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Посол у Берліні Мельник поскаржився на відсутність комунікації з Бербок - не було зустрічі з початку війни з Росією
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністр закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди", - зазначив Мельник.
Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.
Топ коментарі
+40 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар05.06.2022 19:16
+35 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар05.06.2022 19:13
+25 Чайка Київ
показати весь коментар05.06.2022 19:19
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Будь ласка, зачекайте...
Ну, а Мельник вимушений озвучувати те, що йому диктують з Банкової...
Так, допомогло: анексії Криму, мінському договорняку, добудові північного потоку тощо... 🤭
Он пусть сначала в Зимбабвэ попробует встречу получить.
Одними видосиками и визгами ты никого не удивишь.
План визжать,оскорблять и привлекать внимание не сработал.
Зебилье привыкло ныть, брехать и требовать, но это не работает.
профнепригодный посол. с логикой совсем беда.
хотя.. может именно этого посол мельник и добивается. тогда он вполне может стать следующим министром иностранных дел.
просто он там уже всех утомил.
po povodu LV - pustj schitajut hotj 20tovo sorta. pljevatj mne na nih.
Дипломатам платят, чтобы отношения улучшались.
Дещо про "Zелену дипломатію".
З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.
Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
победа Украины ( при поддержке англосаксов) -это ослабление роли Германии и Франции в Европе, откат "россии" на восток и создание в уже обозримом будущем "санитарного кордона" между Москвой и Берлином в виде Междуморья от Балтики до Босфора
тогда все поставки сырья из РФ в Западную Европу будут контролироваться Лондоном
так что впереди много интересного, и не нужно концентрироваться на персоне Мельника