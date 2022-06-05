Україні на відновлення зруйнованих доріг треба понад два роки і 900 мільярдів

Станом на сьогодні відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг потребує 900 мільярдів гривень.

Про це під час загальнонаціонального марафону 5 червня повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в РФ", — зазначив Івко.

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Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди — мостів, шляхопроводів, естакад.

"Але ми щодня працюємо над відновленням. Вже розчищено 930 км доріг і облаштовано 40 тимчасових споруд та об’їздів", — наголосив Івко.

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