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ЗСУ зможуть вибити окупантів із Сєверодонецька, але місто не має величезного стратегічного значення, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Збройні Сили України можуть відвоювати Сєверодонецьк, але місто не має величезного значення у стратегічному плані.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення.

У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти. Але в політичному плані Сєвєродонецьк - це обласний центр. Його відбиття підніме наш моральний дух, достатньо потужно, а росіян - деморалізує після того, як вони заявляли, що повністю його контролюють", - пояснив він.

Також читайте: Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Нехай ЗСУ роблять те, що вважають за потрібне.
Вони свою справу знають!
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05.06.2022 16:30
+28
Безмозгла там зараз наконтрлює, що прокинемось, а ЗСУ все стоять кордон Польщі вже захищають, бо Харків, Київ і Львів не має величезного стратегічного
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05.06.2022 16:35
+28
А люди, які там живуть тако ж не мають ніякого стартегічного значення? Свою дуп захистили і на вс еінше глубоко наср...и? Так само як то було і на початку повномаштабного вторгнення той самої ж прикордоннї території Сумщини, але потім пішло все не за планом і вся ваша ОПа була здивована, як так Охтирка ще й змогла відбити навалу орків...(навіть ваша Люся-триндичиха-рупорЗЕ про це заявляла!)?
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05.06.2022 16:35
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Так, і перелік сіл, чи мені потихеньку сьобувати, щоб паніки не було і танкам-міражам я не заважала
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05.06.2022 22:53 Відповісти
...так скоро і весь Донбас не буде мати стратегічного значення.... а потім і вся Україна до самої Польщі бл... це така стратегія керівництва?
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05.06.2022 19:59 Відповісти


обсосы ********
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05.06.2022 20:40 Відповісти
Чекаємо на нове фото...
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05.06.2022 20:44 Відповісти
Читаючи такі заяви державних службовців і політиків починаєш розуміти, що не прості дебіли, а відбірні, або зрадники, які не збираються звільняти наші міста і села. Схоже ЗСУ їм заважають і вони не знають, як вмовити наших воїнів покинути позиції і припинити спротив.
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05.06.2022 21:19 Відповісти
Знову повторююсь : головне зараз не території. Головне якомога більше зажмурити саиноспсин і зберегти наших воїнів. Якщо треба почекати , заманювати русню і потім її їбашити в самому місті, то не треба їх і виганяти. Нехай буде як липучка для мух на все літо. Поспішати зараз немає куди. ь
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05.06.2022 21:59 Відповісти
Так може треба тимчасово відійти щоб не втрачати наших військових.
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05.06.2022 23:13 Відповісти
Аж до Львова.... щоб не втрачати наших військових
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06.06.2022 00:33 Відповісти
Все це наслідки того, що у 2014 населення донбасу було тотально антиукраїнським і всі пам'ятають - "путин введи войска". Не впевнена, що вони дуже змінилися. На жаль, такий саме і багатостраждальний на сьогодні Маріуполь
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05.06.2022 23:18 Відповісти
\\Северодонецк, но город не имеет огромного стратегического значения, \\

ДБ, Северодонецк - левый берег, Лисичанск - правый берег, кто будет потом жизни отдавать за наведение переправы? Гайдай?
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06.06.2022 00:35 Відповісти
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