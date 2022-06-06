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Білорусь (5971) війна (56581) добровольці (780) Тіхановська (389)

Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

добровольці,білоруси

Навалу Російської Федерації Збройним силам України допомагають стримувати 1,5 тисячі громадян Білорусі.

Про це Світлана Тіхановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон. - Ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.

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Тіхановська підкреслила, що ряди охочих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.

"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
А ця жопозиціонерка Свєтлана Цехановська не бажає узятися за зброю, щоби очолити військо? Чи сцикотно, вбити можуть. Зато була б 100% підтримка...
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06.06.2022 00:38
+8
А сколько на стороне парашенцов она посчитать не хочет?
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06.06.2022 00:59
+7
А хто ти така , що тобі взагалі таку інформацію дають? То Крим у неї спірне питання яке щось там розколює ,то десять розводщиків колій в Білорусі спасли Київ від захоплення, тепер оце. Який в неї правовий статус,щоб вона щось коментувала і отримувала інформацію яку може злити лукі - за життя свого чоловіка.
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06.06.2022 00:46
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А ця жопозиціонерка Свєтлана Цехановська не бажає узятися за зброю, щоби очолити військо? Чи сцикотно, вбити можуть. Зато була б 100% підтримка...
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06.06.2022 00:38 Відповісти
Типа создать на основе белорусских солдат в Украине - вооруженные силы Беларуси и потом этими силами свергнуть диктатора и провести демократические выборы и ее поддержка будет 100%. Идея интересная, но зачем хамить и оскорблять??? Без оскорблений идею яснее видно, а накрыв идею одеялом оскорблений и идею плохо видно, и выходят на первый план оскорбления, а не идея. Хотя возможно эмоциональное состояние такое в данный период, но нужно выходить на баланс к середине эмоциональной ибо любые крайности - это плохо. лучший результат, который может выбрать для себя человек - добиваться самого высокого результата, на который способен. От оскорблений нужно отказываться. Нужно быть умнее. Любые союзники - они союзники, оскорбляя союзников - это порождает распри(ссоры), а нет ничего хуже союзы погрязшие в ругани - они распадаются, тоже самое и государства погрязшие в распрях распадаются. И даже врага вероятно не нужно оскорблять, а если войти к нему в доверие, то ты будешь знать свои минусы и сможешь их исправлять! Украина должна улучшаться в культуре и становиться умнее. Людям нужно больше читать и развиваться. Кто умнее, тот сильнее и хитрее, и разумнее! Ты хочешь помочь и Украине и Беларуси - это благородная цель, добродетельная - это хорошо, но оскорблениями ты путь реализации идеи уменьшаешь. Оскорбления делают тебя слабее!
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06.06.2022 01:04 Відповісти
«И даже врага вероятно не нужно оскорблять, а если войти к нему в доверие, то ты будешь знать свои минусы и сможешь их исправлять!» до чого це ? Ворога потрібно ібошить з першого погляду !
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06.06.2022 01:10 Відповісти
Стиль "зелених" хамити союзникам. А Тихановська намагається виправдати Білорусь, після нашої перемоги стати нашим союзником, а не агресором. Нам це вигідно.
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06.06.2022 09:19 Відповісти
Вона ж не «бидло» не по поняттях. )
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06.06.2022 01:05 Відповісти
А хто ти така , що тобі взагалі таку інформацію дають? То Крим у неї спірне питання яке щось там розколює ,то десять розводщиків колій в Білорусі спасли Київ від захоплення, тепер оце. Який в неї правовий статус,щоб вона щось коментувала і отримувала інформацію яку може злити лукі - за життя свого чоловіка.
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06.06.2022 00:46 Відповісти
Насправді, він (батальйон. - Ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.
*********
Он воно як. Тримають винятково в містах, а не в сільській місцевості, - та ще й під наглядом. Не довіряють білорусам, однако? Оце так вояки, за якими треба наглядати. Які жорстокі борошна!
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06.06.2022 00:53 Відповісти
Спочатку я подумав, що про "міста" і "нагляд", - це "труднощі перекладу" на сайті. Але, у оригіналі італійською, все саме так і є. Білорусів тримають у містах (città) під наглядом (supervisione) українських військових (dell'esercito ucraino). Який жах! Таке могла ляпнути тільки тупа курка. )))

«Quando è iniziata la guerra molti in Bielorussia hanno pensato che bisognava aiutare gli ucraini, dunque si sono organizzati dei battaglioni. In questo momento è fino a 1.500 uomini. Sono vari in diverse città, sotto la supervisione dell'esercito ucraino».
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06.06.2022 01:20 Відповісти
А сколько на стороне парашенцов она посчитать не хочет?
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06.06.2022 00:59 Відповісти
тіхановська - тупа пізд@
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06.06.2022 01:26 Відповісти
Тихановська це ФСБешна консерва, завдяння якої було фіктивно "очолити" спротив білорусів, потім кинути повсталий народ на призволяще, переїхавши в благополучну Європу, Завдання Тихановська виконала - повстання втопили в крові, під телекамери передусім москальських "ЗМІ", котрі вже потім перепощували європейці та американці, зробив таким чином Лукашенка абсолютним ізгоєм та нерукопожатим у світі, залишив йому лише єдину роль - безропотного виконавця волі ху..ла. В результаті цієї спецоперації москалі отримали повністю "кішенькового Бацьку" у вигляді 1000 кілометрового кордону з Україною, котрий вмить перетворився з україно-білоруського в україно-москальський кордон. А територія Білорусі в решті решт стала майданчиком для москальських сил вторгнення з напрямком на Київ, а також зручним стартовим майданчиком для пусків москальських ракет по українських містах та аеродромом для москальських літаків. Саме задля цього у ФСБ на Лудянці й вигадали цю фейкову Тихановську, місце якої на лаві підсудних, а не в білоруській опозиції.
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06.06.2022 01:40 Відповісти
в лукашенкі ягна на заклання не робіть, вони зробили всіх разом.
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06.06.2022 02:02 Відповісти
Ваша схема дуже спрощена, але загалом схожа на правду. Там було кілька варіантів, і Тіхановська була одним із останніх запасних. Такий собі цугцванг для Лукашенка. Будь-який хід лише погіршує ситуацію. Так його ФСБ загнало у глухий кут.
До речі, дещо подібну схему розіграли колись проти Кучми в історії з Гонгадзе. "Плівки майора Мельниченка", - саме так заганяли Кучму, як вовка, за червоні прапорці. Зрештою, змусили призначити Януковича наступником Кучми. А Янукович, як відомо, був старим сексотом КГБ. Ще з часів своїх "юношескіх шалостєй". Кучма все це прекрасно знає, але мовчить, бо він теж виглядає дуже неприглядно, м'яко кажучи.
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06.06.2022 02:05 Відповісти
Утриманка-домогосподарка подала голос.

Білоруси просрали свою незалежність та свободу.
За Україну воюють ті, хто воювпв з Лукой, а не рожеві поні.
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06.06.2022 02:51 Відповісти
Ця Барбі зі свого західного "шалаша" ще й рота роззявляє. Сиділа б вже мовчки, - чи хазяї за поводок смикають?
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06.06.2022 07:09 Відповісти
хай краще розповість скількі бульбафюрер відрядив своїх військ, які зараз воюють на стороні ***** і вбивають українців, під виглядом кацапів. здається більш як 10 000
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06.06.2022 09:49 Відповісти
А псіхановська тут при чом?
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06.06.2022 12:27 Відповісти
полторы тысячи из почти 9 миллионов достойны называться людьми. вот и вся братьеславянская дружба
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06.06.2022 13:11 Відповісти
 
 