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ПВК "Вагнера" видобуває для Кремля золото в Африці, намагаючись врятувати економіку Росії, - NYT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

золото

ПВК "Вагнера" видобуває для Росії золото в Африці. Так Кремль може намагатися врятуватися від санкцій, які сильно б'ють по економіці країни-агресора. "Вагнерівці" можуть допомогти Росії збільшити золотовалютний резерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в новому розслідуванні видання New York Times.

За даними журналістів, неподалік від столиці Судану знаходиться завод, на якому "домінує таємничий іноземний підприємець". Місцеві стверджують, що видобутком золота там займається "російська компанія".

"Фактично Суданські компанії і урядові звіти показують, що золотий рудник є одним з аванпостів групи Вагнера, непрозорої мережі російських найманців, гірничодобувних компаній і операцій політичного впливу, контрольованих близьким союзником президента Росії Володимира Путіна", - повідомляє New York Times.

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ПВК "Вагнера", наголошується в розслідуванні, стала не тільки джерелом живої сили вбивць і найманців. Тепер компанія стала "витонченим інструментом" кремлівської влади, завдяки якій РФ заробляє гроші і поповнює свій золотовалютний резерв.

"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася в конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.

Диктатор прийняв таку пропозицію. Після візиту Омара Хасана аль-Башира у РФ з'явилася компанія Meroe Gold. Ця компанія оплачувала перельоти російських геологів до Судану. Meroe Gold очолив Михайло Потєпкін, відомий як організатор "фабрики тролів" Кремля. Незабаром до Судану прибули і "вагнерівці", які взяли під контроль видобуток золота.

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"Документи показують, що Вагнер отримав прибуткові концесії на видобуток корисних копалин в Судані, які виробляють золото, що потенційно може збільшити золотий запас Кремля в розмірі 130 мільярдів доларів", - повідомляє New York Times.

Кремль, за даними видання, хоче побудувати в Червоному морі військово-морську базу. Там Путін нібито планує розміщувати свої кораблі з ядерними двигунами, а ПВК "Вагнера" допомагає Кремлю здійснювати такі плани. Для цього найманці втручаються в громадянські війни і міжусобні конфлікти.

Євген Пригожин, якого називають "кухарем" Путіна і засновникам "Вагнера", відмовляється визнавати свою причетність як до самої ПВК, так і до видобутку золота в Африці. Однак, як з'ясували журналісти, саме "вагнерівці" пов'язані з мережею підставних компаній, через які Кремль видобуває золото і намагається врятувати рубль від санкцій, таємно поповнюючи золотовалютний резерв.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
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06.06.2022 01:53
+14
по-перше в Африці зовсім не якийсь там "руднічок", там багато різних ресурсів, і не тільки золота. По-друге золото з рф теж під санкціями, а це золото не з рф, а з Африки, воно не під санкціями і його можна продати, якщо тільки не буде доведений зв"язок цього золота з рф.
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06.06.2022 01:52
+11
Параша набивает в Африке карманы золотом а Украина должна спасать от голода африканских мальчиков в трусиках?
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06.06.2022 01:20
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Хіба видобуває?
Там контрабанда.
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06.06.2022 00:59 Відповісти
Очередная утка ньюйорк-таймс.
Журналюги готовы на любой фейк ради выгоды.
В самой рф итак полно залежей золота, алмазов, нефти и газа...
рф - 1/7 часть суши, кто забыл.
Какой то рудничек в африке - плюс-минус ничего не решает.
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06.06.2022 01:23 Відповісти
Слово «рудничок» пишеться з літерою о.

Пишіть мовою, якщо язика не змогли вивчити.
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06.06.2022 01:41 Відповісти
по-перше в Африці зовсім не якийсь там "руднічок", там багато різних ресурсів, і не тільки золота. По-друге золото з рф теж під санкціями, а це золото не з рф, а з Африки, воно не під санкціями і його можна продати, якщо тільки не буде доведений зв"язок цього золота з рф.
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06.06.2022 01:52 Відповісти
Именно.
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06.06.2022 04:30 Відповісти
Да хрен с ним - оно с мордора под чужим флагом, все как обычно.
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06.06.2022 07:46 Відповісти
Деньги от продажи этого золота и других ресурсов никто не будет заводить в рашку, они осядут на зарубежных счетах-прокладках.
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06.06.2022 10:23 Відповісти
угу, 1\7 часть суши, 42% всех мировых богатств и всего 1.8% населения Земли. И при этом 90-е место по уровню жизни. Это если ты забыл. А про санкции ты точно забыл. А через ЦАР русня продаёт и своё, подсанкционное, золото. Не пиши муйню.
Кстати, этой новости уже несколько лет, читал про это года два назад.
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06.06.2022 08:55 Відповісти
Ага, а еще у самой рашки и так полно территорий, следовательно ей абсолютно незачем соседей нападать и территории отжимать, а отжатые территории Молдовы, Грузии, Украины, это все фейки журналюг, правильно?
Рашка не 1/7 часть суши, а 1/9. Если кто забыл, что совок уже 30 лет как развалился.
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06.06.2022 11:03 Відповісти
ну так зерно африці не потрібне? добре...
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06.06.2022 01:02 Відповісти
Скоро тих орків з'їдять голодні негри
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06.06.2022 01:03 Відповісти
Нехай харчуються орками
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06.06.2022 09:26 Відповісти
Какой то ковбойский сюжет из 19-20 века. А свое золото и алмазы чего не добывается?)
Новость для детей...
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06.06.2022 01:04 Відповісти
Сегодня ерунда и выдуманные новости продаются гораздо лучше, нежели чем правда. А игра на эмоциях и громкие заголовки вообще затмили для многих реальность, главное удивится, ужаснутся и поржать. Там всё гораздо проще: руководству "чвк" надо бабло зарабатывать, вот так банально и обыденно, и кормить всю эту воюющую шушеру
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06.06.2022 01:10 Відповісти
Хто купить через санкції?
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06.06.2022 01:10 Відповісти
своє під санкціями, забули? а так, ніби африканське.
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06.06.2022 01:53 Відповісти
разумеется, россми ближе и роднее, правдивее. куда там NY Times - старейшему изданию в штатах!
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06.06.2022 05:17 Відповісти
треба було 140 000 000 дебілів з лопатами послати, може й встигли б до розвалу золотого пилу нашкребти
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06.06.2022 01:04 Відповісти
140 миллионов такой же фейк как и мальчики в трусиках. 80 максимум
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06.06.2022 01:34 Відповісти
Хоч рятуй, хоч не рятуй... "всьо равно палучіш куй".
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06.06.2022 01:08 Відповісти
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06.06.2022 02:13 Відповісти
Так уїбіть туди з космосу куском асфальту
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06.06.2022 01:10 Відповісти
Параша набивает в Африке карманы золотом а Украина должна спасать от голода африканских мальчиков в трусиках?
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06.06.2022 01:20 Відповісти
місцями там так погано, регіони що мають ресурси роздирають банди за право сидіти на потоках, там і без русскіх було фігово.
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06.06.2022 01:54 Відповісти
Действия России похожи на компании колониальные. И воюют за земли и ресурсы и влияние мировое. Как будто напитались опытом прошлых столетий и других стран делавших похожее в прошлых веках и модифицировали. И опыт мафии взяли и соединили с властью России. Наркотики тоже перевозят самолетами и Путин вдохновлялся фильмом лицо со шрамом. Воля к власти всеми путями. И законными и не законными и моральными и аморальными. Вероятно для Путина самое страшное будет - потерять власть. Как он всю жизнь шел к власти и пробирался через КГБ, портфели носил, все это прошел и пришел к власти и сразу все каналы и СМИ поджал для власти над народом, затем мафиозную власть развивал и делегировал олигархам захватывать ресурсы и создавать компании и продавать их и получать деньги и больше ресурсов и влияния хотелось, мания власти и всеми средствами хочет больше власти.
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06.06.2022 01:25 Відповісти
А Украина и союзники могут это перекрыть??? Санкции на корабли, да можно и на страны налагать санкции за сотрудничество с РФ. Нужно быстрее принять закон США, что РФ - это страна спонсор мирового терроризма!
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06.06.2022 01:28 Відповісти
Дурний рашист думкою багатіє
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06.06.2022 01:52 Відповісти
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06.06.2022 01:53 Відповісти
А що на Колимі вже усе золото вимили?
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06.06.2022 01:57 Відповісти
Из-за санкций, которые запрещают покупать рашкинское золото, Колыма не подходит
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06.06.2022 06:16 Відповісти
В цей рудничок найближчим часом має щось прилетіти
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06.06.2022 06:26 Відповісти
Безуглу треба направити в Африку для підтримки.
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06.06.2022 06:32 Відповісти
А чого їх там друга якась чвк з Америки чи Британії не накриє, туплять чи мандражирують
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06.06.2022 08:54 Відповісти
NYT превращается в жёлтую газетенку. Ещё и кремлёвскую. Консервы там рваться прям каждый день.Все эти рудники это кошелёк плешивца и его камарильи. Золота и на параше хватает а толку. Африканское они смогут продать разве что только н чёрном рынке из-за санкций. А там и цена другая и масштабы ну совсем уж не те.
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06.06.2022 10:00 Відповісти
ось і справжня мета всіх війн і нападів параши: захапать ще більше бабла для підтримки майбутніх нападів,

а зомбі на параші і далі будуть в лаптях, без асфальту, газу і унітазів
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06.06.2022 10:15 Відповісти
 
 