Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії проти України, закликавши до справжніх переговорів, щоб спинити моторошне знищення міст і сіл нашої країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"В день П’ятидесятниці здійснилася Господня мрія щодо людства: через 50 днів після Пасхи народи, що говорять різними мовами, зустрічаються і розуміють одні одних. Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок", – сказав понтифік.
Глава католицької церкви закликав лідерів країн таки сісти за стіл переговорів: "Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України".
Будь ласка, зачекайте...
яких лідерів, яких країн ?
А все остальные норм живут?
сколько там уже тяжеловесов ездило к карлику на поклон, пытаясь докричаться до негоп за тем столом?
у Ватикана много земель, пусть подарит кое что из своих запасов, умиротворит путена.
а пробовать сговориться с ним, за счет украины, ее не спрашивая - т.н "папа", плюс все западные трусливые лицемеры пусть идут вслед за русским кораблем.
Так что папа, иди ты лучше к аллаху.
Дати б йому кадилом по голові з усієї сили.
потом пепеговоры о прекращении огня
все остальное - от лукавого