ПВК "Вагнера" видобуває для Кремля золото в Африці, намагаючись врятувати економіку Росії, - NYT
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ПВК "Вагнера" видобуває для Росії золото в Африці. Так Кремль може намагатися врятуватися від санкцій, які сильно б'ють по економіці країни-агресора. "Вагнерівці" можуть допомогти Росії збільшити золотовалютний резерв.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в новому розслідуванні видання New York Times.
За даними журналістів, неподалік від столиці Судану знаходиться завод, на якому "домінує таємничий іноземний підприємець". Місцеві стверджують, що видобутком золота там займається "російська компанія".
"Фактично Суданські компанії і урядові звіти показують, що золотий рудник є одним з аванпостів групи Вагнера, непрозорої мережі російських найманців, гірничодобувних компаній і операцій політичного впливу, контрольованих близьким союзником президента Росії Володимира Путіна", - повідомляє New York Times.
ПВК "Вагнера", наголошується в розслідуванні, стала не тільки джерелом живої сили вбивць і найманців. Тепер компанія стала "витонченим інструментом" кремлівської влади, завдяки якій РФ заробляє гроші і поповнює свій золотовалютний резерв.
"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася в конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.
Диктатор прийняв таку пропозицію. Після візиту Омара Хасана аль-Башира у РФ з'явилася компанія Meroe Gold. Ця компанія оплачувала перельоти російських геологів до Судану. Meroe Gold очолив Михайло Потєпкін, відомий як організатор "фабрики тролів" Кремля. Незабаром до Судану прибули і "вагнерівці", які взяли під контроль видобуток золота.
"Документи показують, що Вагнер отримав прибуткові концесії на видобуток корисних копалин в Судані, які виробляють золото, що потенційно може збільшити золотий запас Кремля в розмірі 130 мільярдів доларів", - повідомляє New York Times.
Кремль, за даними видання, хоче побудувати в Червоному морі військово-морську базу. Там Путін нібито планує розміщувати свої кораблі з ядерними двигунами, а ПВК "Вагнера" допомагає Кремлю здійснювати такі плани. Для цього найманці втручаються в громадянські війни і міжусобні конфлікти.
Євген Пригожин, якого називають "кухарем" Путіна і засновникам "Вагнера", відмовляється визнавати свою причетність як до самої ПВК, так і до видобутку золота в Африці. Однак, як з'ясували журналісти, саме "вагнерівці" пов'язані з мережею підставних компаній, через які Кремль видобуває золото і намагається врятувати рубль від санкцій, таємно поповнюючи золотовалютний резерв.
Будь ласка, зачекайте...
Там контрабанда.
Журналюги готовы на любой фейк ради выгоды.
В самой рф итак полно залежей золота, алмазов, нефти и газа...
рф - 1/7 часть суши, кто забыл.
Какой то рудничек в африке - плюс-минус ничего не решает.
Пишіть мовою, якщо язика не змогли вивчити.
Кстати, этой новости уже несколько лет, читал про это года два назад.
Рашка не 1/7 часть суши, а 1/9. Если кто забыл, что совок уже 30 лет как развалился.
Новость для детей...
а зомбі на параші і далі будуть в лаптях, без асфальту, газу і унітазів