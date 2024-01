Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, - Боррель

Повну відповідальність за брак зерна на міжнародному ринку та пов’язані з цим загрози для глобальної продовольчої безпеки несе Росія, яка розв’язала неспровоковану війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в неділю у Tвіттері написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Не можна допускати загарбницьких війн. Санкції ЄС спрямовані проти спроможності Росії продовжувати цю війну. Вони не націлені проти пшениці. Сільськогосподарська продукція та її транспортування повністю виключені з санкцій. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, такого як кукурудза та пшениця, які зараз заблоковані в Україні, яка є одним із основних світових їх виробників", - сказано в повідомленні.

Боррель наголосив, що саме Росія "несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, і замість того, щоб припинити свою агресію, активно намагається перекласти відповідальність за продовольчу кризу на міжнародні санкції. Це дезінформація".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін проводить політику, спрямовану на знищення запасів зерна, щоб спровокувати глобальний голод, - Боррель

"ЄС і надалі демонструватиме свою повну солідарність із країнами по всьому світу в подоланні наслідків війни. Президенту Путіну потрібно припинити війну проти України. Треба відновити територіальну цілісність України. Це в інтересах всього міжнародного співтовариства. Ми стоїмо разом з Україною", - підкреслив Боррель.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8