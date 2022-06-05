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Збірна України по футболу програє Вельсу та не потрапляє на чемпіонат світу 2022 року

Новини Цензор.НЕТ Спорт

футбол

Збірна України з командою Уельсу 5 червня визначали останнього учасника ЧС-2022 від Європи. Українці програли з мінімальним рахунком 1-0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 34 хвилині Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
На Запоріжжі збили ворожий літак. та прийшла звістка від знайомих війскових що Северодонецьк повністью звільнено!Слава Україні! Героям нашим Слава!
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05.06.2022 21:02
+55
Хлопці гідно грали.
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05.06.2022 21:04
+48
Так! Нам не соромно за наших хлопців!!!
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05.06.2022 21:03
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На Запоріжжі збили ворожий літак. та прийшла звістка від знайомих війскових що Северодонецьк повністью звільнено!Слава Україні! Героям нашим Слава!
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05.06.2022 21:02 Відповісти
Відео падаючої Сушки під Запоріжжям https://t.me/operativnoZSU/27470
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05.06.2022 21:08 Відповісти
Дать всем по калашу и пусть воюют. Раз мужиков не выпускают с Украины. Все в одной лодке!!!
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05.06.2022 21:38 Відповісти
Особенно динамовский товарищам. у всех звания ВСУ. ну так давайте. как грил мудак МС ПАПА "Вова, **** их *****" и зечмо пиарилось вчера на этом. давайте, ресче, ну а что? особенно Сидорчук
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05.06.2022 21:41 Відповісти
Когда гавно у руля то и в футболе не добре...
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05.06.2022 21:43 Відповісти
Такого довбойоба не було і не буде... *****...
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05.06.2022 21:44 Відповісти
А хіба в динамівців не =ментовські= звання ?
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06.06.2022 03:18 Відповісти
як це по-совєцкі.
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05.06.2022 22:21 Відповісти
Про Сіверськодонецьк - правда ?
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06.06.2022 03:17 Відповісти
Дуже шкода.Але Україна обов'язково переможе расєю в цій війні...
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05.06.2022 21:03 Відповісти
Так! Нам не соромно за наших хлопців!!!
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05.06.2022 21:03 Відповісти
Хлопці гідно грали.
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05.06.2022 21:04 Відповісти
Молодці. Дуже достойно
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05.06.2022 21:04 Відповісти
Слава Україні! Дякуємо за футбол!
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05.06.2022 21:06 Відповісти
Уберите свинособаку с картинки. Вы чё?
А играли хорошо. Но так бывает...
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05.06.2022 21:06 Відповісти
Модер а зачем на фото, русский ***** дзюба?
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05.06.2022 21:06 Відповісти
Я можу мимохідь образити багатьох людей - шанувальників футболу, але скажу - як би це (поразка в футболі) було самим великим горем України, я б радувався.
Але це - просто епізод. Виграли, програли...
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05.06.2022 21:06 Відповісти
Ага. Главная особенность футбола в том, что новый матч никак не зависит от прошлых игр. В этом его прелесть. Всегда можно написать новую историю с нуля. Реальность не такая.
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05.06.2022 21:10 Відповісти
Ну как сказать, ЧМ раз в 4 года... для того же Ярмоленко это маленькая драма - лучший игрок сборной последнего десятилетия по сути стал виновником проигрыша и фактически потерял шансы когда-либо на него попасть. Также и для болельщиков, до очередного такого праздника спорта многие могут просто не дожить.
По сравнению с войной, это конечно все мелочи. Но все равно, очень и очень обидно - каждый успех в любой сфере сейчас очень важен для поднятия духа и воли.
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05.06.2022 23:51 Відповісти
Проиграли футбол - выиграем войну.
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05.06.2022 21:07 Відповісти
Ярмола не расстраивайся, нам сейчас не эта важна победа. Главное рашку победить, а чемпионаты мира еще не раз будут.
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05.06.2022 21:07 Відповісти
Для Ярмоленко це мабуть останній шанс зіграти у фінальній частині ЧС... Вік
Андрій Ярмоленко - єдиний футболіст ЗбУ, которий зіграв на всіх трьох фінальних стадіях ЧЄ, куди вийшли наші. А от з фінальними частинами ЧС не складається
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05.06.2022 21:34 Відповісти
А де буде чемпионат світу 2022 ?
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05.06.2022 21:07 Відповісти
В Катаре зимой. Если бы Украина вышла, то играла бы в группе с США, Англией и Ираном.
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05.06.2022 21:09 Відповісти
2ой раз 4:0 я не переживу.
Поэтому спасибо за Уэльс!
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05.06.2022 22:00 Відповісти
Фактично гратиме одна велика Британія + перси.
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05.06.2022 22:09 Відповісти
Пять дней назад на победе бубочка по пиарился, а на поражении сегодня будет или нет?
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05.06.2022 21:08 Відповісти
Единственный плюс в этом, что наш хрипатый президент не пропиарится в очередной раз. А так верим в ЗСУ.
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05.06.2022 21:08 Відповісти
Катар
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05.06.2022 21:09 Відповісти
Сказалася таки втома. Та й не фарт. Хай то буде подяка бритам за послідовну підтримку України!
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05.06.2022 21:09 Відповісти
не хотів говорити після минулого матчу... але бідоносець, як завжди, зурочив
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05.06.2022 21:11 Відповісти
взагалі то був рівний матч, господарям по-господарськи пофартило більше.
Це - футбол. Він такий
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05.06.2022 21:14 Відповісти
Не був рівний, подивіться на кількість моментів, у наших їх більше в рази... Але так, не фарт!
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05.06.2022 21:18 Відповісти
Вже не раз помічав,що як тільки Вацко починає розповідає,що якась команда не програє стількі то зустрічей,то вона ОБОВ'ЯЗКОВО прогрвала.Так було і сьогодні.На п'ятій хвилині він сказав,що збірна з Петраковим не програвала вісім матчів.Результат - програли.Накаркав.
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05.06.2022 21:14 Відповісти
Так само було у 2008 коли Шахтар програв у додатковий час Севільї 2:3. Динисов звинуватив у всьому бідолагу коментатора та відсторонив від роботи, мовляв накаркав що вже перемогли. Але ж це дебілізм. Невже ви в таке вірите?
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06.06.2022 00:02 Відповісти
хлопці гідно грали, за гру не соромно, зовсім...таке буває
тай ця поразка на футбольному полі у Кардіфі зараз не найбільша печаль. нажаль...
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05.06.2022 21:14 Відповісти
Дождь спутал нам все карты. Мы более техничная команда, а дождь нам очень мешал. Уэльс, вообще, ничего не показал - полностью нулячие. Просто мяч не шёл.
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05.06.2022 21:15 Відповісти
Из объявления: "Xороший хирург, могу помочь плохому танцору."
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06.06.2022 07:17 Відповісти
Давайте только честно: если не проходишь даже Уэльс, то на ЧМ этой команде делать нечего. Я не обвиняю, просто констатирую факт. Да война, да стресс, да не подготовились. Но не прошли.
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05.06.2022 21:15 Відповісти
Уельс по классу уровень наших +-. Играли бы не в дождь, у себя дома, в другое время, то результат мог быть совсем иным. Команды равные. Украина даже чуть лучше, наверное.
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05.06.2022 21:17 Відповісти
Давайте только честно,итальянцы: если не проходишь даже Северную Македонию,то на ЧМ этой команде делать нечего. Просто констатирую факт. Да,объелись макарон с пиццей,да стресс, да не подготовились.Но не прошли...
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05.06.2022 21:20 Відповісти
Уельс сильно піднявся останні роки. Докази - виходи в 1/8 ЧЄ в 2016 та 2020. А як "кімри" орків в 2016 3:0 орків розгромили - просто казка
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05.06.2022 21:36 Відповісти
А Уэльс заслужил ЧМ?
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05.06.2022 22:18 Відповісти
1. Жеребьевка (воля случая) выдала оба стыковых матча на выезде.
2. Половина сборной без должной игровой практики из-за войны и остановки чемпионата.
3. Весь матч ливень, что явно больше мешало более атакующей команде (9 ударов в створ у нас против двух у Уэльса)
4. Невероятное невезение (с другой стороны - везение Бейла) в моменте гола - опять же скользкий мяч просто скользнул по голове вместо того чтобы поменять траекторию.
Все карты сошлись против нашей сборной, но хочу сказать, болея с 1998 года - это самая сильная сборная что у нас была за эти годы и за игру которой не стыдно. Петракова нужно оставлять минимум ещё на цикл.
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06.06.2022 00:00 Відповісти
Покуй,чесно кажучи.
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05.06.2022 21:15 Відповісти
хай пощастить британцям на ЧС а нам у війні з рашизмом
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05.06.2022 21:26 Відповісти
зараз на усіх каналах обсасують був пенальті чи не був..​потрібно з гри забивати а не надіятись на пенальті,Українці грала краще але фарт був на боці Уельсу!!!Все буде Україна,Допомагаєм ЗСУ та йдем до головної нашої перемоги!!!!
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05.06.2022 21:31 Відповісти
А сенс тоді грати, коли за явні фоли у карному пенальті не дають?!
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05.06.2022 21:37 Відповісти
футболисты это долбоебы, которые в жизни ничего не умеют, только бегать за мячиком.
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05.06.2022 21:31 Відповісти
Ну, такой логикой судить, так тьі тоже долбаїб, пишущий по интернетах комментьі, какие остальньіе долбаїби.
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05.06.2022 23:04 Відповісти
видимо ты с логикой не дружишь.
не все, а взрослые мужики, которые в жизни ничего не умеют, кроме бегать за мячиком.
я не зарабатываю комментариями, у меня это отдых, а не работа.
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07.06.2022 22:54 Відповісти
Играли как могли, ничего плохого в адрес пацанов не скажу, судьишка -тварь, валлийцьІ на победу не наиграли, но...
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05.06.2022 21:32 Відповісти
Ярмоленко калека куда оно лезет в сборную? еле ходит и постоянно что-то привозит
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05.06.2022 21:34 Відповісти
петраков трус так и не убрал из состава мажорво пенсионеровв которые провалили игру ярмола яремчук - пользы от них - ноль
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05.06.2022 21:35 Відповісти
уэльс может собой гордиться ... с помощью судьи и везения они победили страну разрушенную войной
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05.06.2022 21:41 Відповісти
По такій грі ще раз заціню систему нба і нхл. Добіса матчів і плейоф до 4 перемог.
Випадковостей на багато менше
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05.06.2022 21:48 Відповісти
Не пощастило.

Гра красива, моментів багато. Валлійский воротар грав на всі сто, захист також добре кидався на наших.

За таку поразку не соромно, хлопці грали красиво, але як іноді буває, хазяївам щастило трохи більше.

Буває. Англія-Уєльс буде заруба файна
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05.06.2022 21:59 Відповісти
Удача переменчива. Не везет в футболе - повезет в войне.
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05.06.2022 22:02 Відповісти
Господи, хіба це проблема. Життя акуалізувало зовсім інши проблеми для України. Врешті решт ми й так перемогли бо весь свт жовто-блакитний. Коли вже геть сумно то шукайте свіжу москальську дохлятину і сум від поразки згвивітриться як роса на сонці.
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05.06.2022 22:06 Відповісти
Дуже прикро, проте це лише гра. Хоча футбол об'єктивно більше ніж гра. Удачі Вельсу! Вболіватиму за них на ЧС.
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05.06.2022 22:12 Відповісти
Ярмоллллллллу на пенсію, дюкую довбню.
За програш. Він 0
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05.06.2022 22:34 Відповісти
За такой проигрыш не стыдно. Играли хорошо. Достойно бились. Повезло Уэльсу.
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05.06.2022 22:48 Відповісти
у дощ наші грати не вміють, вкотре пересвідчуюсь!!
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05.06.2022 23:44 Відповісти
У вас что то во рту застряло?
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05.06.2022 23:57 Відповісти
Дійсно шкода. Пройти такий довгий шлях і в останньому матчі програти. А Ярмоленко з героя перетворився на антигероя. Краще б він не чіпав той м'яч - може і пролетів би мимо. Суддя козел - 100% пенальті не призначив. Навіть повтор не подивився. Я чомусь впевнений що якби хтось із наших так суперника врізав по нозі - то і без WAR все б призначили.
Але то все другорядне. Зараз головна увага на фронт, а чемпіонати ще будуть.
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05.06.2022 23:58 Відповісти
Вболіватимему за гаших американців а якщо їм не потрафить то за Англію✌🏻Англосакси rule the world 👍
дивлюся English Premier League кожного ранку о неділі - це моя утрішня церква 😀
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06.06.2022 02:49 Відповісти
Мене трусило ще з суботи. Дивилася матч з кількома нашими в кафе.
Навіть місцеві дітки вболівали за нас: щойно м'яч опинявся у наших, кричали - shoot.

Прийшло і два валлійці: чемні, підійшли спочатку до нас, потисли руки. Після гри також підійшли: сказали - shit game, we don't deserve it. Я була розстроєна, звичайно, то відповіла, що не impressed грою їхньої збірної.

Я найбільше переживаю за Андрія Ярмоленка, за його психологічний стан. Він не повинен винуватити себе - так буває. Суддя погано судив і підсуджував господарям: і штрафні в нашу сторону, але мінімум - в протилежну, і жовті картки. Пенальті був, але, як пишуть, типу, спеціалісти, - не переконливий. Ага, треба ж ноги було повідбивати.

Якби порушили точно так наші - поставив би і без вар-у.

Цей дуже розхвалений персонаж Бейл так несамовито радів, ніби то він забив гол. Натомість, "геній" не здатен був нормально пробити з дуже вигідної позиції.

Наша збірна зовсім не слабша. Думаю, що втома далася взнаки: виклалися в попередньому матчі і на потужний тиск у цьому сил не було. Але мали хороші нагоди і можливість не раз забити, і здалеку турбували кіпера, і розігруали різні комбінації, старалися. Надійно зіграв їхній воротар.

Бажаю Уельсу не вийти з групи: вони реально не показали нічого цікавого (понтів тільки багато) і вийшли лише завдяки прикрій помилці. При призначеному і забитому пенальті невідомо, як би склалася гра і де б ці грулі були.

А нашій збірній фарту в наступних матчах.
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06.06.2022 03:38 Відповісти
На 40-й минуте можно было назначить пенальти в ворота Уэльса. Судья их пожалел.
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06.06.2022 05:30 Відповісти
За то что Великобритания оказывает такую громадную помощь Украине, наш проигрыш это просто благодарность. Все равно нам ничего бы не светило на ЧМ, а так порадовали ближайшего нашего союзника. Только не надо тут выть что спорт вне политики. Украина поступила мудро.
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06.06.2022 08:19 Відповісти
Что за бред вы несете.
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06.06.2022 12:16 Відповісти
 
 