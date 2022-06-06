Проти росіян в Україні воюють 1,5 тис. білорусів, ця цифра зростатиме, - Тіхановська
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Навалу Російської Федерації Збройним силам України допомагають стримувати 1,5 тисячі громадян Білорусі.
Про це Світлана Тіхановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.
"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон. - Ред.) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.
Тіхановська підкреслила, що ряди охочих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.
"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.
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Он воно як. Тримають винятково в містах, а не в сільській місцевості, - та ще й під наглядом. Не довіряють білорусам, однако? Оце так вояки, за якими треба наглядати. Які жорстокі борошна!
«Quando è iniziata la guerra molti in Bielorussia hanno pensato che bisognava aiutare gli ucraini, dunque si sono organizzati dei battaglioni. In questo momento è fino a 1.500 uomini. Sono vari in diverse città, sotto la supervisione dell'esercito ucraino».
До речі, дещо подібну схему розіграли колись проти Кучми в історії з Гонгадзе. "Плівки майора Мельниченка", - саме так заганяли Кучму, як вовка, за червоні прапорці. Зрештою, змусили призначити Януковича наступником Кучми. А Янукович, як відомо, був старим сексотом КГБ. Ще з часів своїх "юношескіх шалостєй". Кучма все це прекрасно знає, але мовчить, бо він теж виглядає дуже неприглядно, м'яко кажучи.
Білоруси просрали свою незалежність та свободу.
За Україну воюють ті, хто воювпв з Лукой, а не рожеві поні.