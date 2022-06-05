"Горіть у пеклі, срані орки!", - реакція коментатора матчу Вацка на кібератаку сервісу, який транслює гру Україна - Уельс. ВIДЕО

Коментатор футбольного матчу Україна-Вельс у плей-офф за вихід до фінальної частитг Чемпіонату світу 2022 року Віктор Вацко емоційно відреагував на кібератаку сервісу ollTV, який транслює цю гру

Про це повідомляють соцмережі.