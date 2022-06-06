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СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,добровольці

Українські військовополонені із заводу "Азовсталь" перебувають у задовільних умовах та чекають обміну, хоча деяких ресурсів не вистачає.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців", - сказала Прокопенко.

За її словами, немає звіту про утримання полонених, фотофіксації чи відеофіксації від третьої сторони, тобто від міжнародних організацій, є лише фото і відеофіксація російської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявляють, що деяким українським військовополоненим загрожує смертна кара

"З огляду на ці відеоматеріали ми можемо зрозуміти, що там присутня лише російська сторона. А нам потрібна якраз третя незалежна сторона, яка покаже справжні умови", - додала дружина командира "Азову".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+59
під контролем Зелі - було ж очевидно якщо він кинув помирати одного Журавеля, то також легко зрадить і тисячі
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05.06.2022 23:00
+55
А что на эту тему говорят организаторы "эвакуации", которые денно и нощно ей занимались?
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05.06.2022 22:57
+51
Каракай

@KarakaiRevenant

·
4h

Громадяни, які сильно цікавляться, де наше ППО, сподіваюсь, це ви у Зеленського запитуєте?
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05.06.2022 23:19
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А что на эту тему говорят организаторы "эвакуации", которые денно и нощно ей занимались?
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05.06.2022 22:57 Відповісти
під контролем Зелі - було ж очевидно якщо він кинув помирати одного Журавеля, то також легко зрадить і тисячі
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05.06.2022 23:00 Відповісти
Підклади подушку під голову, або сядь вище: тоді все буде під твоїм контролем і видніше, що потрібно зробити для порятунку азовців!
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06.06.2022 00:27 Відповісти
так шо там по Журавлю,чи ти тільки ******* можеш
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06.06.2022 01:45 Відповісти
дбл? Ти по суті , що там з обміном, хто косоворотку рвав , що займаються і все під контролем?
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06.06.2022 11:16 Відповісти
Порятунку? Так вже зевлада пафосно провела "евакуацію" чи ні? Чи все ж таки здали в полон, раз ти погоджуєшся що тепер потрібен порятунок? Зебанатіки коли ви вже почнете хоча б трішки думати?
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06.06.2022 13:06 Відповісти
Та вже нічого....
Бо Хайп пройшов,
вже не цікаво їм
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05.06.2022 23:00 Відповісти
В СИЗО намного хуже,чем в колонии..Лучше бы не сдавались..Савченко пример..
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06.06.2022 07:16 Відповісти
На Червоний Хрест надії мало, імпотентна організація, як виявилося. Молимося, щоб з нашими Героями все було гаразд і в найближчому майбутньому вони повернулися на Батьківщину живі та здорові!
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05.06.2022 23:04 Відповісти
Класну зеленський спецоперацію провів…
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05.06.2022 23:09 Відповісти
Його лохторату подобається. А ще більше його лохторату сподобалося б б якщо б ЗЄлька вже зараз уклав мир на умовах Путіна. Рівно для цього лохторат його і обирав.
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05.06.2022 23:28 Відповісти
Президент провів операцію по порятунку бійців на постійні прохання, сльози і прокльони матерів, дружин, і всіх, хто хотів хоть якимось чином какнути на Президента.. Здаватися чи продовжити боротьбу було рішенням самих бійців і командирів. Я там не був і мені судити тяжко. Але мене здивувало, що там знаходилося більше 2 тис. здорових бійців. Такими силами можна було спробувати прорватися при умові організацїї зустрічного удару..
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06.06.2022 00:38 Відповісти
Це якщо є на чому, бо пішки - не варіант. І якщо бк хоч якийсь залишився. І втрати були б великі серед тих хто виходив і зустрічав. І літаків би кілька наших збили. Все це можна було передбачити і вивести їх звідти в перші дні війни. 7 тисяч особового складу зберегли б. Вони б Херсон звільнили за тиждень після окупації. Кацапи не встигли б навіть закріпитися там. А потім пішли б звільняти плівий берег.Але ж потрібен був дебільний піар та вигадки що вони відтягували якісь там сили ворога. А можна було просто тупо не здавати весь південь, а закріпити лінію фронту Мелітополь Дніпрорудне. І Маріуполь і Бердянськ не були б окуповані. Але генштаб пішов шляхом "щоб головою не думати, бо зе занадто складно" і все здали.
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06.06.2022 01:07 Відповісти
Зрозуміло - Генштаб Залужного винуватий, а не три роки руйнування армії та обороноздатності країни ЗЄрмаком, Тараном, Хомчаком та іншою зеленою гидотою…
пливи за руzzкім кораблем…
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06.06.2022 10:26 Відповісти
Тобі немає чим заперечити факти, які я навів окрім патріотичної кричалки про корабель, що тобі нав'язав єдиний марафон ЗЕвлади .Військом командує не Зеленський, бо він в цьому нічого не тямить, а Залужний та його заступники. Якщо вони бачили що буде котел і просто тупо кинули там 7-тисячний гарнізон, який можна було використати на іншій ділянці фронту - треба замислитися про їхню компетентність. Вали сам за своїм кораблем!
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06.06.2022 12:04 Відповісти
по чому сосеш ******? бачу ти на зміну виповз
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06.06.2022 01:56 Відповісти
Не могли вони вийти. БК недостатньо, їхати нема на чому, поранених не кинешь.
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06.06.2022 13:12 Відповісти
Я мав на увазі вийти ще до оточення одразу.
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06.06.2022 19:31 Відповісти
*Володимир Олександрович* а що трапилось з Азовом?! - *про!бали*
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05.06.2022 23:16 Відповісти
Каракай

@KarakaiRevenant

·
4h

Громадяни, які сильно цікавляться, де наше ППО, сподіваюсь, це ви у Зеленського запитуєте?
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05.06.2022 23:19 Відповісти
Бо асфальт на "велике крадівництво" - це відкати для всієї зеленої влади і піар на вибори, а ППО - це тільки для військових і піар такий собі.
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05.06.2022 23:25 Відповісти
А чому ні? Знав звичайно. Недаремно він на літаках Патрушева літав та з ним зустрічався
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05.06.2022 23:29 Відповісти
бо **** гнида жидовська і не українець а ГАНДОН !!!!
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06.06.2022 13:37 Відповісти
Азов, тримайтесь і показуйте приклад другим захисникам Маріуполя. Зе не шукав третю сторону, тому удачі вам і військового везіння. Весь світ з вами і за вас
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05.06.2022 23:25 Відповісти
печально все это...
и с самого начала было понятно что не все будет так радостно-пафосно и уверенно-радужно как цвиринькал бородатый горобець в футболке цвета хаки и седыми щетинками и щеками на плечах...
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05.06.2022 23:28 Відповісти
если не принимать во внимание предшествующие нападению события и действия властей, то при сложившихся обстоятельствах выбор был между плохим и очень плохим, нет?
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06.06.2022 06:05 Відповісти
Зеленський взяв під власний контроль порятунок Журавля. Чотири доби катувань. Де Журавель? Зеленський взяв під власний контроль порятунок Азовців. Катування вже рахуєм тижнями. Де Азовці? Це не випадковість це система.
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05.06.2022 23:31 Відповісти
Азов - сталь!
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06.06.2022 00:20 Відповісти
Был бы, если бы не сдался. И все из-за тупейшего руководства.
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06.06.2022 04:21 Відповісти
Похоже командир Калина таки сбежал. Стыдоба. И с каких пор Азов стал "мариупольским"?
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06.06.2022 04:18 Відповісти
в смысле "сбежал"? не дался в плен или по-тихому, до объявления "эвакуации", бросив подчинённых и побратимов?
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06.06.2022 06:08 Відповісти
Судя по всему Калина со свитой сбежал еще до полной блокады, когда была возможность. А последние ролики инсценировал .
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06.06.2022 07:32 Відповісти
Докажи!
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06.06.2022 09:03 Відповісти
******** ордьІнский
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06.06.2022 09:21 Відповісти
Не путай Калину с Баранюком.
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06.06.2022 21:04 Відповісти
Хоч яка зістка про Азовців,хоча інфи-нуль.Хоч би скріни з відео виклали,щоб побачити що вони живі.
Щодо "операції врятування"- в бункерах Азовсталі хлопців чекала мучительна смерть.Без води,їжи,без ліків і з пораненими,яким неможливо допомогти.про це теж думати треба.
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06.06.2022 07:00 Відповісти
А кто создал такую ситуацию? Не тупые командиры Азова, которые к тому же еще сами сбежали бросив тысячи людей?
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06.06.2022 07:28 Відповісти
що ти мелеш!
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06.06.2022 09:42 Відповісти
Кацапский бот что-ли?
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06.06.2022 21:05 Відповісти
Азовців судитимуть, і заяв буде купа, від тих же маріупольців. Захист світової спільноти? Не буде. Конгрес США визнав "Азов" нацистами, офіційно і законодавчо. Ніхто не захищатиме нацистів. Хто винен? Може Білецький? Який запевняв, що вони біла раса, і будуть вбивати жидомасонів, в т. ч. Порошенко, Гройсмана.... А може самі азовці, які всі в нацистських татухах, зігують, і емблема нацистської "Дас Райх"?
Азовці, зробили шикарний подарунок Раші, судитимуть у трибуналі нациків, і ніхто не буде їх захищати, Раша в шоколаді, зло ("Азов") покаране
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06.06.2022 08:45 Відповісти
Судить в Трибунале? Кто на кого напал? За то, что защищают свою землю от дикого кровавого зверя, который ещё к тому насилует детей, грабит, убивает стариков? Мозги не воспринимают. Какое- то дикое кино. Все с ног на голову.
И при этом надо: "Не унижать росию"?
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06.06.2022 10:21 Відповісти
Японія вивчила питання і вибачилася за те, що раніше назвала "Азов" нацистським. Сказала: Нічого нацистського там немає.
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06.06.2022 18:33 Відповісти
Откуда инфа, источник , пожалуйста , а то похоже на дезу
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06.06.2022 09:03 Відповісти
Ну, во первых, настоящий мужик не будет говорить своей жене, какой он несчастный, т.к он воин и бережёт свою женщину. А во вторых, это сказки от "Советского информбюро": ещё сюда фото, как гоняют чаи лично с путиным. Это может, действительно, подтвердить только третья сторона.
Я предлагаю для выяснения действительной обстановки направить туда очень ответственного руководителя от власти Верещук. Она этим занималась, она, как никто, в курсе.
Эта бедная женщина, жена Прокопенко, боится лишнее слово сказать, чтобы не навредить мужу.
НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТНО?
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06.06.2022 09:21 Відповісти
Слава Героям Азова. Повернення на Батьківщину. Денісу та красуні Каті - щастя.
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06.06.2022 10:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 10:55 Відповісти
ze diablo ,если они сбежали, тогда, где они??? Откуда инфа??‽
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06.06.2022 11:14 Відповісти
 
 