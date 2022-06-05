На Східному напрямку 5 червня знищено 43 окупанти, 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 5 червня, наші воїни знищили: особового складу – 43; вертольотів – 1; АТТ – 2".
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В результате боевых действий в Харьковской области был ликвидирован известный бурят из ЧВК "Вагнер" с позывным "Ваха".
Об этом сообщает агентство УНИАН.
Ликвидированный Владимир Анданов воевал на Донбассе с 2014 года и принимал участие в боях за Дебальцево. Впервые захватчик с позывным "Ваха" засветился на видео из Горловки, на котором российские военнослужащие называли свои родные города, откуда их отправили убивать украинцев. После боев на Донбассе Владимир Анданов поехал воевать в Сирию на стороне правительственных войск Башара аль-Асада.
Ликвидацию "Вахи" уже подтвердило региональное отделение организации ветеранов "Боевое братство".
"Он действительно погиб. Тело сегодня вечером должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию", - говорится в сообщении.
кабзон рад каждому буряту !!!