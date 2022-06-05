Петиція до Зеленського за заборону салютів набрала необхідну кількість голосів. Президент доручив Кабміну вирішити це питання. ВIДЕО
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Президент України відреагував на петицію, яка набрала більше 25 тисяч голосів за заборону салютів під час воєнного стану
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.
У відповіді зазначається: "Вдячний авторці петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців. Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю.
Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їх продаж та використання діючим законодавством не визначено.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про національну поліцію" вирішення питань щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку належить до сфери діяльності Національної поліції України, яка спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.
Ураховуючи викладене, електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати А.М.Плиску (автора петиції, - ред) про результати".
Будь ласка, зачекайте...
Только вот разве для этого нету существующих законов? Это хулиганство с особым цинизмом и неуважением к обществу. Вот прямо вся классификация сюда подходит. Срок там вполне нормальный заключения. Особенно тем, кто сделал салют во время тревоги.
Важнее салютов сейчас ничего нет?
Тебе там в Германии пофигу, а люди может быть под обстрелами сидели и чудом спаслись.
Или салюты таким долбодятлам для пиара в самый раз???
А Те що Люди Пишуть....
Ну то таке для нього не е важливим.
От і не зрозуміло хто для кого
Слуга....
Ой-й-й, аларм!!! Против нас готовятся применить биологическое оружие...(ужас)
А в военное время - визит теробороны со всеми вытекающими из разбитых *********** соплями.
Бо преЗЕдент має законодавчу ініціативу без всяких петицій...
Та ще й першочергову до розгляду в ВР.
ПЕТИЦІЮ було створено за часів Порошенко, для полегшення комунікації з Президентом.
Можна сказати "народовладдя"
А ЗЕ перетворив на фарс, сам подав, сам проголосував, сам підписав.
За це повинно бути законне покарання, бо в нас і так повно знервованих війною людей.