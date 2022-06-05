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Новини Суспільство
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Зеленський (17463) петиція (262)

Петиція до Зеленського за заборону салютів набрала необхідну кількість голосів. Президент доручив Кабміну вирішити це питання. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України відреагував на петицію, яка набрала більше 25 тисяч голосів за заборону салютів під час воєнного стану

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави. 

У відповіді зазначається: "Вдячний авторці петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців. Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю.

Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їх продаж та використання діючим законодавством не визначено.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про національну поліцію"  вирішення питань щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку належить до сфери діяльності Національної поліції України, яка спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

Ураховуючи викладене, електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати А.М.Плиску (автора петиції, - ред)  про результати".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
*****... Якому телепню так кортить салютувати під час війни? Курва, де ми живемо...
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05.06.2022 22:59
+17
Який з нього кінь, навіть на ішака не тягне - так ЗЕбуїн, варто забрати бумажку з якої воно читає і всі побачать яке воно дебільне. "Літаки летять- будем всех бомбить"
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05.06.2022 22:50
+15
а як там петиція про заборону професійної діяльності для пропагандонів мураєвськіх і медведчковскьких, невже не набрала відповідну кількість. Чи єто другоє?
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05.06.2022 22:44
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А не можна петицію про імпічмент скласти? Думаю 25к там набереться
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05.06.2022 22:44 Відповісти
Коней на переправі не міняють. Путін тільки це робить. А у нас все по закону буде.
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05.06.2022 22:46 Відповісти
Який з нього кінь, навіть на ішака не тягне - так ЗЕбуїн, варто забрати бумажку з якої воно читає і всі побачать яке воно дебільне. "Літаки летять- будем всех бомбить"
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05.06.2022 22:50 Відповісти
Імпічменту не буде, бо немає кому голосувати. Так що кінь, ішак, чи хто б він не був, але голосувати немає кому, тим паче зараз, коли 73 вважають його знову своїм героєм. Так що тільки все по закону буде. Якщо ж вони закон порушать під час виборів, якщо вони будуть, якщо виграємо війну, ось тоді і можна буде їх тягнути до відповідальності. А зараз будь-які зміни керівництва рлзхитають ситуацію і нам кінець. Це для путіна був би джекпот.
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06.06.2022 00:07 Відповісти
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05.06.2022 23:12 Відповісти
а як там петиція про заборону професійної діяльності для пропагандонів мураєвськіх і медведчковскьких, невже не набрала відповідну кількість. Чи єто другоє?
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05.06.2022 22:44 Відповісти
паршивий телепню, це правильна петиція і адекватна реакція, дітей, біженців лякають салюти. певне такі тупі недоумки, як ти, їх запускають і тепер ниють щодо заборони
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05.06.2022 23:42 Відповісти
а скасувати заборону на виїзд, чому не рішив?
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05.06.2022 22:44 Відповісти
На виїзд кого й куди?
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05.06.2022 23:00 Відповісти
Коли петиція набирає достатню кількість голосів - Президент зобов'язаний її розглянути і не більше того. Приймати вимоги петиції ніхто не зобов'язаний.
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05.06.2022 23:33 Відповісти
Давайте ещё петицию про заборону салатов. Чтобы бубочке было чем заниматься...
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05.06.2022 22:48 Відповісти
Не понял ничего смешного. Салюты бахают так, что один в один как обстрел, притом слышно на километры. Из-за них медицинскую операцию могут прервать или станок резко остановить на производстве, убегая в убежище. Это серьезный ущерб стране. Притом кое-кто салюты запускает аж во время тревоги.

Только вот разве для этого нету существующих законов? Это хулиганство с особым цинизмом и неуважением к обществу. Вот прямо вся классификация сюда подходит. Срок там вполне нормальный заключения. Особенно тем, кто сделал салют во время тревоги.
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05.06.2022 23:19 Відповісти
Бєніна, вважаєш своє випорожнення дотепним?
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06.06.2022 00:30 Відповісти
Финский, випорожняешься здесь ты, а я своё мнение высказываю.
Важнее салютов сейчас ничего нет?
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06.06.2022 09:08 Відповісти
Есть много важных вещей - в том числе важно не травмировать психику людей из-за того, что какие-то долбодятлы решили развлечься.
Тебе там в Германии пофигу, а люди может быть под обстрелами сидели и чудом спаслись.
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06.06.2022 10:23 Відповісти
Ещё раз спрашиваю: важнее салютов сейчас ничего нет???
Или салюты таким долбодятлам для пиара в самый раз???
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06.06.2022 12:48 Відповісти
А хіба вони не заборонені? Мають бути дозволені два рази на рік, на Новий рік і День Незалежності та й то не у воєнний час.
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05.06.2022 22:48 Відповісти
Кому ***** робити атакуєму мордорські сайти, заходимо сюди ban_dera.com тиснемо потрібні кнопки і лягаємо спати, програма сама буде атакувати рос.сайти
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05.06.2022 22:49 Відповісти
Скажу тебе так- и пересеселенцы и не переселенцы всегда в массе своей устраивали и салюты и быковали по самое нехочу. И до 14-го и после 14-го.Это не от "переселенства" зависит. А от состояния головного могзу.
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05.06.2022 23:00 Відповісти
Так, це зараз найголовніше... Візовий режим з кацапляндієй знову не на часі...
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05.06.2022 22:56 Відповісти
Саме дивне це те що його петиція проходить всюди.
А Те що Люди Пишуть....
Ну то таке для нього не е важливим.
От і не зрозуміло хто для кого
Слуга....
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05.06.2022 22:57 Відповісти
*****... Якому телепню так кортить салютувати під час війни? Курва, де ми живемо...
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05.06.2022 22:59 Відповісти
Вопрос имеет место. Это ж каким быдлом надо быть и ложить на все и всех, что бы устраивать салюты в войну. По хорошему-отловить всех, в кунг и на Бахмут и там на сутки-двое в кунге и оставить....
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05.06.2022 23:04 Відповісти
Вважаєте допоможе, друже? Я лише одне місце знаю, яке виправляє горбатого...
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05.06.2022 23:37 Відповісти
А каким быдлом надо быть что бы бухать и во всю русские песни слушать на всех соседей! И такое имеет место быть!
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05.06.2022 23:12 Відповісти
У нас в Києві таким дуже страдають переселенці зі Сходу...
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05.06.2022 23:15 Відповісти
Оккупанты из-за потерь отправляют в Украину военнослужащих-женщин (С) https://t.me/RomaTsymbaliuk/2598

Ой-й-й, аларм!!! Против нас готовятся применить биологическое оружие...(ужас)
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05.06.2022 23:14 Відповісти
ты зря смеешься - бабы могут быть намного кровожадней , коварней , и беспощадней
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05.06.2022 23:28 Відповісти
Ой куме не кажить - сама така...
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06.06.2022 00:01 Відповісти
A gde peticija nedavati grazhdanstvo raznim ruskim " opozicioneram " ?
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05.06.2022 23:22 Відповісти
Эти дебилы и в мирное время достали так, что Новый Год уже не мил.
А в военное время - визит теробороны со всеми вытекающими из разбитых *********** соплями.
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05.06.2022 23:36 Відповісти
Сразу пойдешь на ***)))
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05.06.2022 23:42 Відповісти
Ще до війни треба було заборонити. Вже давно заїбали зі своїми салютами. Кожен живе в своїй реальності і більшості схоже чхати, що десь йде війна, гинуть і страждають люди.... головно, що у них все добре, уроди!
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06.06.2022 00:08 Відповісти
Бубочка підтримує тільки ті петиції, які йому до вподоби. На інші кладе зелений болт.
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06.06.2022 00:27 Відповісти
ПОПик теж клав шоколадний гвинт на петиції, зокрема про короткоствольну зброю.
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06.06.2022 00:36 Відповісти
Чтобы запретить салюты во время войны нужна петиция, а у местной власти и правительства мозгов это запретить нет?
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06.06.2022 00:46 Відповісти
По перше це як завжди піар ЗЕ бубана.
Бо преЗЕдент має законодавчу ініціативу без всяких петицій...
Та ще й першочергову до розгляду в ВР.
ПЕТИЦІЮ було створено за часів Порошенко, для полегшення комунікації з Президентом.
Можна сказати "народовладдя"
А ЗЕ перетворив на фарс, сам подав, сам проголосував, сам підписав.
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06.06.2022 02:40 Відповісти
Ще б транспорт без глушників заборонити, особливо мото... Як почне гудіти серед ночі, чи бахкати на холостих на світлофорі, то жесть
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06.06.2022 06:57 Відповісти
Может, не совсем в тему, но косвенно похоже. Живу недалеко от поповника. У тварей в платьях с коптилками какое-то "важное" событие. Барабанят в свои бубны так, что собака воет. Наступает перерыв в ихней дискотеке и становится слышно вой сирены. Сколько эта сирена звучит и сколько осталось до прилетов-неизвестно. И этим продавцам древнееврейских сказок похер, что они глушат все звуки на много кварталов вокруг, их каспоть защитит, а адекватным людям на что надеяться?
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06.06.2022 07:12 Відповісти
Салюти в часи високої ймовірністі прильотів роблять тільки повні ідіоти та вороги (що практично одне і те ж).
За це повинно бути законне покарання, бо в нас і так повно знервованих війною людей.
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06.06.2022 08:26 Відповісти
 
 