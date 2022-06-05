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На матч з Вельсом можна придбати віртуальні благодійні квитки - гроші підуть на відбудову України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

5 червня відбудеться останній кваліфікаційний матч плей-оф перед фінальною стадією турніру, в якому українська команда протистоятиме збірній Уельсу. Як і перед поєдинком проти Шотландії, у продаж знову надійшли віртуальні квитки для тих, хто готовий підтримати збірну та Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На матч з Вельсом можна придбати віртуальні благодійні квитки - гроші підуть на відбудову України 01

Зібрані кошти традиційно будуть перераховані через платформу UNITED24 на один із напрямів допомоги — відбудову України. Ціновий діапазон, категорії благодійних квитків, а також бонуси, які вони гарантують, не змінилися.

Кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає його унікальну віртуальну копію, а також лист із подякою від одного з гравців. Найбільш прихильні благодійники знову зможуть виграти футболку гравця збірної з автографом.

Придбати віртуальні квитки та дізнатись про категорії та бонуси докладніше можна тут: https://kardiff.ticketsbox.com/ua/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html

Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox.

Нагадаємо, що на попередній матч між Шотландією та Україною, який національна команда виграла з рахунком 3:1, менш ніж за 40 годин було продано квитків на суму 415 000 грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірна України обіграла на виїзді Шотландію і вийшла у фінал плейофф відбору на ЧС-2022, де зустрінеться з Вельсом. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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по другому не будит .
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05.06.2022 18:07 Відповісти
у нас есть волонтерское движение уже 8 лет, но при этом государство ни при шоколадном барыге, ни при зебобе не смогло реализовать единую электронную площадку для волонтеров, где эти люди могли бы пройти апрув личности, деятельности и банковского счета .... очередной зашквар государственного управления ... вокруг одни бездари ...

... вследствие чего тут на цензоре каждые три для всплывают охеренные новости что очередной "волонтер" заработал на гуманитарке несколько дясятков лямов перед тем как его споймали ... и это только тех кого споймали ... а скольких не споймали ...сотни или даже тысячи?
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05.06.2022 17:41 Відповісти
вони там всі корумповані поголовно, вони ще будуть перевіряти когось?))
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05.06.2022 18:27 Відповісти
ох блэат ... уровень "безграмотности" наших люди под стать политикам, каких они выбирают

ну, во первых, не все до одного чиновники коррумпированные, это раз ...

... а во-вторых ... нужно перенимать западный подход, к которому додумались еще, внимание, в Римской Республике, и практикуют поныне в Западной Европе - формирование коллегий ...

... то есть создается ассоциация волонтеров, которая сама определяет правила и порядок приема в свои ряды, посредством сертификации ... а государство, со своей стороны, должно обеспечить электронную площадку и законодательно-правое сопровождение этой асоциации
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05.06.2022 18:44 Відповісти
"Рога и копыта" чи шо?
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05.06.2022 17:48 Відповісти
Бутусову і Цензору довіряю, тому замовив.
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05.06.2022 18:13 Відповісти
"Всі зібрані кошти будуть перераховані на фандрейзингову платформу UNITED24, що є частиною глобальної ініціативи Президента України Володимира Зеленського, для відновлення інфраструктури наших міст."

----------------

виходить, що з половину цих грошей підуть в кармани чиновників?))))
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05.06.2022 18:29 Відповісти
Саме так.

Якщо половину - то це ще добре..
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05.06.2022 19:12 Відповісти
Где можно в инете онлайн бесплатно матч посмотреть, дайте пожалуйста ссылку.
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05.06.2022 19:42 Відповісти
безоплатно, ходи на порносайти.
У нас, тільки бенямарафон із Люською Защокою та Моісейчукча, що підра *** нам вартість згешефтілого борщу.
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05.06.2022 19:53 Відповісти
Нашел, правда только комментирует на иностранном языке, та хоть так.
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05.06.2022 20:12 Відповісти
 
 