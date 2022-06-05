Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували росіяни, - начальник ОВА Старух

Під час робочої поїздки на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Серед іншого начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області збито російський літак Су-25. ВIДЕО

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", - сказав начальник ОВА.