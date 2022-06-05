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"Горіть у пеклі, срані орки!", - реакція коментатора матчу Вацка на кібератаку сервісу, який транслює гру Україна - Уельс. ВIДЕО
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Коментатор футбольного матчу Україна-Вельс у плей-офф за вихід до фінальної частитг Чемпіонату світу 2022 року Віктор Вацко емоційно відреагував на кібератаку сервісу ollTV, який транслює цю гру
Про це повідомляють соцмережі.
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показати весь коментар05.06.2022 20:56
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Дуже влучна назва для рашистів.
Сразу -2 птички у русни. Хороший день😏
Звісно, більшість гравців без ігрової практики через війну, теж вплинуло...
Єдине, що не розумію - чому тренер не зробив хоч би мінімальну ротацію, щоб трохи освіжити склад ?! Мудрик в старті напрошувався...