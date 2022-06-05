Збірна України по футболу програє Вельсу та не потрапляє на чемпіонат світу 2022 року
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Збірна України з командою Уельсу 5 червня визначали останнього учасника ЧС-2022 від Європи. Українці програли з мінімальним рахунком 1-0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На 34 хвилині Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота.
Топ коментарі
+73 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар05.06.2022 21:02
+55 Petrov Viktor
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+48 Старый пионэр
показати весь коментар05.06.2022 21:03
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Будь ласка, зачекайте...
А играли хорошо. Но так бывает...
Але це - просто епізод. Виграли, програли...
По сравнению с войной, это конечно все мелочи. Но все равно, очень и очень обидно - каждый успех в любой сфере сейчас очень важен для поднятия духа и воли.
Андрій Ярмоленко - єдиний футболіст ЗбУ, которий зіграв на всіх трьох фінальних стадіях ЧЄ, куди вийшли наші. А от з фінальними частинами ЧС не складається
Поэтому спасибо за Уэльс!
Це - футбол. Він такий
тай ця поразка на футбольному полі у Кардіфі зараз не найбільша печаль. нажаль...
2. Половина сборной без должной игровой практики из-за войны и остановки чемпионата.
3. Весь матч ливень, что явно больше мешало более атакующей команде (9 ударов в створ у нас против двух у Уэльса)
4. Невероятное невезение (с другой стороны - везение Бейла) в моменте гола - опять же скользкий мяч просто скользнул по голове вместо того чтобы поменять траекторию.
Все карты сошлись против нашей сборной, но хочу сказать, болея с 1998 года - это самая сильная сборная что у нас была за эти годы и за игру которой не стыдно. Петракова нужно оставлять минимум ещё на цикл.
не все, а взрослые мужики, которые в жизни ничего не умеют, кроме бегать за мячиком.
я не зарабатываю комментариями, у меня это отдых, а не работа.
Випадковостей на багато менше
Гра красива, моментів багато. Валлійский воротар грав на всі сто, захист також добре кидався на наших.
За таку поразку не соромно, хлопці грали красиво, але як іноді буває, хазяївам щастило трохи більше.
Буває. Англія-Уєльс буде заруба файна
За програш. Він 0
Але то все другорядне. Зараз головна увага на фронт, а чемпіонати ще будуть.
дивлюся English Premier League кожного ранку о неділі - це моя утрішня церква 😀
Навіть місцеві дітки вболівали за нас: щойно м'яч опинявся у наших, кричали - shoot.
Прийшло і два валлійці: чемні, підійшли спочатку до нас, потисли руки. Після гри також підійшли: сказали - shit game, we don't deserve it. Я була розстроєна, звичайно, то відповіла, що не impressed грою їхньої збірної.
Я найбільше переживаю за Андрія Ярмоленка, за його психологічний стан. Він не повинен винуватити себе - так буває. Суддя погано судив і підсуджував господарям: і штрафні в нашу сторону, але мінімум - в протилежну, і жовті картки. Пенальті був, але, як пишуть, типу, спеціалісти, - не переконливий. Ага, треба ж ноги було повідбивати.
Якби порушили точно так наші - поставив би і без вар-у.
Цей дуже розхвалений персонаж Бейл так несамовито радів, ніби то він забив гол. Натомість, "геній" не здатен був нормально пробити з дуже вигідної позиції.
Наша збірна зовсім не слабша. Думаю, що втома далася взнаки: виклалися в попередньому матчі і на потужний тиск у цьому сил не було. Але мали хороші нагоди і можливість не раз забити, і здалеку турбували кіпера, і розігруали різні комбінації, старалися. Надійно зіграв їхній воротар.
Бажаю Уельсу не вийти з групи: вони реально не показали нічого цікавого (понтів тільки багато) і вийшли лише завдяки прикрій помилці. При призначеному і забитому пенальті невідомо, як би склалася гра і де б ці грулі були.
А нашій збірній фарту в наступних матчах.