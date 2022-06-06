ПВК "Вагнера" видобуває для Кремля золото в Африці, намагаючись врятувати економіку Росії, - NYT

ПВК "Вагнера" видобуває для Росії золото в Африці. Так Кремль може намагатися врятуватися від санкцій, які сильно б'ють по економіці країни-агресора. "Вагнерівці" можуть допомогти Росії збільшити золотовалютний резерв.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в новому розслідуванні видання New York Times.

За даними журналістів, неподалік від столиці Судану знаходиться завод, на якому "домінує таємничий іноземний підприємець". Місцеві стверджують, що видобутком золота там займається "російська компанія".

"Фактично Суданські компанії і урядові звіти показують, що золотий рудник є одним з аванпостів групи Вагнера, непрозорої мережі російських найманців, гірничодобувних компаній і операцій політичного впливу, контрольованих близьким союзником президента Росії Володимира Путіна", - повідомляє New York Times.

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ПВК "Вагнера", наголошується в розслідуванні, стала не тільки джерелом живої сили вбивць і найманців. Тепер компанія стала "витонченим інструментом" кремлівської влади, завдяки якій РФ заробляє гроші і поповнює свій золотовалютний резерв.

"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася в конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.

Диктатор прийняв таку пропозицію. Після візиту Омара Хасана аль-Башира у РФ з'явилася компанія Meroe Gold. Ця компанія оплачувала перельоти російських геологів до Судану. Meroe Gold очолив Михайло Потєпкін, відомий як організатор "фабрики тролів" Кремля. Незабаром до Судану прибули і "вагнерівці", які взяли під контроль видобуток золота.

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"Документи показують, що Вагнер отримав прибуткові концесії на видобуток корисних копалин в Судані, які виробляють золото, що потенційно може збільшити золотий запас Кремля в розмірі 130 мільярдів доларів", - повідомляє New York Times.

Кремль, за даними видання, хоче побудувати в Червоному морі військово-морську базу. Там Путін нібито планує розміщувати свої кораблі з ядерними двигунами, а ПВК "Вагнера" допомагає Кремлю здійснювати такі плани. Для цього найманці втручаються в громадянські війни і міжусобні конфлікти.

Євген Пригожин, якого називають "кухарем" Путіна і засновникам "Вагнера", відмовляється визнавати свою причетність як до самої ПВК, так і до видобутку золота в Африці. Однак, як з'ясували журналісти, саме "вагнерівці" пов'язані з мережею підставних компаній, через які Кремль видобуває золото і намагається врятувати рубль від санкцій, таємно поповнюючи золотовалютний резерв.

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