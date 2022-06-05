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Запоріжжя (1441) Зеленський (17463)

Зеленський відвідав Запоріжжя та зустрівся із біженцями з окупованих територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Глава держави оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.

Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.

"Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, яким би воно не було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде", – сказав Глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Невідворотність покарання - це той принцип, якого Україна точно навчить російську державу", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – зазначив Глава держави.

Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення. Вони звернулися до Президента з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

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"Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – зауважив Президент.

Під час зустрічі також ішлося про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Володимир Зеленський наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, мають отримати комфортне житло.

"Обов’язково допоможемо вам у розв'язанні цього питання", – сказав він.

Глава держави подарував маленьким переселенцям, які проживають у профілакторії, планшети.

Зокрема, подарунок отримав восьмирічний Єгор Кравцов, який вів щоденник під час перебування під обстрілами в місті Маріуполі. Записи хлопчика були опубліковані в соцмережах і отримали назву "Маріупольський щоденник". Єгор розповів про бомбардування міста й поранення, якого зазнав унаслідок обстрілів. Щоденник також містить трагічні записи про те, як загинула бабуся Єгора і як ворог знищував його рідне місто.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
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05.06.2022 21:41
+28
Чому просрана ракетна програма,клован?
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05.06.2022 21:26
+22
Zeгній штопаний, ДЕ АЗОВЦІ тварина гундоса?!
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05.06.2022 21:41
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Спершу прочитав як "зеленський віддав Запоріжжя..."
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05.06.2022 21:25 Відповісти
Нет, это реально праздник, какой-то! Руснявые СМИ подтверждают, что сегодня под Харьковом задвухсотили наёмника ЧВК Вагнер Анданова Владимира "Ваху". Бурятская звезда российских пропагондонов потухла и уже стала наполнителем для полиэтиленового мешка. Сдох Ваха и пошёл на@!
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05.06.2022 21:26 Відповісти
Чому просрана ракетна програма,клован?
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05.06.2022 21:26 Відповісти
В чому сенс цієї поїздки?
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05.06.2022 21:29 Відповісти
РR.
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05.06.2022 21:31 Відповісти
Піар,показуха для Зебанутих.
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05.06.2022 21:42 Відповісти
Аби по хвонтанам не стрибав.
Бо є одна погана прикмета...
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05.06.2022 22:20 Відповісти
Подарив дітям планшети ?Невже з тих рахунків,які Воно отримало за продану вишиванку,яку Воно до речі також не купляло,чи за бюджетний кошт? Виявляється Воно особисто подарило,а не держава УкраЇна.Шаровик був,шаровик й остався.За копійку удавиться.
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05.06.2022 21:41 Відповісти
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05.06.2022 21:41 Відповісти
До списку: проїбали евакуацію цивільного населення.
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05.06.2022 21:44 Відповісти
А я вам нічіво ні должєн.
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05.06.2022 23:59 Відповісти
Zeгній штопаний, ДЕ АЗОВЦІ тварина гундоса?!
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05.06.2022 21:41 Відповісти
осьо вам нєвзоров, гебіст спадкоємний, тіштеся... і нікакіх азовов нє будєт
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05.06.2022 21:55 Відповісти
Где закупки 120 километровой Ольха-М? Нахер мне твое большое крадивництво? За три года ни хрена зеленые не купили армии - все для своей бабули старается....
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05.06.2022 22:21 Відповісти
Зе-цитати:

- Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
Дивіться - нічого НЕ сталося..

- Хуже Нє Будєт (с)
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05.06.2022 22:48 Відповісти
Для каждого дом это святое и многие всю жизнь на него работали, потерять дом большое горе. И не понятно зачем давать популисткие обещания его вернуть и давать людям надежду? И
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05.06.2022 22:56 Відповісти
Фотки уже не выкладывают, чтоб не захейтили его "передовую" в центре Запорожья))
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05.06.2022 23:59 Відповісти
 
 