Наші війська обороняють промзону Сєверодонецька та прилеглий до неї квартал, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який перебуває у Сєверодонецьку, оприлюднив інформацію щодо стану оборони міста.

Про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Останній час часто знаходжусь у Сіверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині. В день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсності.

На війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян. В даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані.

Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей, і ухвалюють рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити.

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Украінські воіни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні. Інакше це викликає занепокоєння чи розуміють керівники що саме відбувається.

Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сіверодонецька та прилеглий до неї квартал.

Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб отримувати реальні перемоги треба не створювати повітряні замки".

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