Наші війська обороняють промзону Сєверодонецька та прилеглий до неї квартал, - Бутусов
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який перебуває у Сєверодонецьку, оприлюднив інформацію щодо стану оборони міста.
Про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Останній час часто знаходжусь у Сіверодонецьку та околицях, і здивований неодноразовими неадекватними заявами деяких керівників стосовно оперативної обстановки на Луганщині. В день візиту президента Зеленського на Луганщину голова ВА Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста. Нажаль, ця інформація не відповідає дійсності.
На війні треба вводити в оману противника, а не своїх громадян. В даному випадку українське суспільство має отримувати інформацію наближену до реальності, перемоги нам потрібні реальні, а не вигадані.
Ризик самообману на війні в тому, що потім під хибні вигадки та невиправдані оптимістичні заяви підганяють підрозділи, людей, і ухвалюють рішення таким чином, які теж не відповідають обстановці. Припиняйте ці словесні ігри, так не треба робити.
Украінські воіни тримають позиції у складній обстановці, і ця обстановка потребує якщо не всієї правди, то хоча б відсутності брехні. Інакше це викликає занепокоєння чи розуміють керівники що саме відбувається.
Два дні тому противник вийшов на околиці міста, наразі наші війська обороняють промзону Сіверодонецька та прилеглий до неї квартал.
Викликає занепокоєння регулярне повідомлення бажаного замість дійсного. Щоб отримувати реальні перемоги треба не створювати повітряні замки".
Будь ласка, зачекайте...
Ситуация в городе несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне. - Глава ОГА Сергей Гайдай.
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Це сьогодні зранку від Гайдая. А тут вже брудом Бутусова залили....
Молодець Бутусов - правду українцям треба казати, щоби до кожного дійшло, що у нас проблеми, ми воюємо з міцною, дикою ордою, яка нікого з нас не пошкодує.
Хай чують ті, хто відсидівся и відсиджується в карпатських готелях і санаторіях, хто втік з України, хто сидить у Києві по кабаках, тих, хто рисачить по Хрещатику на блатних автомобілях і мотоциклах, адже для них і паливо виявляється є, на відміну від інших українців.
І говорити треба про кількість загиблих наших героїчних вояків, щоби люди не домислювали і не вірили кацапській пропаганді. Загиблі у нас є і їх багато, чому ми повинні це приховувати? Все рівно вся країна бачить, як кожного дня хоронять наших ГЕРОЇВ. Не трнеба перетворюватися в мокшанський очільників, яким нас... на свій народ. Українці достойні знати правду.
Приховування інформації про наших загиблих і полонених, це приниження їх подвигу. Необхідно називати кожного вбитого, пораненого та полоненого і поіменно, від цього українці не впадуть духом, а навпаки будуть зліші до вражини.
А якщо нашій владі невдобно, що у нас теж багато загиблих, це її проблеми, бо у певній мірі і вона винна у їх загибелі.
І хай влада відповість українцям, де поділися бійці "Азову" і коли вони будуть обміняні. Хто дав команду розмінувати мости на херсонщині і практично здав Південь країни.
Замовчати ці речі нікому не вдасться і так уже не буде, як було до війни. ДОПРИКОЛЮВАЛИСЯ.
Кліщі - явно намічаються.
Надіюсь - на цю ж карту дивляться кваліфіковані військові теж...
І йому так комфортно!
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