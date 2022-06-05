У найближчі дні війська РФ в рази збільшать кількість обстрілів у Сєверодонецьку, - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в найближчі дні слід очікувати збільшення російських обстрілів в Сєвєродонецьку.

"Скоріш за все, буде збільшення в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з "піонів", "гіацинтів", авіаударів. Вони просто намагатимусь зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють по іншому воювати", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська до 10 червня намагатимуться захопити Сєвєродонецьк.



"З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше – до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань", – розповів він.

Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ "зачистили" половину Сєвєродонецька від російських військ.

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