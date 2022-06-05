Людей викрадають, квартири грабують, інтернет-зв’язок поганий, ціни захмарні, - мер Енергодара Орлов про місто в окупації

В Енергодарі за час окупації підтримка РФ стрімко падає навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов нагадав в телеграмі, що 4 червня виповнилося рівно три місяці як місто його місто окуповане, передає Цензор.НЕТ.

Він підбив підсумки: "Посилився фізичний і психологічний тиск на громадян. Помітно зросла кількість викрадень енергодарців. У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих, хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. В неволю потрапляють пересічні громадяни, які ніяким чином не відносяться до вказаних вище категорій. Людей тримають в полоні тижнями. Зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких поїхали з міста. З квартир виносять цінні речі. Беруть все, що подобається. Двері просто ламають".

За словами Орлова, окупанти штучно посилюють гуманітарну кризу. Зокрема, блокування інтернету фактично унеможливлює безготівкові розрахунки в магазинах та переведення грошей з карти на карту.

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"Готівки у мешканців Енергодара майже немає. Відсоток за те, щоб зняти кошти, знову зріс. Пропозиції такі є, але попит в рази більший. І перевагу надають тим хто намагається перевести у готівку значні суми. Паралельно у багатьох торгових точках та на ринку з’явилися подвійні цінники - у гривні та в рублях. Вартість продуктів, побутової хімії та всього необхідного для життя захмарна. Дешеві тільки сезонні овочі, які просто не мають інших ринків збуту.

В місті натомість стали з’являтися російські ліки. Здавалося, це необхідність і не привід для обговорення. Але якби медикаменти не продавали просто на вулиці, на ринку, цілими днями під пекельним сонцем, не дотримуючись жодних норм зберігання медпрепаратів. Тому в Енергодарі як був так і залишається величезний попит на українські медикаменти. Та доставляти їх в місто все важче.

Разом з тим пропагандистські канали рф цинічно пишуть, що мобільний зв’язок та Інтернет блокує саме українська сторона. Насправді окупанти готують людей до переходу на зв’язок від російських мобільних операторів і провайдерів. Та на даний час в Енергодарі такої можливості немає навіть технічно.

На фоні всього, що відбувалося три місяці і продовжує відбуватися далі, рівень підтримки рф навіть серед тих громадян, які раніше виявляли нейтральну позицію, стрімко падає. Кадрові проблеми окупантів також не вирішені, а тільки посилюються", - вказує міський голова.

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