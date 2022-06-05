УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12480 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5 565 86
дороги (1505) відбудова (275) руйнування (186)

Україні на відновлення зруйнованих доріг треба понад два роки і 900 мільярдів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дорога

Станом на сьогодні відновлення зруйнованих під час воєнних дій доріг потребує 900 мільярдів гривень.

Про це під час загальнонаціонального марафону 5 червня повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі для відновлення доріг потрібно 900 мільярдів гривень. Щоб відновити дорожньо-транспортну інфраструктуру, знадобиться 2-4 роки. Ми вважаємо, що було б правильно залучати на це відновлення кошти, заморожені в РФ", — зазначив Івко.

Читайте також: Росіяни зруйнували майже половину доріг державного значення на Харківщині, - Укравтодор

Він повідомив також, що наразі в Україні повністю зруйновано 24 тис. км доріг і 302 штучні споруди — мостів, шляхопроводів, естакад.

"Але ми щодня працюємо над відновленням. Вже розчищено 930 км доріг і облаштовано 40 тимчасових споруд та об’їздів", — наголосив Івко.

Також читайте: Понад 500 км вулиць і доріг розчищено на Київщині, забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами, - "Укравтодор"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+82
Знову дороги млять.... ненакрали достатньо.... житло людям відбудуйте мразоти ЗЕлені.
показати весь коментар
05.06.2022 16:56
+60
О, знову ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО! Гайда, вперед, будівники зелені!
показати весь коментар
05.06.2022 16:56
+49
Ракети робіть, дорожники хрєнові
показати весь коментар
05.06.2022 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову дороги млять.... ненакрали достатньо.... житло людям відбудуйте мразоти ЗЕлені.
показати весь коментар
05.06.2022 16:56 Відповісти
А перед тим ще потрібно зброю закупляти, амуеіцію, спецтранспорт. Війна ж бо триває.
показати весь коментар
05.06.2022 17:23 Відповісти
Це що, виходить велике будівництво коту під хвіст?
показати весь коментар
05.06.2022 17:47 Відповісти
Почему коту под хвост? Бене и слугам на карманы.
показати весь коментар
05.06.2022 19:07 Відповісти
Без зеленых строителей узаконивших назначать распил денег вне конкурса можно быстрее и в три раза дешевле
показати весь коментар
05.06.2022 18:00 Відповісти
О, знову ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО! Гайда, вперед, будівники зелені!
показати весь коментар
05.06.2022 16:56 Відповісти
крадівництво
показати весь коментар
05.06.2022 17:12 Відповісти
Директор "Укравтодора" за три месяца поиздержался. Ни подрядов, ни откатов
показати весь коментар
05.06.2022 17:33 Відповісти
Для многих жителей Бучи и Мариуполя его дороги даже для поезки на кладбище не пригодились
показати весь коментар
05.06.2022 18:08 Відповісти
Нехай клоун і бере лопату.
показати весь коментар
05.06.2022 16:58 Відповісти
У него справка об освобождении от труда есть!
показати весь коментар
05.06.2022 18:03 Відповісти
От умственного или физического?Задержка психического развития очевидна,а вот копать этот поц может
показати весь коментар
05.06.2022 19:02 Відповісти
Ракети робіть, дорожники хрєнові
показати весь коментар
05.06.2022 16:58 Відповісти
Ото накрадуть, і правнукам хвате.
показати весь коментар
05.06.2022 16:58 Відповісти
опять за старое, зеленая шобла?
показати весь коментар
05.06.2022 16:58 Відповісти
Одна абхазская макака с бульбофюрером может договориться.
показати весь коментар
05.06.2022 19:05 Відповісти
Под Украиной что имеется в виду,Киевская обл?
Какие нахер дороги,если идёт война.
А 10 лет назад дороги лучше были чем сейчас?
показати весь коментар
05.06.2022 16:59 Відповісти
Имеется в виду от Киева до Конча-Заспы.
показати весь коментар
05.06.2022 17:05 Відповісти
Откат заложили 30 или 40%?
показати весь коментар
05.06.2022 17:00 Відповісти
Война, всё дорожает. 60%. Ни как не меньше.
показати весь коментар
05.06.2022 17:10 Відповісти
ой-вэй.. на арену цирка снова приглашается непотопляемое Беня со своими беняфициарами вэлыкага видбуцимныцтва?.. чи як?
показати весь коментар
05.06.2022 17:00 Відповісти
Якщо врахувати, що на "бальшой стройкє презєдєнта" відкат складав 30%, то не важко здогадатися істину суму відновлення - не більше 500 млрд.
показати весь коментар
05.06.2022 17:01 Відповісти
а ви, ще Super оптиміст... Нагадаю одну не байку: бізнесмен А. , безкоштовно передав якийсь не шлак як замінник щебеню... Поки G2, що не знає орім Лопата-челенджу за який кінець її тримати, довезла до укладки- вартість вийшла дорожчою, чим, якщо б купували щебінь... Зе!end.
показати весь коментар
05.06.2022 18:27 Відповісти
900*2, бо зелі ж вкрасти треба...
показати весь коментар
05.06.2022 17:02 Відповісти
Норм бєнябізнес - побудували дороги, накрали бабла, зруйнували дороги російьскими калибрами торнадо кинжалами - виканючили грошей у ЄС, побудували ще дороги

Повторювати скільки потрібно разів, до повного ефекту
показати весь коментар
05.06.2022 17:02 Відповісти
Нові можливості для нового великого крадівництва! Доречі, як вони нарахували аж 24000 км доріг? Мабуть, з лісовими та польовими?)
показати весь коментар
05.06.2022 17:05 Відповісти
може спочатку армію розбудуєм зелені дебіли
показати весь коментар
05.06.2022 17:05 Відповісти
та майте совість- зе!Бенько вже посивів, бо не відпочивав крайні 100дні... Добре, що не змарнів на каЗе!нних бобах, дЄрьмак підгодовує через писок та вуха.
показати весь коментар
05.06.2022 18:31 Відповісти
Смыслы в дорогах нет пока не будут у Украины ракеты средней и дальней дальности как баллистические так и крылатые. Это же ежику ясно.
показати весь коментар
05.06.2022 17:06 Відповісти
заступник автодору дає поради США як використовувати "заморожені" кошти московії?) Ну ну..
показати весь коментар
05.06.2022 17:07 Відповісти
Вы лучше беспокойтесь чтобы освободить ВСЕ окупированные территории. Иначе никому нах не нужны будут ети дороги. Люди просто не вернутся туда где побывал или еще может побывать *рузкиймир*
показати весь коментар
05.06.2022 17:08 Відповісти
"Якщо між зброєю і дорогами ти вибираєш дороги, то не маєш ні доріг ні зброї ..." - вислів в нових реаліях .
показати весь коментар
05.06.2022 17:09 Відповісти
ні матимеш навіть свободи
показати весь коментар
05.06.2022 17:13 Відповісти
,,Велике Будівництво"-2 сезон
Ні,мені і перший ніяк.
показати весь коментар
05.06.2022 17:10 Відповісти
Безкінечний серіал - "Зе-бездоріжжя"...
показати весь коментар
05.06.2022 17:10 Відповісти
Шо опять? Вільхи,Громи, Нептуни, Сапсани,Богдани будуйте.І Стугни.
показати весь коментар
05.06.2022 17:10 Відповісти
Хто про що, а зелена пліснява про дороги. Звична робота - пиляти бабло.
показати весь коментар
05.06.2022 17:18 Відповісти
Зелені в очікуванні грандіозного дерибану, а війна вважають все спише.
показати весь коментар
05.06.2022 17:23 Відповісти
Будівництво доріг - це справжня мантра для зелених. При згадці про мільярди, які успішно закатали в асфальт, а не в обороноздатність, у них аж серце заходиться.
показати весь коментар
05.06.2022 17:23 Відповісти
Ни слова про постройку предприятий,терминалов для для приёма жидкого газа,производства оружия,термоизоляции жилья.
Это всё не важно
показати весь коментар
05.06.2022 17:27 Відповісти
Було б дивно, якби заступник голови "Укравтодору" розповідав скільки його організація потребує грошей на виробництво зброї, термоізоляції житла чи будову СПГ терміналів.
показати весь коментар
05.06.2022 17:39 Відповісти
при слове "дороги" мы начинаем уже чесаться !!!!
как жеж нем боком (при чем простреленным) выходят ваши дороги...
показати весь коментар
05.06.2022 17:29 Відповісти
констатація правди... І скільки прострілених боків із них- це 73% бажаючих поиржать???
показати весь коментар
05.06.2022 18:35 Відповісти
Хто про що, а вшивий - про лазню!
показати весь коментар
05.06.2022 17:30 Відповісти
Ремонт дорог за счет Зеленского ... Это благодаря ему оборонный бюджет Украины в асфальт закатал...
показати весь коментар
05.06.2022 17:31 Відповісти
сначала говорите только о победе. деньги деньги
показати весь коментар
05.06.2022 17:33 Відповісти
а сколько зелёным шакалам обломится с этого ???
показати весь коментар
05.06.2022 17:33 Відповісти
Як нема, а якже Асфальт Шашликович?
показати весь коментар
05.06.2022 17:45 Відповісти
Снова будет, что квартальной мрази скомуниздить. Один раз вогнал в асфальт бабки и теперь еще, класс, как говорил Леонид Ильич, экономная экономия.
показати весь коментар
05.06.2022 17:40 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2022 17:50 Відповісти
На цей раз вони обують європейців)
показати весь коментар
05.06.2022 17:54 Відповісти
Цікаво яку суму з цих грошей перевезе Друхін?
показати весь коментар
05.06.2022 17:53 Відповісти
900 ********* їм
показати весь коментар
05.06.2022 17:53 Відповісти
та плюсуйте ще один, від мене.
показати весь коментар
05.06.2022 18:37 Відповісти
Чмо зелене вже обіцяло 1 міліард дерев, але "велике будівництво", це просто золотий клондайк.
показати весь коментар
05.06.2022 17:59 Відповісти
"Красти на поставках зброї, продовольства та відбудові домівок нам не дадуть контролери від Госдепа, а от на дорогах ми знаємо як це зробити." - подумали зеригі.
показати весь коментар
05.06.2022 18:03 Відповісти
Дмитро Чекалкин

1 год ·

Olena telegram:

Все так, спрощено, але влучно:

"Прокричав "Свинарчук" - отримав російську ракету на голову"

"Чи варто саме зараз пояснювати причинно-наслідковий зв'язок між справою Свинарчуків, які таємно викупали клістрони для РЛС в Росії, (бо більше їх купити ніде, техніка радянська) і наявністю чи відсутністю ППО в певних містах, які зараз обстрілюють?

А перепис номерів клістронів, який вчинило ДБР чи хто там, ледь зелені прийшли до влади. Ще й здали тих контрагентів, які ті клістрони нам знімали з російських станцій. Тобто більше нам їх ніхто, знаючи це, не скрутить.

Отак, спрощуючи, прокричав в інтернеті: "Свинарчук!" - на крик прилетіла ракета. І попала не в Бігуса, а в твоє місто без ППО.

Бо за ППО Києва хтось заплатив до цих "розслідувань".

Мабуть і зараз не зрозуміють. Але пояснювати треба.

Ganna Golubchyk:

Їм не доходить ні через факти, ні через російські ракети…

Iryna Ventova:

Я прочитала новину про одкровення президента України, Людини року за версією журналу Time в інтерв'ю нілерландському ЗМІ. І не повірила своїм очам. Людина спокійно визнає злочин проти власного народу. Визнає свою вину і відповідальність за смерті українців і втрати матеріальних цінностей. І вважає свої дії правильними.

За рік до війни вони знали і були попереджені. За довбаних 12 місяців. Щось було зроблено для захисту населення і підвищення обороноздатності України?

- Нє, будували дороги і флагштоки, садили мільярд дерев, влаштовували хороводи з Порошенком.

Закупити броніки і каски? Може аптечки? А може замовили Стугни чи Нєптуни?

- Нє, нам армія не треба, нам дороги давайте.

А коли Залужного призначено було? Восени 2021. А закон про ТРО коли прийняли? За місяць до війни.

Що вони евакуювали на Захід країни? Архіви Генпрокуратури, ДБР та СБУ. А не національні цінності з музеїв, колекцію зразків рослин з Харкова чи оборонні виробництва (привіт КБ Луч). «Мрію» не перегнали за кордон.

А ця епопея з 50-тю млрд грн для ЗСУ, яку вичавлювала опозиція з зелених «державників»?

Нічого. Нічогісінько для спасіння простого українця. НІЧОГО. Zero.

Ось цитата:

Зеленський:

«Шлях, який пропонували нам - бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. І це треба було робити за рік до вторгнення. Я вважаю, що був неправильний. Тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Усе це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету і економіці ( !!!)… Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде (!!!!), а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики...»

- Нице цинічне НІЩО, а не президент. Обміняли життя українців на економіку. Кров на гроші. Такий собі обмін… Диявольський .

Жодній нації так дорого не обійшовся дешевий серіал.

Жодній країні так дорого не обійшлися дороги…

Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче бути знищеним.

Лесь Подерв'янський.2019 рік.

Привид Ворзеля:

Панове виборці Зеленського, у мене до вас питання - а що сталося з військовою частиною А0229?

Чи не на часі?

"На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.

Розформована указом Зеленського. I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений…"

Фіни перед війною з московитами побудували оборонну лінію Маннергейма, - Зеля побудував дороги для московських танків!

КРИМський УКР:

Мешканці Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Харкова, Півдня були приречені того дня, коли президентом нашої країни став Зеленський.

Цікаво, чи розуміють вони зараз це?

Mykola Sakhno:

Якийсь дивний підхід - винних будемо шукати після війни. А якщо вони не просто винні, а шпигуни.

Давайте ловити шпигунів після війни. Так тупо…

Відповідальних треба шукати вже зараз, інакше вони ще стільки біди нароблять.
показати весь коментар
05.06.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2022 18:40 Відповісти
Для зеленопузих дороги-це вічна "золота жила".
показати весь коментар
05.06.2022 18:14 Відповісти
Это, включая откаты?
показати весь коментар
05.06.2022 18:16 Відповісти
Серіал медіагроуп 95 кварталу представляє новий серіал "Велике крадівництво 2", за підтримкою команди Президента, Коломойського, Ермака и др. внетендерних переможців.
показати весь коментар
05.06.2022 18:16 Відповісти
Дороги відновити можна. а от вбитих людей ні...
показати весь коментар
05.06.2022 18:18 Відповісти
Досить доріг, згоден тільки на ракети...
показати весь коментар
05.06.2022 18:20 Відповісти
Прочитал заглавие и подумал что там хочет 900 миллиардов евро. Даже удивился, дороги из платины будет?
показати весь коментар
05.06.2022 18:27 Відповісти
для зелених слово "асфальт" звучить так же солодко, як для даїшника "фура"))))
показати весь коментар
05.06.2022 18:32 Відповісти
Не проблема, Безумна з Д'єрмаком "відбудують"!
показати весь коментар
05.06.2022 18:48 Відповісти
Дороги - любима тема зелі...
показати весь коментар
05.06.2022 18:49 Відповісти
кому что, а им дороги
показати весь коментар
05.06.2022 19:05 Відповісти
Ну про патронный завод и речи быть не может.Он ведь будет дороже стоить чем дороги.
показати весь коментар
05.06.2022 19:11 Відповісти
Везет зеленым уродам! Не успели первое Велике крадивництво закончить, а уже следующее нужно начинать. Американцы за год предупреждали - путлер нападет, Зеленский признался - знал. Но дороги строили... кому война, а кому бабло...
показати весь коментар
05.06.2022 19:11 Відповісти
Клондайк для оп
показати весь коментар
05.06.2022 19:13 Відповісти
нифиговые расчеты. тут уже не 3 лярда зелени... есть простор для откатов....
показати весь коментар
05.06.2022 19:46 Відповісти
Восстановление дорог надо делать при другом президенте, иначе не будет ни дорог, ни денег.
Кстати, а почему никто не говорит, сколько денег нужно будет для восстановления и развития армии, для ее перевооружения?
показати весь коментар
05.06.2022 19:59 Відповісти
гройсман земленський коломойський і безугла ,найдосвідчені майстри з будівництва доріг.
А ще коля котлета спец.
показати весь коментар
05.06.2022 20:32 Відповісти
Да,дороги и дураки.Зачем плагиатом занимаетесь-это не наше.Останавитесь.
показати весь коментар
05.06.2022 20:40 Відповісти
Ніяк не зрозумію, наскільки можна себе не поважати, щоб вибрати це зелені гівно, яке викидало вульгарні відосики із вбиральні???? Хто вибрав цю почвару поясніть. Воно ж насміхалося з дурнів і під час війни ця насмішка виглядає знущанням, яке коштує життів десятків тисяч! ****, хто віддав за нього свій голос! І ти винен в цій війні!!!
показати весь коментар
05.06.2022 21:07 Відповісти
Опять двадцать пять ! Думают мы забыли как они на армию бабло не давали , потому что иначе не смогли бы делать дороги , а это для них плохо! Суки , помогли дороги в войне???
показати весь коментар
05.06.2022 21:19 Відповісти
41 мільйон гривень за кілометр. Майже європейська ціна плюс вісотків 10-15. Мабуть на " відкат".
Все дно дешевше, ніж раніше за Великого будівництва. Значно дешевше.....
показати весь коментар
05.06.2022 21:33 Відповісти
Даєш нове Велтке Крадівництво.
І цифру собі замутили гарну - 900 млрд.
Це ж тепер і в Оман літати не треба
показати весь коментар
05.06.2022 22:43 Відповісти
Млять-900 мільярдів в армію і дороги будували б раби з расєї.
показати весь коментар
05.06.2022 23:39 Відповісти
О! Первая смета увидела свет!
Теперь ей расти и расти.
Я, если что, не имею ввиду увеличение масштабов разрушений.
показати весь коментар
06.06.2022 06:29 Відповісти
 
 