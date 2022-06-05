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Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,харків

Повну відповідальність за брак зерна на міжнародному ринку та пов’язані з цим загрози для глобальної продовольчої безпеки несе Росія, яка розв’язала неспровоковану війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в неділю у Tвіттері написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Не можна допускати загарбницьких війн. Санкції ЄС спрямовані проти спроможності Росії продовжувати цю війну. Вони не націлені проти пшениці. Сільськогосподарська продукція та її транспортування повністю виключені з санкцій. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, такого як кукурудза та пшениця, які зараз заблоковані в Україні, яка є одним із основних світових їх виробників", - сказано в повідомленні.

Боррель наголосив, що саме Росія "несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, і замість того, щоб припинити свою агресію, активно намагається перекласти відповідальність за продовольчу кризу на міжнародні санкції. Це дезінформація".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель

"ЄС і надалі демонструватиме свою повну солідарність із країнами по всьому світу в подоланні наслідків війни. Президенту Путіну потрібно припинити війну проти України. Треба відновити територіальну цілісність України. Це в інтересах всього міжнародного співтовариства. Ми стоїмо разом з Україною", - підкреслив Боррель.

Також читайте: Якщо Росія не зніме блокаду портів, світові загрожує голод, - міністр інфраструктури Кубраков
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А российский солдат несет унитаз или стиральную машинку.
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05.06.2022 20:45 Відповісти
Це ті, кому пощастило.
Бо дуже багато, вже нічого і ніколи не понесуть.
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05.06.2022 20:48 Відповісти
похудати-це корисно для фігури...
і пофігу ваших барелей і борелей
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05.06.2022 20:47 Відповісти
росії голодомор створити легко як і війну
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05.06.2022 20:55 Відповісти
Проблема дефіциту зерна (як і нафти), мяко кажучи, дещо перебільшена. Україна забезпечує 10% ринку. З цих 10% кацапи поцупили мізер а заблокували лише частину. Війна таки впливає на логістику продовольства але на ринку є дуже багато зацікавлених трейдерів і вони таки щось "викрутять" і як завжди бідні стануть ще біднішими а багаті ще багатшими.
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05.06.2022 21:00 Відповісти
Не знаю як кого, але мене ці ООНівські словеса "стурбованість", "буде нести відповідальність" і т.д. просто приводять в лють.
Та клала раша з високої гори на ваші стурбованості!
Росія розуміє тільки кулаком по пиці. А вся ця західна шушера, хоче з лексиконом закритого ліцею говорити з бидлом.
Сміх крізь сльози.
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05.06.2022 21:03 Відповісти
без паники ! пуйло импртозаместит зерно консервой 200 из своих руцких унтерменшей !
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05.06.2022 21:44 Відповісти
а цей чинуша інколи озвучує розумні думки.
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05.06.2022 22:30 Відповісти
 
 