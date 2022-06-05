У найближчі дні війська РФ в рази збільшать кількість обстрілів у Сєверодонецьку, - Гайдай
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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в найближчі дні слід очікувати збільшення російських обстрілів в Сєвєродонецьку.
"Скоріш за все, буде збільшення в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з "піонів", "гіацинтів", авіаударів. Вони просто намагатимусь зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють по іншому воювати", – сказав він в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська до 10 червня намагатимуться захопити Сєвєродонецьк.
"З перехватів ми розуміємо, що російські війська отримали два завдання. Перше – до 10 червня захопили Сєвєродонецьк. Друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанська-Бахмут. Очікуємо, що найближчим часом всі резерви, які є в них в доступі, вони кинуть на виконання цих всіх завдань", – розповів він.
Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ "зачистили" половину Сєвєродонецька від російських військ.
Будь ласка, зачекайте...
прям як у зе -надо перестать стрелять
Для москалів це місто стратегічно важливе,а для нас ні?
А далі йдуть...
"Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях", затверджені у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за N 957/25734 відповідно до Закону України "Про географічні назви"
Пункт 3.4. Правил говорить:
Географічні назви російського походження не перекладаються, а передаються українською мовою за нормами і правилами українського правопису, наприклад:
Лечебное - Лічебне,
Северное - Сєверне"...
Тобто, за правилами від 13.08.2014 р. має бути СєвЕродонецьк. Хоча офіційна назва зараз СєвЄродонецьк. От ця помилка в одній літері має бути виправлена і ВСЕ.
Кому цікаво, почитайте дуже докладну "Топонімічну історію Сєверодонецька" від члена Спілки краєзнавців України, письменника Сергія Каленюка.
До речі, у 60-х школярів у СєвЕродонецьку вчили правильно)