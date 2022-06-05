На матч з Вельсом можна придбати віртуальні благодійні квитки - гроші підуть на відбудову України
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
5 червня відбудеться останній кваліфікаційний матч плей-оф перед фінальною стадією турніру, в якому українська команда протистоятиме збірній Уельсу. Як і перед поєдинком проти Шотландії, у продаж знову надійшли віртуальні квитки для тих, хто готовий підтримати збірну та Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зібрані кошти традиційно будуть перераховані через платформу UNITED24 на один із напрямів допомоги — відбудову України. Ціновий діапазон, категорії благодійних квитків, а також бонуси, які вони гарантують, не змінилися.
Кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає його унікальну віртуальну копію, а також лист із подякою від одного з гравців. Найбільш прихильні благодійники знову зможуть виграти футболку гравця збірної з автографом.
Придбати віртуальні квитки та дізнатись про категорії та бонуси докладніше можна тут: https://kardiff.ticketsbox.com/ua/event/uels-ukrayina-virtualnij-kvitok.html
Організаторами збору виступили компанія VBET Ukraine, Українська асоціація футболу та білетний сервіс TicketBox.
Нагадаємо, що на попередній матч між Шотландією та Україною, який національна команда виграла з рахунком 3:1, менш ніж за 40 годин було продано квитків на суму 415 000 грн.
Будь ласка, зачекайте...
... вследствие чего тут на цензоре каждые три для всплывают охеренные новости что очередной "волонтер" заработал на гуманитарке несколько дясятков лямов перед тем как его споймали ... и это только тех кого споймали ... а скольких не споймали ...сотни или даже тысячи?
безграмотности" наших люди под стать политикам, каких они выбирают
ну, во первых, не все до одного чиновники коррумпированные, это раз ...
... а во-вторых ... нужно перенимать западный подход, к которому додумались еще, внимание, в Римской Республике, и практикуют поныне в Западной Европе - формирование коллегий ...
... то есть создается ассоциация волонтеров, которая сама определяет правила и порядок приема в свои ряды, посредством сертификации ... а государство, со своей стороны, должно обеспечить электронную площадку и законодательно-правое сопровождение этой асоциации
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виходить, що з половину цих грошей підуть в кармани чиновників?))))
Якщо половину - то це ще добре..
У нас, тільки бенямарафон із Люською Защокою та Моісейчукча, що підра *** нам вартість згешефтілого борщу.