, совет безопасности Европы и тд, список импотентных инстанций способных только на блаблабла
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05.06.2022 22:05 Відповісти
Чортяка порепаний, антихрист, вже про братські народи не морозить
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05.06.2022 22:51 Відповісти
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков - вот единственно правильное завершение войны с мордором.
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05.06.2022 23:46 Відповісти
 
 