Українські оператори не відключають мобільний зв’язок на окупованих територіях, це роблять росіяни, - Держспецзв’язку

Один з операторів зробив на номери українців фейкове розсилання повідомлень, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Держспецзв’язку.

"Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією росії. Ніяких подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати.

Від початку війни українська влада посіла чітку й зрозумілу позицію - в жодному разі не обмежувати можливості отримання послуг мобільного зв’язку та інтернету для наших громадян, незалежно від того, живуть вони на окупованих територіях чи ні. Для держави надзвичайно важливо, щоб громадяни залишалися на зв’язку та мали можливість зв’язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновити мобільний зв'язок на Херсонщині найближчим часом не вдасться, – Держспецзв'язок

Для цього і перед початком російського вторгнення, і в перші дні війни Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку надав відповідні роз’яснення усім українським операторам", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські окупанти відключають український зв’язок, зокрема на Херсонщині, й намагаються звинуватити у цьому українську владу.

"Цього разу ворогами була проведена спецоперація з розсиланням від номера Ukraine@ брехливого повідомлення про відключення зв’язку.

Мета ворогів зрозуміла - позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію, залишивши єдиним можливим джерелом російську пропаганду, обірвати зв’язок із рідними, щоб збільшити панічні настрої та звинуватити українську владу в тому, що вона відмовилася від своїх громадян.

Також читайте: Росія переводить мобільних операторів окупованих територій Луганщини та Донеччини на свої телефонні коди

Наголошуємо, що для нас усі регіони є частиною України, кожен мешканець тимчасово окупованих територій - такий самий наш земляк, як і всі інші.

Закликаємо не вірити ворожій пропаганді", - наголосили у Держспецзв’язку.

Там нагадують, що за умов відсутності мобільного зв’язку та інтернету, можна отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами:

▪️ супутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризація: H (горизонтальна);

▪️ символьна швидкість: 29 900;

▪️ корекція помилок: FEC 3/5.

Читайте також: В РФ заявили, що мавпяча віспа була створена в біолабораторії: Держспецзв'язок спростовує черговий фейк окупантів