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У найближчі дні війська РФ в рази збільшать кількість обстрілів у Сєверодонецьку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в найближчі дні слід очікувати збільшення російських обстрілів в Сєвєродонецьку.

"Скоріш за все, буде збільшення в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з "піонів", "гіацинтів", авіаударів. Вони просто намагатимусь зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють по іншому воювати", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська до 10 червня намагатимуться захопити Сєвєродонецьк.

"З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше – до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань", – розповів він.

Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ "зачистили" половину Сєвєродонецька від російських військ.

Також читайте: ЗСУ зможуть вибити окупантів із Сєверодонецька, але місто не має величезного стратегічного значення, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
2014 рік не навчив?

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05.06.2022 21:17
+15
немає СЄвєродонецька, а є СІВЕРОдонецьк, від назви річки Сіверський Донець! перестаньте займатись русифікацією, як окупанти!
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05.06.2022 21:30
+12
Она - глаза и уши Дерьмака.
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05.06.2022 21:25
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а що? обіцяли не стріляти? кеп..
прям як у зе -надо перестать стрелять
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05.06.2022 21:13 Відповісти
esli eto pravda to nada podimatj volnu na zapade....pust nadavjat na zelebobika
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05.06.2022 21:17 Відповісти
Я про це вже 3 місяці говорю. Не буде повноцінної перемоги у цій війні, доки при владі знаходяться вороги України.
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05.06.2022 21:31 Відповісти
Так Зеля міг на Донбас гаубиць 155 мм зовсім не дати.
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05.06.2022 21:33 Відповісти
2014 рік не навчив?

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05.06.2022 21:17 Відповісти
Маячня с тих пару мобілок нічого не засвітиш це можливо может пару сотень і то літае куча бла і все видно
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05.06.2022 21:31 Відповісти
а потом 4 погибших в иностранном легионе...
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05.06.2022 21:34 Відповісти
Сдается мне Гайдай слишком много говорит. Или это согласовывается с ЗСУ?
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05.06.2022 21:19 Відповісти
Це узгоджується із Зелею.
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05.06.2022 21:36 Відповісти
може хоч безуглу там нарешті змінусують?
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05.06.2022 21:19 Відповісти
І отримає вона посмертно нагороду , може навіть і Героя України ...
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05.06.2022 21:53 Відповісти
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06.06.2022 07:35 Відповісти
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06.06.2022 07:40 Відповісти
"З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше - до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге - до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3346096

Для москалів це місто стратегічно важливе,а для нас ні?
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05.06.2022 21:20 Відповісти
+Хенерал ,бурят-мем 2014 какой-то смотрящий днр лягин,урожайный день
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05.06.2022 21:30 Відповісти
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05.06.2022 21:32 Відповісти
Я не особо знаком с географией агломерации Северодонецк-Лисичанск, но знаю, шо Лисичанск - на высоком берегу, согласно закону Бэра. Накрывает ли наша арта весь Северодонецк с Лисичанска?
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05.06.2022 21:22 Відповісти
Ті ж самі думки
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05.06.2022 21:30 Відповісти
Макака кацапская, иди разбирайся как Макеевка обстреливала Донецк...
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06.06.2022 09:24 Відповісти
"А им в Донбасе"???😀
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06.06.2022 09:29 Відповісти
Взагалі то якась дивна риторика і дії.Навішо якусь Безумну пустили? Яка в неї функція там? Що вона взагалі петрає?
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05.06.2022 21:24 Відповісти
Она - глаза и уши Дерьмака.
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05.06.2022 21:25 Відповісти
Значит ее необходимо дезинформировать, тогда на Россию пойдет полезная информация
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05.06.2022 21:30 Відповісти
Думаю, ця руда **** фіксує позиції наших хлопців і передає дані дЄрьмаку. Ну, а дЄрьмак в свою чергу передає всю інфу своїм кураторам. Як на мене, це найпростіший спосіб отримати надважливі розвіддані, щоб потім передати їх ворогу.
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05.06.2022 21:41 Відповісти
Ну це вже занадто....
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05.06.2022 21:56 Відповісти
А в чому виражається "занадськість"? При владі ворог, і це доконаний факт. Про надважливі військові дані Генштаб тріпатись не буде навіть ОПі. Військове керівництво пояснить лише загальну картину на фронті: що є, чого немає, що треба. І все. Генштаб не буде доповідати про те, де і яка бригада, і з яким розрахунком засіла. Саме для того,щоб зібрати конкретну інформацію можна використати такого собі "контрольора" в особі Безумної. Як не як, депутат ВР. Хто з військових буде перевіряти, ЩО вона надсилає у своїх повідомленнях? Депутатське посвідчення - чудове прикриття.
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05.06.2022 22:40 Відповісти
Олександр, вам би книжки фантастичні писати, а не на Цензорі штани протирати.
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05.06.2022 22:23 Відповісти
Наш "мудрий" нарід таку ***** виробляє, що будь-яка фантастика відпочиває. Обрати президентом під час війни клоуна-малороса, наркомана, корупціонера і олігархічну маріонетку. Таке і в страшному сні не присниться. А ти, Толік, замість того, щоб *******, краще пошевели трохи звивинами і подумай над одним простим питання: ЩО ця зелена гнида робить на передовій? Що вона "контролює"? Які ще функції ця тупа ***** може виконувати, окрім як фіксувати позиції наших хлопців і зливати інфу своєму начальству? Що з цього тобі видається фантастичним? Йде війна на знищення України, то ж для кацапів і їхніх шісток всі засоби годящі. Якби я написав, що Безумна потрапила на фронт через телепорт і через нього ж зникла, ось це була б фантастика. І не забувай, що саме ця зелена **** пропонувала узаконити розстріл військових, які відмовляються виконувати накази командирів. Задіюй сіру речовину, якщо маєш...
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05.06.2022 22:54 Відповісти
Гайдай очень стремный персонаж. Где Гайдай, там всегда жопа. А несет он всякую околесицу уровня Арестовича, и в чем ее смысл, кроме подготовки к сдаче....
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05.06.2022 21:26 Відповісти
Ми домогаємся перемоги з такими ποπαμи на шиї.
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06.06.2022 07:49 Відповісти
Радіем разом с настоящими Украінцями 1 гелікоптер і су 25 + 2 генерала Слава нашим Воінам
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05.06.2022 21:27 Відповісти
немає СЄвєродонецька, а є СІВЕРОдонецьк, від назви річки Сіверський Донець! перестаньте займатись русифікацією, як окупанти!
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05.06.2022 21:30 Відповісти
Sorry
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05.06.2022 21:34 Відповісти
і тут мимо: насправді - Сіверськодонецьк
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05.06.2022 21:42 Відповісти
Багато хто здивується, але назва цього міста походить не від річки, а від географічного розташування відносно Донецького вугільного басейну. Російською: Север Донецкого бассейна - Северодонецк.

А далі йдуть...

"Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях", затверджені у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за N 957/25734 відповідно до Закону України "Про географічні назви"

Пункт 3.4. Правил говорить:

Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:

Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...

Тобто, за правилами від 13.08.2014 р. має бути СєвЕродонецьк. Хоча офіційна назва зараз СєвЄродонецьк. От ця помилка в одній літері має бути виправлена і ВСЕ.

Кому цікаво, почитайте дуже докладну "Топонімічну історію Сєверодонецька" від члена Спілки краєзнавців України, письменника Сергія Каленюка.

До речі, у 60-х школярів у СєвЕродонецьку вчили правильно)
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05.06.2022 22:36 Відповісти
Ця назва не россійського походження.
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06.06.2022 07:46 Відповісти
 
 