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Новини Війна в Україні
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Сєверодонецьк (475) Бутусов Юрій (3136)

Наші війська обороняють промзону Сєверодонецька та прилеглий до неї квартал, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов,сєверодонецьк

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який перебуває у Сєверодонецьку, оприлюднив інформацію щодо стану оборони міста.

Про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Останній час часто знаходжусь у Сіверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині. В день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсності.

На війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян. В даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані.

Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей, і ухвалюють рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай

Украінські воіни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні. Інакше це викликає занепокоєння чи розуміють керівники що саме відбувається.

Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сіверодонецька та прилеглий до неї квартал.

Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб отримувати реальні перемоги треба не створювати повітряні замки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили контролюють близько половини Сєверодонецька, - Гайдай

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 00:16
+41
ОП хоче перемог, щоб Арестович міг щось пи*діти на бенямарафоні)
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06.06.2022 00:14
+38
Повторю. Пропаганда - это нужно во время войны, но не так же тупо, как Арестович, Подоляк, "Єдині новини" или этот жополиз. Народу нужно говорить правду, а не лгать так по тупому.
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06.06.2022 00:32
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Сєвєродонецьку*, на жаль*... у вас діти у редактурі сидять?
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06.06.2022 10:13 Відповісти
Во время войны надо говорить то, что целесообразно, а не правду. Вздор, что народу надо говорить правду. Россия тому доказательство. Гонят такую пургу, а народ верит и поддерживает. Правду толпа (народ) осмыслить не сможет.
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06.06.2022 10:15 Відповісти
❗️ВСУ контролируют лишь промзону Северодонецка

Ситуация в городе несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне. - Глава ОГА Сергей Гайдай.

________
Це сьогодні зранку від Гайдая. А тут вже брудом Бутусова залили....
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06.06.2022 10:50 Відповісти
Гайдай таку ж саму інформацію має, як і Бутусов. Все сходиться.
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06.06.2022 11:20 Відповісти
Так на тому тиждні Гайдан уже плакав, що Северодонецк практично здали, а зявився Гарант на Донбасі, знову оди заспівав.
Молодець Бутусов - правду українцям треба казати, щоби до кожного дійшло, що у нас проблеми, ми воюємо з міцною, дикою ордою, яка нікого з нас не пошкодує.
Хай чують ті, хто відсидівся и відсиджується в карпатських готелях і санаторіях, хто втік з України, хто сидить у Києві по кабаках, тих, хто рисачить по Хрещатику на блатних автомобілях і мотоциклах, адже для них і паливо виявляється є, на відміну від інших українців.
І говорити треба про кількість загиблих наших героїчних вояків, щоби люди не домислювали і не вірили кацапській пропаганді. Загиблі у нас є і їх багато, чому ми повинні це приховувати? Все рівно вся країна бачить, як кожного дня хоронять наших ГЕРОЇВ. Не трнеба перетворюватися в мокшанський очільників, яким нас... на свій народ. Українці достойні знати правду.
Приховування інформації про наших загиблих і полонених, це приниження їх подвигу. Необхідно називати кожного вбитого, пораненого та полоненого і поіменно, від цього українці не впадуть духом, а навпаки будуть зліші до вражини.
А якщо нашій владі невдобно, що у нас теж багато загиблих, це її проблеми, бо у певній мірі і вона винна у їх загибелі.
І хай влада відповість українцям, де поділися бійці "Азову" і коли вони будуть обміняні. Хто дав команду розмінувати мости на херсонщині і практично здав Південь країни.
Замовчати ці речі нікому не вдасться і так уже не буде, як було до війни. ДОПРИКОЛЮВАЛИСЯ.
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06.06.2022 11:28 Відповісти
Спасибо, пан Бутусов, за правдивую информацию. Это сейчас очень нужно
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06.06.2022 11:36 Відповісти
Северодонецк не тот город чтобы за него умирать нашим солдатам, как хочет Безумная. Все эксперты говорят что важнее всего оборона Лисичанска который взять гораздо сложнее, придется форсировать Северский Донец и сам город находится на доминирующих высотах как Попасная. Надеюсь что Залужный найдет пару слов для слуг народа которые возомнили себя военными экспертами.
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06.06.2022 11:37 Відповісти
И что, Попасную удержали? Сдали.
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06.06.2022 12:11 Відповісти
Попасную сдали под предлогом "она разбита и оборонять там нечего", хотя этот населенный пункт нужен был как плайдарм. А как отошли - начался прорыв орков. То же самое было с Изюмом и Кременной. Есть такие населенные пункты, которые сдавать нельзя т.к. обвалиться вся линия фронта и потом фиг что удержишь. Если сдать Северодонецк то Лисичанск обойдут с боков и захватят.
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06.06.2022 12:14 Відповісти
Дивлячись просто на географічну карту - це цілком може статись.
Кліщі - явно намічаються.
Надіюсь - на цю ж карту дивляться кваліфіковані військові теж...
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06.06.2022 12:34 Відповісти
Ні бл#дь крім вас диванних єкспердав "ніхто, нічого не бачить". "Керуйте" бо програємо 🤣🤣🤣
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06.06.2022 14:04 Відповісти
Боневтік оточив себе невігласами, холуями та сраколизами.
І йому так комфортно!
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06.06.2022 12:48 Відповісти
Він новий диктатор. Чим скорійше Українці це зрозуміють тим краще. ***** починало приблизно так само як "янєлох ".
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06.06.2022 14:05 Відповісти
в Європі це вже зрозуміли натякають про авторитаризм але до наших виборців це не доходить
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06.06.2022 15:56 Відповісти
Пане Бутусов, припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити))) Не колотіть гівно між диванними експертами, бо ваша матка-правда їх задрочує, а тямуще суспільство смішить. З Днем журналіста!
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06.06.2022 13:15 Відповісти
Українське суспільство на відміну від ординської ското-бидломаси ЦІЛКОМ ЗАСЛУГОВУЄ на подачу правдивої інформації. Хоч панікерів -"фсьопрапальщиків" серед нас теж вистачає, ніхто не буде кидати зброю чи впадати у відчай від правдивої подачі фронтових зведень. Якщо обстановка на якійсь ділянці погіршиться ми просто будемо знати правду і ставатимемо ще більш мобілізованими перед нагальною загрозою. Хай краще дітям розповідають казки про Санту та його оленів..
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06.06.2022 16:10 Відповісти
Та господи, у нього навiть на фото фотошоп, бiла лiнiя навколо тiла. З кого ви новини робите?
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06.06.2022 16:27 Відповісти
Якщо не байдуже свобода слова в Україні

Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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06.06.2022 20:46 Відповісти
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