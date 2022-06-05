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Людей викрадають, квартири грабують, інтернет-зв’язок поганий, ціни захмарні, - мер Енергодара Орлов про місто в окупації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аэс,заэс,запорожская

В Енергодарі за час окупації підтримка РФ стрімко падає навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов нагадав в телеграмі, що 4 червня виповнилося рівно три місяці як місто його місто окуповане, передає Цензор.НЕТ.

Він підбив підсумки: "Посилився фізичний і психологічний тиск на громадян. Помітно зросла кількість викрадень енергодарців. У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих, хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. В неволю потрапляють пересічні громадяни, які ніяким чином не відносяться до вказаних вище категорій. Людей тримають в полоні тижнями. Зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких поїхали з міста. З квартир виносять цінні речі. Беруть все, що подобається. Двері просто ламають".

За словами Орлова, окупанти штучно посилюють гуманітарну кризу. Зокрема, блокування інтернету фактично унеможливлює безготівкові розрахунки в магазинах та переведення грошей з карти на карту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішуче засуджуємо окупацію Запорізької АЕС. РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, - МЗС

"Готівки у мешканців Енергодара майже немає. Відсоток за те, щоб зняти кошти, знову зріс. Пропозиції такі є, але попит в рази більший. І перевагу надають тим хто намагається перевести у готівку значні суми. Паралельно у багатьох торгових точках та на ринку з’явилися подвійні цінники - у гривні та в рублях. Вартість продуктів, побутової хімії та всього необхідного для життя захмарна. Дешеві тільки сезонні овочі, які просто не мають інших ринків збуту.

В місті натомість стали з’являтися російські ліки. Здавалося, це необхідність і не привід для обговорення. Але якби медикаменти не продавали просто на вулиці, на ринку, цілими днями під пекельним сонцем, не дотримуючись жодних норм зберігання медпрепаратів. Тому в Енергодарі як був так і залишається величезний попит на українські медикаменти. Та доставляти їх в місто все важче.

Разом з тим пропагандистські канали рф цинічно пишуть, що мобільний зв’язок та Інтернет блокує саме українська сторона. Насправді окупанти готують людей до переходу на зв’язок від російських мобільних операторів і провайдерів. Та на даний час в Енергодарі такої можливості немає навіть технічно.

На фоні всього, що відбувалося три місяці і продовжує відбуватися далі, рівень підтримки рф навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Кадрові проблеми окупантів також не вирішені, а тільки посилюються", - вказує міський голова.

Також читайте: В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Так Зеля якраз сьогодні був у Запоріжжі!
То хай він на карті покаже, з яких напрямків він, Д'єрмак, Данілов, Демченко і Буданов очікували нападу орків, а з яких не очікували (з Криму по ходу не очікували...)!
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06.06.2022 00:02
+10
Скажи мені, ти тут на зарплаті покидьку?Як тільки новина про окуповані території так ти тут як тут виструбуешь, мовляв люди самі звідти вині що їх здали с потрохами!Бажаю тобі опинитися в тій самій ситуації як ті бідні люди!Чи ти злий що квартиранти-переселенці почали зьїжати яким ти здавав квартиру в три рази дорожче чим до війни?!
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06.06.2022 00:40
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Так Зеля якраз сьогодні був у Запоріжжі!
То хай він на карті покаже, з яких напрямків він, Д'єрмак, Данілов, Демченко і Буданов очікували нападу орків, а з яких не очікували (з Криму по ходу не очікували...)!
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06.06.2022 00:02 Відповісти
Фашисти московітські просто знущаються над людьми !

Кацапи , всеодно всі здохнете на нашій землі , тому валіть на.... й
та дайте нам спокій !!
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06.06.2022 00:02 Відповісти
Ну нехотіли боротись з орками от і пожинають плоди окупації?!
В самому Енергодарі 53 000 населення, скільки пішло в ЗСУ і ТрО ?!
Чи хотіли і рибку з"їсти і на х.......... сісти ?!
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06.06.2022 00:03 Відповісти
Скажи мені, ти тут на зарплаті покидьку?Як тільки новина про окуповані території так ти тут як тут виструбуешь, мовляв люди самі звідти вині що їх здали с потрохами!Бажаю тобі опинитися в тій самій ситуації як ті бідні люди!Чи ти злий що квартиранти-переселенці почали зьїжати яким ти здавав квартиру в три рази дорожче чим до війни?!
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06.06.2022 00:40 Відповісти
Хай Енергодарці дякують місцевим мусарам своїм, прокурорам, суддям, СБУшнікам..........
Собі хай дякують, що голосували за всяку ригівську пиз.................оту!
А шо знову біндери винні ?!
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06.06.2022 00:05 Відповісти
А за ОПЗЖ?!
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06.06.2022 07:26 Відповісти
У Львові на днях молодого пацана поховали, який недалеко в тих краях загинув......................
Скажіть скільки енергодарців загинуло в боях за Україну, за Енергодар у складі ЗСУ ?!
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06.06.2022 00:08 Відповісти
Верховному гл коман - единственный кто должен ответить на все вопросы - а их очень много - но не тех которые ему задают на аналах г+г.
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06.06.2022 01:08 Відповісти
А де воює енергодарська і херсонська ТРО?!
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06.06.2022 07:28 Відповісти
"рівень підтримки рф навіть серед тих громадян , які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Джерело: https://censor.net/ua/n3346112"
Для довідки:У 2019 році в регіоні за проросійські партії які пройшли до ВР проголосувало 27% виборців.
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06.06.2022 00:09 Відповісти
Ви шо думаєте та вата кається ?! Ніфіга, їм всє далжни і всі винні!
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06.06.2022 00:14 Відповісти
Коли лояльно до росіян відносилося половина населення,це для окупації було сприятлевим грунтом....а тепер люди повинні усвідомити, що вони також відповідають за те що сталося,подивіться в деяких міськрадах була більшисть за "ОПЗЖ""ОБ""Партія Шарія"
https://www.radiosvoboda.org/a/mistsevi-vybory-v-zaporizhzhi-ta-oblasti-resultaty-i-peremozhts
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06.06.2022 00:37 Відповісти
Хто здав, львів'яни чи полтавчани?!
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06.06.2022 07:29 Відповісти
Чого це ти, сволото, ділиш українців на львів'ян та полтавчан? Звалюєш провину зеленої влади на людей якім навіть зброї ніякої не дали. Ти не бандерівець, ти - покидьок.
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06.06.2022 09:05 Відповісти
Енергодар - це Україна і він зараз окупований кацапами. Яка різниця який процент за кого голосував? Виходить,якщо Донецьк та Луганськ не голосували то їх і звільняти не треба? На цензоре багато коментаторів, які голосували не так, як би мені хотілося, але я не хочу щоб їх вбивали чи катували. Україна-демократична держава.
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06.06.2022 11:05 Відповісти
 
 