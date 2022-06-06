СІЗО переповнене, потребують покращення їжа та вода, доступ до військовополонених мають тільки росіяни, - дружина командира "Азову" Прокопенка
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Українські військовополонені із заводу "Азовсталь" перебувають у задовільних умовах та чекають обміну, хоча деяких ресурсів не вистачає.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла Катерина Прокопенко, дружина командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців", - сказала Прокопенко.
За її словами, немає звіту про утримання полонених, фотофіксації чи відеофіксації від третьої сторони, тобто від міжнародних організацій, є лише фото і відеофіксація російської сторони.
"З огляду на ці відеоматеріали ми можемо зрозуміти, що там присутня лише російська сторона. А нам потрібна якраз третя незалежна сторона, яка покаже справжні умови", - додала дружина командира "Азову".
Будь ласка, зачекайте...
Бо Хайп пройшов,
вже не цікаво їм
пливи за руzzкім кораблем…
@KarakaiRevenant
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4h
Громадяни, які сильно цікавляться, де наше ППО, сподіваюсь, це ви у Зеленського запитуєте?
и с самого начала было понятно что не все будет так радостно-пафосно и уверенно-радужно как цвиринькал бородатый горобець в футболке цвета хаки и седыми щетинками и щеками на плечах...
Щодо "операції врятування"- в бункерах Азовсталі хлопців чекала мучительна смерть.Без води,їжи,без ліків і з пораненими,яким неможливо допомогти.про це теж думати треба.
Азовці, зробили шикарний подарунок Раші, судитимуть у трибуналі нациків, і ніхто не буде їх захищати, Раша в шоколаді, зло ("Азов") покаране
И при этом надо: "Не унижать росию"?
Я предлагаю для выяснения действительной обстановки направить туда очень ответственного руководителя от власти Верещук. Она этим занималась, она, как никто, в курсе.
Эта бедная женщина, жена Прокопенко, боится лишнее слово сказать, чтобы не навредить мужу.
НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПОНЯТНО?