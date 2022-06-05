Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували росіяни, - начальник ОВА Старух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час робочої поїздки на Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Серед іншого начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух доповів, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.
На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.
"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", - сказав начальник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
ДЕ АЗОВЦІ Zегній?!?!?!!
Зараз рахують окуповані території та мертвих.
Если у кацапов есть хоть немного мозгов, то они прямо сейчас с беженцами будут закидывать разведчиков, наводчиков и диверсантов. Это же просто и чрезвычайно эффективно. Притом, к сожалению, завербовать могут и тех, у кого хорошая послужная история до 24-го февраля. Ну а тех, кто голосовал за ОПЗЖ, лучше сразу отправлять пускай даже в Румынию и Германию. Ни в коем случае не в Славянск, Днепр, и само Запорожье, также под вопросом в Киев. В Львов и Польшу тоже опасно отправлять, лучше уже даже в Киев в центре закрыть на 3 недели под замком в квартире какой-то, доставляя продукты и лекарства, чтобы постепенно проверить легенду.
Уже 3.5 месяца война идет, все беженцы сейчас составляют либо эксватники, либо какие-то депрессивные нищие люди (элементарно подкупить), либо просто тупые и нерешительные (тоже легко завербовать раскачкой эмоций). Их нельзя ближе чем на 30км держать у линии фронта, у линии снабжения и вообще всех военных и промышленных объектов, у них надо ежедневно проверять телефон и другие способы связи.
Ну з білорашки Зеля, Данілов, Д'єрмак, Демченко і Буданов вторгнення "не очікували", але з Криму очікували? "Готувались", як Данілов каже?
Чи теж "не очікували"?
Ще Одесу відкрийте "для зерна африканцям" , ага... ДЛЯ ПУТЄНА !!!.. і нічого окрім Київа від України не зостанеться...
***********... чи як там було по-дипломатичному...
Ось ось... побачите...