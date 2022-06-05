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Новини Війна в Україні
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Мельник Андрій (224) Анналена Бербок (326)

Посол у Берліні Мельник поскаржився на відсутність комунікації з Бербок - не було зустрічі з початку війни з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністр закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди", - зазначив Мельник.

Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольцу бракує лідерства та сміливості, - посол Мельник

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Може треба менше хамити? Нє?
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05.06.2022 19:16
+35
Может дело в Мельнике?
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05.06.2022 19:13
+25
Сробуйте сказати "будь ласка". Впевнена, допоможе.
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05.06.2022 19:19
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вона й так знає все що треба,прощо їй з тобо розмовляти,німці до 24.02 теж не сильно бачили комунікації з тобою.та й після це важко назвати комунікацією...
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05.06.2022 19:13 Відповісти
Мельник тебе нужно было больше слушать своего дЕрмака и срать на немецких представителей по -больше - депил пля..
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05.06.2022 21:51 Відповісти
Может дело в Мельнике?
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05.06.2022 19:13 Відповісти
Да. Вернее в его манере общения.
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05.06.2022 19:24 Відповісти
і все ж таки справа в Zе, ІМНО. На Zе німці відгратися не можуть - тому перепадає Мельнику.
Ну, а Мельник вимушений озвучувати те, що йому диктують з Банкової...
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05.06.2022 19:57 Відповісти
Я так бачу, більшість коментаторів, стурбовані, або ж, озабочені, манерами поведінки, а не війною в Україні, і ********* поведінкою Германії, підарасти вИ толерантні.
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06.06.2022 07:41 Відповісти
Може треба менше хамити? Нє?
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05.06.2022 19:16 Відповісти
для этого нужны дипломаты у власти, а не игроки
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05.06.2022 19:20 Відповісти
Он смотрит на манеры Боневтика. Но если того еще терпят из-за ситуации с агрессией *****, то сошек помельче никто терпеть не будет.
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05.06.2022 19:27 Відповісти
Йому сказали, що всі презеденти і він тоже. А це вам не тойво, не посол якийсь, ето жеж очєнь і очєнь важно, єжєлі человєк нє такой как усє.
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05.06.2022 19:45 Відповісти
Просто не хоче, що б ти і ії образив!
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05.06.2022 19:17 Відповісти
Пізно ,вона вже в полі зору цього хамла
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05.06.2022 20:15 Відповісти
Сробуйте сказати "будь ласка". Впевнена, допоможе.
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05.06.2022 19:19 Відповісти
Воно таке саме, як лавров- спершу насере всім,потім прихильників і кмунікацій шукає. Який наш найвеличнішшший, то й собі подібних а ля дипломатів у світ засилає. Потім плаче, як покритка....
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05.06.2022 19:25 Відповісти
П'ять років казали "будь ласка" дуже допомогло?
Так, допомогло: анексії Криму, мінському договорняку, добудові північного потоку тощо... 🤭
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06.06.2022 03:34 Відповісти
Друже, даремно, я бачу тут більшість коментаторів з гейропейською телерантністю, і їм байдуже що їм три місяці бургер водять по губах, обіцянками про зброю, і те що ці уроди здали Україну ***** на початку вторгнення.....
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06.06.2022 07:50 Відповісти
узнала, кто друзья мельника в оп-е и вычеркнула.
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05.06.2022 19:19 Відповісти
Хто?
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05.06.2022 19:31 Відповісти
Мельник, забий на Анналену болт.
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05.06.2022 19:25 Відповісти
Может к колбасе нужно еще и пиво?
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05.06.2022 19:26 Відповісти
А кто он такой что с ним Германия разговаривать должна,мания величия?
Он пусть сначала в Зимбабвэ попробует встречу получить.
Одними видосиками и визгами ты никого не удивишь.
План визжать,оскорблять и привлекать внимание не сработал.
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05.06.2022 19:28 Відповісти
Лідер світу вирішив, що світ буде крутитися навколо України вічно і можна поводити себе як із своєю ОПою. Це може швидко закінчитися, у кожної країни є свої інтереси. Коли газ подорожчає в Германії, буде як в Україні в 2019р. - виберуть того, хто більше наобіцяє.
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05.06.2022 19:30 Відповісти
ну, ливерной колбасой ее обзави, шансы вырастут...
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05.06.2022 19:30 Відповісти
посмотри комментарии после lebenwurst поймёшь. Зеленский посылает президента, а ты канцлера. Уровень дипломатии ниже плинтуса. Менять Мельника надо, никакой. Большие проблемы в консульствах. Не хватает людей, особенно сейчас
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05.06.2022 19:33 Відповісти
у вас в германии забыли спросить, что на делать.
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06.06.2022 00:46 Відповісти
esho by.....pahami esho debil.
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05.06.2022 19:35 Відповісти
Німецька "ліверна ковбаса" ковбаса ,завжди віддає смородом рашистських "портянок"
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05.06.2022 19:36 Відповісти
а причем здесь румыния??
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06.06.2022 00:47 Відповісти
То что от нас по сути многие отвернулись это ваша заслуга. спикер парламента Венгрии о зеленском. «Сколько бы я ни наблюдал за событиями мировой политики <...>, не могу вспомнить, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи и попавшей в беду, осмелился выступать против кого-либо, подобно президенту Зеленскому, который выступил с критикой не только Венгрии, но и канцлера Германии. Обычно те, кому нужна помощь, склонны просить вежливо, конечно, бывает упрямо и настойчиво, но всегда просят. Никогда не требуют и уж точно не угрожают. Угрожают врагам. А тем, кого хотят заполучить в друзья, обычно не угрожают», - сказал он.
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05.06.2022 19:46 Відповісти
tak ta tak....toko vot ne iovbikam ob etom tryndetj ili ukazivatj
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05.06.2022 19:49 Відповісти
белорусов мы уже наказали с Ryanair, теперь венгры всё блокируют в ЕС. Можно их послать конечно, только эффекта ноль
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05.06.2022 21:20 Відповісти
вы совсем е*нулись этого скота цитировать?????
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05.06.2022 22:20 Відповісти
Он, конечно, скот, но здесь прав на 100%!
Зебилье привыкло ныть, брехать и требовать, но это не работает.
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05.06.2022 23:34 Відповісти
Да всем понятно что немчура только на словах за Украину, а на деле только спят и видят что бы вернуть всё в зад.
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05.06.2022 19:50 Відповісти
Німці зовсім не хочуть стосунки з *********** повернути "взад"! Вони прагнуть змінити їх на такі які відповідають ******** реаліям. І тут ********* повнинен займати інтелектположення відповідно до рівня життя народу та його інтелектуальним і відповідно економічним досягненнім. Хвіст не може крутити собакою.
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05.06.2022 20:28 Відповісти
сначала выбирается заведомо контрпродуктивный путь хамить людям, с которыми тебе необходимо работать. затем, когда тебя стали игнорировать, начинаем жаловаться о том, что невозможно выполнять свою работу.

профнепригодный посол. с логикой совсем беда.

хотя.. может именно этого посол мельник и добивается. тогда он вполне может стать следующим министром иностранных дел.
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05.06.2022 19:50 Відповісти
интересно, что, по его словам, игнорирует его анналена - наверное, один из наиболее проукраинских/анти-российских политиков. к тому же ей он, вроде, персонально не хамил.

просто он там уже всех утомил.
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05.06.2022 20:00 Відповісти
Хай ще когось обгавкає. Тоді буде зустріч. На вручення Персони нон грата. Взагалі після такого хамовитого висловлювання справжня дипломатія звільняє посла. Але тут "віце-презедент" давав доручення на створення дип. скандалу. Тому медалька на підході, а не покарання.
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05.06.2022 19:51 Відповісти
Треба було Мельнику робити більше хамських заяв - це як раз те, чим має займатися професійний дипломат!
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05.06.2022 19:53 Відповісти
Сциклива німчура, більше нічого...
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05.06.2022 19:57 Відповісти
Все багато простіше: нас як вважали країною другого сорту, так і вважають. Там навіть нашого президента за дурника тримають...
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05.06.2022 20:00 Відповісти
interesno....s chevo by eto ?
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05.06.2022 20:05 Відповісти
та они и латвию считают 2ым сортом....с чего бы это??
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05.06.2022 22:22 Відповісти
ja pro "...президента за дурника тримають..."

po povodu LV - pustj schitajut hotj 20tovo sorta. pljevatj mne na nih.
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06.06.2022 08:49 Відповісти
************, тупорылый попугай ?
Дипломатам платят, чтобы отношения улучшались.
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05.06.2022 20:07 Відповісти
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05.06.2022 20:12 Відповісти
А ты ее как нибудь обзови
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05.06.2022 20:13 Відповісти
Она брезгует...
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05.06.2022 20:13 Відповісти
Просто для предметного розуміння не вистачає парочки Точки-У по Берліну і Мюнхену.
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05.06.2022 20:14 Відповісти
Гадити треба менше по вказівці Єрмака, свиня.
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05.06.2022 20:17 Відповісти
Може тоді дійшло-б?
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05.06.2022 20:17 Відповісти
Научись говорить,что больше некого поставить.
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05.06.2022 20:37 Відповісти
Зелені дебіли ніяк не можуть усвідомити що постійна нахабна хуцпа в міжнардній політиці не проходить. Навіть оте одеське "наглость - второе счастьє" "непропихуєме"! Це засоби одноразового використання після яких опоненти відчувають себе знеціненими і "юзнутими"...
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05.06.2022 20:37 Відповісти
А чего хочет Мельник, Ермак и Зеленский? Это браццы-кролики, не в шапито на пианине причинным местом играть и Ющенко хамить. В цивилизованних странах можешь хамить, но в приличные дома после этого не пустят. Дожили до седых усов, а остались прыщавыми гыгыкалами с задних парт.
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05.06.2022 20:56 Відповісти
дипломаты от зелени. один в Лондоне вякал и другой в Берлине насрал. зеленые пацюки.
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05.06.2022 22:20 Відповісти
На фронт,однозначно!
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05.06.2022 22:54 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Дещо про "Zелену дипломатію".

З Німеччиною Зеленський та наша дипломатія регулярно сваряться публічно. Потім жаліємося на пасивну позицію та затримки озброєння (хоча зараз є надія, але її ще можна перебити).
З Францією Зеленський теж підпаскудив стосунки, коли розкритикував президента Франції в італійській пресі (треба розуміти старі конфлікти, щоб оцінити "вишуканість образи) за ті переговори, про які він сам його ж і просив.
Туреччину в нас прийнято завжди хвалити, хоча є й проблеми (купівля краденого зерна), але Зеленський зумів розкритикувати президента Ердогана в грецькій пресі - це десь те саме (для начоності), як облаяти президента Азербайджану в єреванських виданнях, а потім чекати допомоги, Азербайджан також ображений на Zе за критичні заяви.
...
Польщу, Литву й Латвію ми виключно хвалимо й дякуємо. Але...
Zеленський поза чергою й процедурою надав українське громадянство Нєвзорову, що є гучним ляпасом обом державам.
А зараз партія слуг Zеленського стала членом Європейської Ліберальної партії ALDE, яка є затятим ворогом польської влади та веде в ЄС незмінну антипольську політику. В Польщі це вже відмітили.

Цікаво, а проти США чи Британії ризикнуть здійснити відкритий демарш, чи обмежаться дрібними падлянками.
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05.06.2022 23:36 Відповісти
Мельник не трать свои нервы,бо там больше половины политикума Германии и Франции повязаны с росийским теневым бизнесом. ***** знал как повязать их с собой.
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06.06.2022 02:28 Відповісти
Мельник не трать свои нервы,бо там больше половины политикума Германии и Франции повязаны с росийским теневым бизнесом. ***** знал как повязать их с собой.😁
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06.06.2022 02:29 Відповісти
По правді, німаки самі собі "на уме", але для цього і існує дипломатія. Так працюйте ...вашу мать, дипломати...І ви посли держави Україна, а не посли зе і де.
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06.06.2022 06:13 Відповісти
Мельнику на себе треба подивитися. Він не дипломат, він шоумен. Він шкодить Україні. Всі ці його висловлювання нагадують цирк чи концерт на замовлення і можуть тішити лише тих, хто нічого не розуміє.
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06.06.2022 07:41 Відповісти
дело не в Мельнике, Бербок или Шольце - дело в том, что Германия и Франция БОЯТСЯ победы Украины в конфликте с РФ, что фактически станет победой Британии и её марионетки США
победа Украины ( при поддержке англосаксов) -это ослабление роли Германии и Франции в Европе, откат "россии" на восток и создание в уже обозримом будущем "санитарного кордона" между Москвой и Берлином в виде Междуморья от Балтики до Босфора
тогда все поставки сырья из РФ в Западную Европу будут контролироваться Лондоном
так что впереди много интересного, и не нужно концентрироваться на персоне Мельника
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06.06.2022 11:22 Відповісти
 
 