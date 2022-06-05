Союзники НАТО тісно співпрацюють, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні Данії з Днем Конституції наголосив на необхідності притягнути Росію до відповідальності за її війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"У якості союзників по НАТО ми посилюємо трансатлантичну безпеку та тісно співпрацюємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України", - йдеться в заяві Блінкена.

"Данія близький друг та союзник Сполучених Штатів…Віддані свободі, колективній безпеці та правам людини працюємо разом, щоб захиститись від загроз демократії, вирішити кліматичну кризу та відповісти на інші глобальні виклики, дати відповідь діям режимам, які намагаються придушити фундаментальні свободи та підірвати заснований на міжнародних нормах правопорядок", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства США.

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