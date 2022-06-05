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Союзники НАТО тісно співпрацюють, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні Данії з Днем Конституції наголосив на необхідності притягнути Росію до відповідальності за її війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"У якості союзників по НАТО ми посилюємо трансатлантичну безпеку та тісно співпрацюємо, щоб притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України", - йдеться в заяві Блінкена.

"Данія близький друг та союзник Сполучених Штатів…Віддані свободі, колективній безпеці та правам людини працюємо разом, щоб захиститись від загроз демократії, вирішити кліматичну кризу та відповісти на інші глобальні виклики, дати відповідь діям режимам, які намагаються придушити фундаментальні свободи та підірвати заснований на міжнародних нормах правопорядок", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства США.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
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05.06.2022 21:58
+12
особливо Макрон працює,ні як їбало ***** не може зберегти)))
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05.06.2022 21:57
+12
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05.06.2022 22:06
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особливо Макрон працює,ні як їбало ***** не може зберегти)))
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05.06.2022 21:57 Відповісти
на жаль, у світі зараз немає сили, яка здатна притягти рф до суду чи хоча б якось притлумити її агресивність
знову нам доведеться
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05.06.2022 21:58 Відповісти
чого ж це немає. НАТО могло б.
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05.06.2022 22:22 Відповісти
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05.06.2022 21:58 Відповісти
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05.06.2022 22:06 Відповісти
Якщо українська армія має перевагу у вуличних боях (приклад Сєверодонецьк), то варто розпочати захоплення російських міст (а вони нехай артою знищують свої русіші - міста).
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05.06.2022 22:00 Відповісти
Вони вже це роблять беж жодного сорому. Чи Ви вважаєте, що то наші луплять по Бєлгороду?
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05.06.2022 22:38 Відповісти
не наказанное зло - борзеет!!!
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05.06.2022 22:02 Відповісти
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05.06.2022 22:19 Відповісти
Віталій@vitnechytailo

Сильно прилетіло.
Бабах. Дим. Потухло світло.
Майже рядом.
Боже! ЗСУ! ППО!
Дякую, що живі! Війна триває.
Харків. Україна.
Європа. 21 сторіччя...
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05.06.2022 22:26 Відповісти
Провоцируют с помощью террора на нерациональное нападение. Обычное дело. Если игнорировать и накрыть только в удачный момент, то кацапам это в минус будет. Снаряды расходуются, стволы изнашиваются, ствольной артиллерии нужны уже потолще снаряды будут, иначе упадут боевых характеристики. Ракеты тоже идут сначала самые новые, все эти тысячи старых на деле могут взорваться при старте и уничтожить пусковую установку и риски такие только расти будут по мере расхода боеприпасов. Надо просто не подпустить тяжелые минометы, буратины и забрасывальщики взрывчатки типа ур-77, кто по полтонны взрывчатки кидает с кабелем и взрыв как от 3 авиабомб вместе летит. Но они все ближнего радиуса действия, их легко уничтожить.
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05.06.2022 23:28 Відповісти
Фраза "притягнути росію до відповідальності", то ні про що.
До відповідальності, треба притягати цілком конкретних людей.
Але ці люди, сидять у параші і це проблема, яку треба вирішувати.
Також, треба розробляти санкційний механізм, який змусить кацапів платити репарації.
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05.06.2022 22:04 Відповісти
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков.
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05.06.2022 23:38 Відповісти
Треск многоходовчки: пока акции Газпрома летят вниз, израильский газ уже на пути в Европу
https://www.youtube.com/watch?v=YfLbRy93NTg
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05.06.2022 22:05 Відповісти
Ця війна показала, що всі міжнародні закони - повне ніщо, якщо у тебе є зброя. Способів покарати агресора немає взагалі ніяких.
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05.06.2022 22:07 Відповісти
ти мав на увазі ЯЗ? ну як би так, для цього ЯЗ і забрали у України... і бояться що Іран, Кндр, його здобудуть, тому що тоді прийдеться з їх хворими людожерськими інтересами Рахуватись! і тому Ізраіль кістьми ляже а не дасть Ірану ЯЗ зробити, і саме тому Захід Кістьми ляже щоб не дати Україні ЯЗ відновити. бо тоді +1 Гравець на мміжнародній арені, і просто продати путлєру нас вже не вдасться. Я наприклад Дуже Поважаю Британію і Джонсонюка, але давай відверто, давай от ми Хоч натяк зробимо що реально зробимо і повернемо ЯЗ, побачиш як нас вони кинуть в ту саму секунду!
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05.06.2022 22:20 Відповісти
Кому достанется россия. Олег Жданов з 15:08 - https://www.youtube.com/watch?v=PpS12OFMK7o&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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05.06.2022 22:21 Відповісти
Штати за підтримки усього заходу могли б наказати раху, але багато серед розжирілих і занепокоєних бо газ на кілька доларів стане дорожчим, температуру в хатах доведеться знизити на 1 градус. І пох що десятки тисяч украінців вже немають хатів.
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05.06.2022 22:21 Відповісти
ну я не знаю, притягнули ж якось Каддафі?
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05.06.2022 22:24 Відповісти
Завтра блинкен скажет.что надо ***** сохранить лицо.Суки,Рейгана и Тэтчер не хватает на нынешнее бздливое нато.
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05.06.2022 23:28 Відповісти
Все было бы очень просто, для этого давно уже организованы механизмы, рычаги, инстанции.. если бы у Запада у самого за спиной не было несколько оккупационных войн, без мандатов ООН, каких либо осмысленных объяснений, вообще без ничего. Поэтому все стопорится самими цивилизованными уже на начальной стадии.
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06.06.2022 06:33 Відповісти
Макрон вже четвертий місяць надзвонює Х*йлу,намагаючись капітулювати,але в Москві капітуляцію не приймають.
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06.06.2022 07:46 Відповісти
 
 