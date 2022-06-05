На матч з Вельсом можна придбати віртуальні благодійні квитки - гроші підуть на відбудову України

5 червня відбудеться останній кваліфікаційний матч плей-оф перед фінальною стадією турніру, в якому українська команда протистоятиме збірній Уельсу. Як і перед поєдинком проти Шотландії, у продаж знову надійшли віртуальні квитки для тих, хто готовий підтримати збірну та Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зібрані кошти традиційно будуть перераховані через платформу UNITED24 на один із напрямів допомоги — відбудову України. Ціновий діапазон, категорії благодійних квитків, а також бонуси, які вони гарантують, не змінилися.

Кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає його унікальну віртуальну копію, а також лист із подякою від одного з гравців. Найбільш прихильні благодійники знову зможуть виграти футболку гравця збірної з автографом.

Придбати віртуальні квитки та дізнатись про категорії та бонуси докладніше можна тут: https://kardiff.ticketsbox.com/ua/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html

Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox.

Нагадаємо, що на попередній матч між Шотландією та Україною, який національна команда виграла з рахунком 3:1, менш ніж за 40 годин було продано квитків на суму 415 000 грн.

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